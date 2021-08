Conmoción en Miami: mataron a un turista en un bar y bailaron sobre su cuerpo

Un hombre fue detenido y acusado de asesinato en segundo grado por la muerte a tiros de un joven de 21 años que cenaba este martes con su familia al aire libre en la terraza de un restaurante de la popular calle Ocean Drive, en Miami Beach (Florida).

Los hechos se produjeron alrededor de las 18.23 hora local, cuando el presunto asesino, Tamarius Blair David, de 22 años y natural de Georgia, se acercó a una familia que cenaba en la terraza de La Cervecería, en Ocean Drive, y disparó contra Dustin Wakefield, de 21 años y residente en Colorado, recogió el canal Local 10 News.

Chilling: This shows an armed man dancing just after the murder victim was shot at La Ceveceria restaurant on Ocean Dr. @wsvn pic.twitter.com/w4fuEMr46F — Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) August 25, 2021