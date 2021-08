Video viral: el excéntrico baile de José Luis Espert y Carolina Piparo en medio de la calle

Los precandidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires se pusieron a bailar en la vereda mientras filmaban un spot de campaña

José Luis Espert y Carolina Piparo son quienes encabezan la lista de Avanza Libertad en la provincia de Buenos Aires. A los precandidatos no se les ocurrió mejor idea que ponerse a bailar en medio de la filmación de un spot y las cámaras los captaron.

Con un reggaeton de fondo que sonaba en las calles de la localidad de Bosques en Florencio Varela, Espert y Piparo le pusieron ritmo a la soleada tarde.

Quien empezó con el baile fue el economista, a quien se lo veía muy alegre y se animó a sacar a bailar a su compañera de fórmula. Carolina Piparo, que está haciendo sus primeros pasos en la política, aceptó y luego terminó riéndose del estilo de Espert.

Tras la viralización del baile, la precandidata a diputada expresó en sus redes sociales: "Y a bailar que no está prohibido" y sumó fotos de recordados bailes de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, señaló Nexofin.

La economía de cara a las elecciones

La cuenta regresiva para las PASO comenzó con la economía ubicada en el centro del debate. Con resultados mixtos y una aceleración en la vacunación, la administración de Alberto Fernández puso en marcha medidas destinadas a mejorar indicadores clave como la inflación, el consumo, la actividad económica y los salarios.

A lo largo de la primera etapa del año, las principales variables expusieron un comportamiento mixto, algo que fue reconocido por el propio Gobierno, que habló de una economía "a dos velocidades". De cara a la última etapa del año, uno de los principales objetivos es alcanzar un equilibrio y una mayor armonía entre los números.

Cambios en el impuesto a las Ganancias, modificaciones en el Monotributo, bono a los jubilados, programas de precios y financiamiento configuran algunas de las principales apuestas por parte del equipo económico para mostrar mejoras y dar batalla en las elecciones.

1. Inflación

El Índice de Precios al Consumidor continúa sin quebrar el piso del 3%, aunque evidenció una leve desaceleración en los últimos cuatro meses, según estadísticas oficiales. Sin embargo, entre enero y julio ya superó el objetivo del 29% para todo 2021.

"Posiblemente, se siga desacelerando de acá a las elecciones por el ancla cambiaria", indicó José Echagüe, estratega de Consultatio Investments, quien aclaró que es una herramienta "poco efectiva porque la inflación va al 3% y la devaluación, al 1%".

Así, en diálogo con iProfesional, advirtió que "los precios corren al triple". "La desaceleración está sucediendo, pero es moderada. hubiésemos esperado que fuese más rápida", indicó y pronosticó que la "la baja es percibida como temporaria" en un contexto en el que espera un Índice de Precios al Consumidor todavía más elevado para 2022.

Por su parte, el economista Agustín Monteverde, calculó que la inflación va a estar este año "en un 50% o más", aunque aclaró que ello dependerá de "que haya o no un evento cambiario". "Puede ocurrir antes de las elecciones. Está la posibilidad", consideró.

El Gobierno sigue sin encontrarle la vuelta a la inflación

2. Consumo

"Algo va a mejorar, pero no creo que sea una mejora importante la del consumo", analizó Monteverde. A pesar de la "inyección" de dinero dispuesta por el Gobierno, no habrá un fuerte repunte porque "la gente está menos gastadora, muy endeudada y con las tarjetas cargadas".

Según el economista José Echagüe, "el consumo está afectado por numerosos factores y el rebote fue bastante modesto". "Tenemos mejoras con relación al año pasado, pero 2020 no es referencia porque fue un año inusual", recordó.

"Hay mucho estímulo fiscal. Desde el Ahora 30 a los incentivos sociales, financiamientos, bonos y ese tipo de iniciativas, que apuntan a crear un momento. Si uno espera que el consumo repunte, deberíamos prever una mejora del salario real", manifestó a este medio.

Sin embargo, resaltó: "Lo que verdaderamente importa es un horizonte mayor a dos meses". "Si la inflación baja porque la nafta está congelada y va a subir en diciembre, la inflación no está bajando. Estamos viviendo una ilusión", apuntó.

3. Actividad económica

Los últimos datos del INDEC informaron que la economía creció 2,5% en junio respecto de mayo, y un 10,8% interanual. En ese escenario, el estratega de Consultatio Investments sostuvo que se trata de "un rebote".

"Estamos todavía en un nivel de actividad bajo. Incluso con una suba del doble todavía tenemos mucho terreno por recuperar", puntualizó Echagüe.

"Vemos un nivel de actividad empujado por sectores muy dinámicos y otros muy rezagados. No hay una recuperación general. También hay reaperturas que no son plenas y una vacunación que no terminó. Es esperable que sea así porque eso pasa en todos los países, pero en el caso de la Argentina está agravado y hasta que no tengamos un poquito más de certidumbre macro de los próximos dos años, es difícil pensar en una recuperación generalizada", alertó.

Desde Ecolatina subrayaron que se debe tener en cuenta que "el segundo trimestre habría sido el piso de la actividad del 2021". "Considerando que en junio la actividad económica creció un 2,5% respecto de mayo, esperamos que el impacto de la segunda ola haya quedado atrás, que se encadenará con un segundo semestre positivo para la actividad, de no mediar eventos cambiarios o sanitarios disruptivos", confió la consultora.

"Esperamos que los niveles actuales al menos se mantengan durante la segunda mitad del año", proyectó.

Pese a los mayores estímulos, expertos no prevén un boom de consumo en el corto plazo

4. Salarios

"Seguro que habrá un interés electoral por marcar una recuperación de los salarios hasta septiembre y, principalmente, de cara a noviembre", afirmó Joel Lupieri, analista de la Epyca Consultores.

En declaraciones a iProfesional remarcó que "es posible que los salarios gocen en las próximas semanas de un mejor pasar, al igual que el nivel de actividad, de acuerdo con mayores aperturas y más instalaciones, negocios y comercios que retoman la presencialidad". "No es menor que se estén anunciando permisos y planes que habilitarían mayor cantidad de actividades multitudinarias y al aire libre", comentó.

"Una mayor oferta, acompañada con un poder adquisitivo no tan desgastado por la suba de tarifas, permitirá gozar de mayor actividad en rubros específicos como la gastronomía, el ocio y la cultura", pronosticó.

"Las tarifas y los combustibles, atemperarán sus subas programadas a fin de impactar menos en el bolsillo de los sectores medios urbanos", insistió Lupieri.