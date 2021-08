Cafiero aseguró que no hubo otros festejos en Olivos: "El Presidente ya lo explicó y quedó todo detallado"

El jefe de Gabinete remarcó que el Presidente es "un hombre de derecho" y "siempre va a estar dispuesto a responder" en cualquier expediente judicial

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, remarcó este viernes que el presidente Alberto Fernández "está a disposición de la Justicia" en la causa por los ingresos y festejos en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta en 2020, aunque aclaró que "todavía no tiene ninguna citación".

"Naturalmente está a disposición de la Justicia, pero no lo han citado. Todavía no tiene ninguna citación y siempre va a estar dispuesto a responder a la Justicia, como siempre lo ha hecho, como hombre de derecho que es", señaló el ministro coordinador en declaraciones a la prensa tras la reunión de Gabinete que encabezó el jefe de Estado en Casa Rosada.

En cuanto al tema de los festejos de Olivos, el jefe de Gabinete rechazó que hayan existido más eventos sociales, además del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, el 14 de julio del año pasado en pleno confinamiento nacional. "No, no, no... El Presidente ya lo explicó y ya quedó todo detallado", se limitó a responder cuando se le preguntó en la Casa Rosada acerca de otras eventuales celebraciones durante 2020.

Las primeras imágenes que se conocieron mostraban el festejo de la primera dama en la casa de la Quinta presidencial de Olivos acompañada por amigos y el propio presidente, Alberto Fernández, en el destejo de su cumpleaños.

Posteriormente se difundió un encuentro partidario en el quincho de la Quinta de Olivos, con masiva presencia de allegados políticos, para cerrar el año 2020, en un espacio cerrado.

Por otro lado, Cafiero notificó que la reunión se realizó con el objetivo de "dar lineamientos de gestión políticos", en relación a las actividades de campaña permitidas dentro de la Ley Electoral. Además, detalló que se realizó una evaluación de los programas desarrollados durante la pandemia y un punteo sobre los principales ejes de reactivación económica.

El jefe de Estado encabezó la reunión de Gabinete en la Casa Rosada

Sin cambios tras las elecciones

En referencia a las acciones que se llevarán a cabo después de las elecciones, el jefe de ministros aseguró que "no se realizarán cambios en el gabinete".

El jefe de Gabinete aseguró que otro de los temas del encuentro fue el detalle de las prioridades del presidente para la conformación del presupuesto del 2022. "El presupuesto 2022, que será el presupuesto post pandemia, va a seguir ampliando la capacidad en relación a la infraestructura y la obra pública", afirmó Cafiero.

Además, aseguró que el Presidente felicitó a los ministros por su función, y detalló la realización de una evaluación de los programas llevados adelante en "el momento más crudo de la pandemia", junto con la enumeración de principales ejes de la recuperación económica.

En esta línea, Cafiero aseguró que se trabajó sobre las prioridades que el Presidente espera que estén reflejadas en el Presupuesto del 2022, con el retome de algunos ejes del actual.

"El Presupuesto va a expresar la necesidad de volver a recuperar las prioridades: los niveles de inversión en la obra pública y el espíritu de lo que fue el presupuesto del 2021, que tuvo como hitos principales presupuestos sensibles al género, con mirada sobre niñez, teniendo en cuenta lo fundamental que es tener políticas integrales en toda la gestión", afirmó Cafiero.

Para cerrar, hizo mención la donación de 400 mil dosis de AstraZeneca que recibirá el país, provenientes de España, que gestionó la ministra Carla Vizzotti. En esta línea, confirmó que llegando al país más dosis correspondientes de los acuerdos con los laboratorios de AstraZeneca, Sinopharm y Gamaleya.

"Es importante reafirmar el compromiso de que el mes de agosto será el mes de segundas dosis. Estamos completando al 60% de la población con al menos una dosis, y superando al 25% con el esquema completo. Son desafíos que se habían planteado y que se van a estar cumpliendo en estos días", agregó.

Santiago Cafiero negó que hayan habido otros festejos durante la cuarentena

Fernández con todo el gabinete en la Rosada

El presidente Alberto Fernández encabezó en Casa Rosada la primera reunión de Gabinete del año con el foco en "gestión y campaña electoral", a 23 días de que se realicen las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 12 de septiembre.

El encuentro se desarrolló desde las 11:30 en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno, y duró una hora y media.

La reunión se realizó a puertas cerradas, con el objetivo de realizar "una evaluación de la gestión que lleva adelante cada ministerio y ordenar el tramo final de la campaña electoral".

Además de los ministros, estuvieron presentes, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete; Julio Vitobello, Secretario General de la Presidencia; Gustavo Béliz, secretario de Asuntos Estratégicos; Vilma Ibarra, la secretaria de Legal y Técnica; Juan Manuel Olmos ,el jefe de asesores del Presidente, y Juan Pablo Biondi, el secretario de Comunicación Pública.

Otro de los puntos que estuvo presente en la reunión fue la centralidad en continuar la ampliación de la capacidad de infraestructura y la obra pública, a través de una fuerte inversión en el sector.

En esta línea, el jefe de Gabinete detalló que se recuperaron más de 1.800 obras públicas, y se hizo entrega de más de 20 mil viviendas: "En los cuatro años anteriores solamente se entregaron 12 mil viviendas", expresó.