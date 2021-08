Rating: Tinelli no repunta y este viejo competidor lo "gozó"

En La academia, en ShowMatch, comenzó la salsa de tres con Cachete Sierra junto a Kuky, la revelación de la noche, y Rodrigo Tapari junto a Tyago Griffo

El horario estelar del jueves en la TV abierta porteña comenzó con el mano a mano de los noticieros, en el que se impuso Telefe Noticias con un pico de 12,4 puntos, mientras que Telenoche llegó a una marca máxima de 9,1 puntos.

Luego llegó el turno de Los 8 escalones del millón, en eltrece, que de la mano de Guido Kazcka obtuvo picos de 11,2. Doctor Milagro, en Telefe, ganó la franja con picos de 20,2 puntos.

La competencia directa entre La voz argentina, en Telefe, con los playoffs del team Montaner versus ShowMatch, en eltrece, fue para el concurso de canto con picos de 21,7 puntos contra la marca máxima de 10,7 puntos del ciclo conducido por Marcelo Tinelli, en la noche que comenzó la salsa de tres con Cachete Sierra junto a Kuky, la revelación de la noche, y Rodrigo Tapari junto a Tyago Griffo.

Rating: las competencias del mediodía y la tarde

La competencia directa entre Flor de equipo, en Telefe, y Los ángeles de la mañana, en elgtrece, fue muy pareja, al punto que por momentos se sacaban una décima entre los 4,7 y los 5,6. Pero la sorpresa del día fue Telenueve al mediodía que con picos de 6,1 puntos, y lideró así gran parte de la franja.

A la tarde, lideró Dulce ambición que en su nuevo horario llegó a 9,3, seguido de El club de las divorciadas con una marca máxima de 5,9 puntos. Super Super obtuvo pico de 3,5 puntos, y A la tarde llegó a los 2.5 puntos.

Roberto Pettinato apuntó contra Tinelli

Este jueves en un móvil con Intrusos, en América, el conductor Roberto Pettinato habló de la televisión argentina, atravesada por la carrera en las mediciones del rating. Además, el conductor lanzó un irónico comentario sobre Tinelli, y le dijo lo que debería hacer para no amargarse por sus mediciones bajas de audiencia.

Al referirse a las complicaciones del conductor de ShowMatch, Pettinato dijo: "Ellos saben que van a explotar... ¿Tinelli cuánto hizo ya? Nada, y eso que lo tiene al nuevo novio de Cande... yo, cuando aparece Coti me quedo ahí", despertando la risa del movilero del programa de chismes.

Luego, cuando le preguntaron si Tinelli es el mejor conductor, Roberto no dudó en afirmar: "Tinelli no es la televisión que a mí me gusta... Yo no veía los programas enteros porque no era... no es de mi palo".

Cuaando consultaron a Pettinato por las mediciones bajas de audiencia de Tinelli, el conductor recomendó: "Para no preocuparse tiene que mirar el número de su CBU, y nada más... Entra a la cuenta, con toda la familia alrededor diciendo: OK, papá, te amamos".