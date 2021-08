"¿Cómo no se te cae la cara?": la fuerte carta de la hija de Marcos Mundstock

Marcos Mundstock fue uno de los argentinos que falleció durante la pandemia y su familia no pudo despedirlo, al igual que sucedió en otros casos

Uno de los más de 109 mil fallecidos durante la pandemia de coronavirus fue Marcos Mundstock, de Les Luthiers, a quien su familia no pudo despedir, tal como sucedió en muchos otros casos. Es por eso que, en pleno escándalo por la fiesta en la Quinta de Olivos de Alberto Fernández, la hija del humorista salió a mostrar su enojo y a expresar su opinión.

Lucía, la hija del humorista, publicó un comunicado en sus redes sociales contra el Gobierno en el que expresó su indignación por no poder haber despedido a su padre, que falleció en abril del 2020.

"Alberto, ¿cómo no se te cae la cara? ¿No te genera asco mirarte al espejo? ¿Cómo pudiste seguir pidiéndonos a todos que que respetáramos la Fase I a rajatabla sabiendo que vos incumplías tus propias normas por las que sí perseguías al ciudadano 'común'?", indicó la joven en su extenso descargo.

"¡Qué bronca! Qué bronca todo. La doble moral constante, la doble cara, el doble discurso", afirmó Lucía en un fuerte discurso en el que mencionó los casos públicos de Solange y Abigail Jiménez.

​"Nunca me meto en política, me falta una base para tener una opinión fundada. Es una indignación social y humana. La gota que me hizo estallar fue ver al presidente a hablar enojado. Él incumplió su propio decreto de necesidad y urgencia. Lo escondió. Esto sale a la luz. Sucedió en plena fase 1. En el primer discurso se jactaba de que había que felicitarlo porque no lo escondieron. Y sí lo escondieron porque fue el año pasado", comenzó diciendo la joven en el ciclo de Ángel de Brito.

"Mi papá falleció después de estar enfermo 14 meses y estaba internado en mi casa. Él tuvo cáncer, no tuvo nada que ver con el Covid. Por eso siento que tuve suerte porque no tenía problemas para verlo. Tenía enfermeros las 24 horas", explicó.

Sobre el momento de la muerte de su padre, la joven contó: "Vinieron los de la casa funeraria disfrazados que no parecían humanos. Y vi como esas dos personas a las que no les vi la cara, se llevaban el cuerpo de mi papá de mi casa", contó.

Marcos

"Y después lo vi una semana más tarde cuando mi mamá buscó las cenizas sola, porque no podía acompañarla nadie. Y ellos (el presidente y, su esposa Fabiola Yañez y familia) haciendo una fiestita de cumpleaños. Me indigna. Me parece una falta de respeto absoluta", sentenció Lucía.

A la vez, la joven destacó que su situación no fue tan grave como la de otras personas que no pudieron ni siquiera acompañar a sus familiares en un proceso de internación. "Si yo me indigné tanto, la gente que tuvo que verse a través de un vidrio o que ni siquiera pudo verse, ¿qué siente?", se preguntó.

Con respecto a la marcha que se realizó por las víctimas del Covid, la joven dijo que admiraba cómo pudieron manifestarse de manera tan pacífica y que veía mucho "dolor".

Si bien Lucía dijo que pudo despedirse de su padre, destacó que no hubo velatorio y que ni siquiera pudo entrar con su madre a firmar papeles.

Mundstock mantuvo su enfermedad en privado. "Mi padre tuvo cáncer de cerebro, que fue el cuarto cáncer que tuvo en su vida. Al ser en el cerebro hubo un deterioro cognitivo. Nosotras lo entendíamos pero era difícil. No se hablaba de la muerte. Y los últimos días se había tomado una decisión médica para que él no sufriera", contó.

Con respecto al duelo de su padre, Lucía dijo: "Estoy muy enojada con la vida. Es parte de lo que me toca trabajar en este duelo para poder hacer las pases con eso".

Por último, Lucía le dedicó unas palabras al presidente de la Nación. "Esto no es político. Es un error politizarlo. No creo en la política argentina. Por eso hablo desde un lugar social. Mi mayor pregunta para Alberto es si no le enseñaron empatía. No estaba visitando a un familiar enfermo. Estaba celebrando un cumpleaños. El eslogan era quedate en casa, se olvidó la partecita de las burbujas, de no verse con los demás", concluyó.

La carta completa