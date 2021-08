En Argentina ya hay 10 casos de la variante Delta no relacionados con viajeros

La variante Delta del coronavirus se ha expandido rápidamente por el mundo; en Argentina se han reportado varios casos recientemente

En Argentina, el ritmo de crecimiento de los casos se ha acelerado. Luego de registrarse 130 casos en dos meses, en apenas siete días se sumaron 72 nuevos infectados con la mutación que provocó alerta internacional. Cabe mencionar que esta es una de las consideradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como variantes de preocupación (VOC).

"Es un gran logro de Argentina que a la fecha tengamos aislados 202 casos, 180 están relacionados con viajes o contactos con viajeros. El resto son personas de un aglomerado en la provincia de Córdoba y hay 10 que no tienen ese nexo. Eso significa que no tenemos circulación predominante, así que seguimos trabajando para que en cada lugar que se identifique una variante delta, se haga un control más específico", dijo la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, esta mañana en su arribo al país, luego de 9 días en Rusia.

Carla Vizzotti informó el detalle de la distribución de los casos de la variante Delta

Además, la titular de la cartera sanitaria detalló que hasta el 20 de agosto de 2021 fueron identificados 202 casos de variante delta, en el marco de la vigilancia genómica de SARS-CoV-2 en Argentina. La distribución de los casos es la siguiente:

180 de los casos casos se han registrado en viajeros o relacionados con la importación

10 casos no están relacionados con viajeros y todos han sido detectados por la Ciudad de Buenos Aires -8 de estos casos no tienen relación entre sí y se consideran adquiridos en la comunidad-

12 casos se corresponden a un conglomerado detectado en la provincia de Córdoba cuyo origen se encuentra en investigación

A su vez, la Cartera informó que "entre los casos correspondientes a viajeros internacionales, más del 50% había resultado negativo al ingreso al país y se detectaron luego durante el período de aislamiento obligatorio en su domicilio posterior al viaje, ya sea porque desarrollaron síntomas o porque realizaron la prueba diagnóstica obligatoria al séptimo día de control".

Desde el Gobierno explicaron también que entre la Semana Epidemiológica (SE) 1 y la 32, es decir entre el 3 de enero y el 14 de agosto, se registraron en el Sistema Nacional de Vigilancia (SNVS) 499 muestras analizadas para la identificación de variantes de SARS-CoV-2 en personas con antecedente de viaje a destino internacional y casos relacionados con la importación, y 3315 muestras analizadas para la identificación de variantes en personas sin antecedente de viaje ni relacionados con la importación.

"Del total de las muestras analizadas, se observa que aproximadamente el 67.5% corresponde a VOC, 20% a la variante de interés (VOI) Lambda (linaje C.37 derivada de B.1.1.1), 0.3% a otras variantes de interés, 1.3% a variantes bajo monitoreo y el resto corresponden a otras variantes no VOC ni VOI".

Córdoba: falleció otra persona contagiada con la variante Delta

Una mujer de 38 años se convirtió en la segunda víctima fatal por la variante Delta de coronavirus, según confirmó el director del Hospital Rawson de Córdoba, Miguel Díaz. Pese a tener comorbilidades, no se había vacunado y fue contacto estrecho del "paciente cero". Ambos murieron ayer.

"Había una paciente internada del mismo grupo que había recibido vacuna, que se fue de alta, y la tercera persona permanecía con respirador, pero acaba de fallecer", reveló Díaz.

El paciente cero, quien murió en la madrugada de ayer, había regresado de Perú y el resultado del test de Covid-19 le dio negativo en el Aeroparque Jorge Newbery; pero cuando se le realizó uno nuevo para recibir el alta, dio positivo.

Allí fue cuando las autoridades cordobesas descubrieron que no cumplió con el aislamiento obligatorio y que se había reunido con familiares y amigos.

Por este hecho, 60 personas se contagiaron en Córdoba con la variante Delta, mientras que se llegó a aislar a más de 1.000.

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti reconoció: "No es predominante, pero ya está cerquita de ser comunitaria", haciendo alusión a los casos de la variante Delta, y detalló que hay algunos casos que no están interrelacionados: "Sobre todo en el caso de Córdoba, que no se había encontrado nexo con el viajero".

Variante Delta: AstraZeneca y Pfizer tienen menos efectividad

El estudio, desarrollado por la Universidad de Oxford y la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido, concluyó que 90 días después de la segunda dosis, la efectividad de las vacunas en la prevención de las infecciones descendía al 75%, en el caso de Pfizer, y al 61% para AstraZeneca. La cifra es bastante menor al 85% y al 68%, respectivamente, observados dos semanas después de la segunda dosis, cuando la protección está en su pico.

El descenso de la eficacia fue más pronunciado entre los mayores de 35 años que entre los menores de esa edad. Los estudios se basan en más de tres millones de hisopos nasales y faríngeos tomados en toda Gran Bretaña.

Los investigadores no quisieron proyectar cuánto bajaría la protección con el tiempo, pero sugirieron que la eficacia de las dos vacunas estudiadas tendería a equipararse entre cuatro y cinco meses después de la segunda dosis.

"Ambas vacunas, con dos dosis, siguen siendo muy eficaces contra el Delta... Cuando se empieza muy, muy alto, se tiene un largo camino por recorrer", dijo Sarah Walker, profesora de estadísticas médicas de Oxford y principal investigadora del estudio.

Resultados

El estudio también mostró que aquellos que se infectan, a pesar de estar totalmente inmunizados, pueden tener una carga viral similar a la de los no vacunados.

Los hallazgos de Oxford coinciden con un análisis de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden anunció que el país comenzaría una campaña de vacunación de refuerzo a partir del 20 de septiembre.

Los primeros en recibir la tercera dosis serán personas de riesgo, adultos mayores, ancianos en geriátricos y personal de salud, pero el objetivo es alcanzar a todos los mayores de 18 años que hayan completado su vacunación con Pfizer o Moderna hace ocho meses o más.

Israel ya comenzó a administrar terceras dosis de Pfizer el mes pasado para hacer frente a un aumento de las infecciones locales provocadas por Delta. También se espera que varios países europeos empiecen a ofrecer refuerzos a los ancianos y a las personas con sistemas inmunitarios débiles.

Los estudios demuestran que la eficacia contra la variante Delta disminuye con el paso del tiempo

Pfizer ha dicho que la eficacia de su vacuna disminuye con el tiempo. El mes pasado, AstraZeneca dijo que seguía estudiando la duración de la protección de su vacuna y si sería necesaria una dosis de refuerzo para mantener la inmunidad.

"El hecho de que veamos (...) más carga viral indica (...) que, efectivamente, la inmunidad de rebaño podría ser más difícil", dijo el coautor Koen Pouwels, también de la Universidad de Oxford. "Las vacunas son probablemente las mejores para prevenir la enfermedad grave y un poco menos para prevenir la transmisión", agregó.

Los autores advirtieron que la concentración viral en la garganta era sólo un indicador aproximado de la gravedad de los síntomas y que no tenían datos nuevos sobre la duración de las infecciones.

El estudio, un pre-print que aún debe ser revisado por pares, destaca la preocupación de los científicos por el hecho de que la variante Delta, pueda infectar a personas totalmente vacunadas a un ritmo mayor que los linajes anteriores, y que los vacunados puedan transmitirla con mayor facilidad.

Para contrastar los periodos anteriores y posteriores a la prevalencia de Delta, los investigadores de Oxford analizaron unos 2,58 millones de hisopos tomados a 380.000 adultos elegidos al azar entre el 1 de diciembre de 2020 y el 16 de mayo de 2021, y 810.000 resultados de pruebas de 360.000 participantes entre el 17 de mayo y el 1 de agosto.

Los números del Covid-19 en Argentina

El Ministerio de Salud de la Nación informó este martes que en las últimas 24 horas fueron reportados en todo el país 8.119 nuevos casos de coronavirus y otras 198 muertes.

De acuerdo con el parte oficial difundido esta tarde, el total de muertes hasta el momento es de 110.806 mientras que la cantidad todal de casos ya llega a 5.148.085 Del todal de casos 208.965 aún están cursando la enfermedad, mientras que 4.828.314 pudieron recuperarse.

Los testeos

En las últimas 24 horas, según indica el reporte, se han hecho 106.984 pruebas de coronavirus, de modo que desde que comenzó la pandemia se han hecho 21.505.614.