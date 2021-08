Polémica por el video de una docente K adoctrinando alumnos: "Gracias a Dios Macri perdió"

A la educadora se la puede ver gritando y defendiendo la gestión oficialista en medio de una clase de historia. La maestra fue suspendida

Una docente de una escuela secundaria del partido de La Matanza increpó a un alumno por cuestionar al kircherismo. Esta actitud de la educadora, fue filmada y rápidamente viralizada en redes sociales, provocando la indignación de gran parte de los usuarios.

En el video, se puede ver a la profesora, entre gritos e insultos, retar a un estudiante por pensar diferente a ella e intenta convencerlo de que la crisis económica que atraviesa la Argentina es producto de la gestión de Mauricio Macri.

La protagonista de esta historia, es Laura Radetich, quien se desempeña como profesora en la Escuela Técnica N° 2 María Eva Duarte de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Además, enseña en formación superior a futuros docentes.

El primero de los videos, que fueron capturados en plena clase por otro alumno, inicia con una clara referencia de la profesora a Macri. "¿Qué te creés, que porque tiene ojitos celestes no va a robar? ¡Te robó el futuro!", le grita la mujer al estudiante con el que discute, a lo que el joven responde: "¿Y este no?".

"No, papi, no me robó nadie. Vos podés venir acá y comer esta porquería porque te la da el Estado. Andá a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada como esta. Andá, dale. ¿Sabés cuánto cuesta la cuota de una escuela técnica? De 10 lucas para arriba. Porque eso es lo que dejó Macri", señala Radetich sin dejar que el alumno pueda expresar su punto de vista, y agrega: "Gracias a Dios, perdió. Perdió porque atacó al pueblo y se llevó la tarasca él y sus amigos. ¿La entendés o no?".

Luego, subiendo aún más el tono de su discurso, la profesora le pregunta al estudiante: "¿Vos te pensás que el pueblo es boludo?". Entonces, este replica: "Yo creo que sí. Votan a una vicepresidenta que tiene causas".

Esto provocó más furia en la docente: "¿Causas de qué? Se las hicieron. No le pudieron probar nada. Le cavaron toda la ‘fuckin’ Patagonia. Yo vi a un fiscal montado en una retroexcavadora haciendo el papel de pelotudo para llenarte las horas de televisión a vos y a la gente que piensa como vos".

En un intento de adoctrinamiento de sus alumnos, la docente continúa con su explicación, con cuestionamientos a la gestión de Macri por la falta de obras públicas, la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la "bicicleta financiera". En ese contexto, el alumno la interroga: "¿Pero en cuatro años el gobierno pasado arruinó el país? ¿Y en 37 años que estuvo el peronismo no arruinó el país?".

"¡No! Primero, el peronismo no estuvo 37 años. Son 11 años de peronismo en el siglo 20 y en este siglo tuviste los 12 de Néstor y Cristina. Me da 23. Y yo te pregunto, ¿Cuántas represas se hicieron durante el gobierno de Macri", termina el último de los videos, en los que en ningún momento Radetich deja de gritarle al joven.

Adoctrinamiento y maltrato. Se meten con los chicos, en las aulas. La locura es total. Da mucha bronca ver este video. Espero que el Gobierno de la Provincia tome urgente medidas contra esta persona que maltrata a los chicos y desprestigia a los docentes. pic.twitter.com/xae4FBN5Y7 — Diego Santilli (@diegosantilli) August 26, 2021

Repudio

Las imágenes generaron indignación en las redes sociales y se hicieron eco de ellas diferentes líderes políticos. Entre los primeros estuvo el diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, quien se refirió en Twitter a lo ocurrido como una "locura total".

En tanto, el precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, escribió: "Adoctrinamiento y maltrato. Se meten con los chicos, en las aulas. La locura es total. Da mucha bronca ver este video. Espero que el Gobierno de la Provincia tome urgente medidas contra esta persona que maltrata a los chicos y desprestigia a los docentes".