Rating: Tinelli volvió a marcar números rojos

En ShowMatch se presentaron Ángela Leiva con Brian Lanzelotta, Viviana Saccone junto a Diego Ramos y Jujuy Jiménez con Martín Salwe

El horario estelar del jueves en la TV abierta porteña comenzó con el mano a mano de los noticieros, donde se impuso Telefe Noticias con un pico de 12,7 puntos, mientras que Telenoche llegó a una marca máxima de 7,9 puntos.

Luego llegó el turno de Los 8 escalones del millón, en eltrece, que de la mano de Guido Kazcka obtuvo picos de 11,9. Doctor Milagro, en Telefe, ganó la franja con picos de 20,3 puntos.

La competencia directa entre La voz argentina, en Telefe, con los octavos de final del equipo de Mau y Ricky, ante la salsa de tres de Showmatch, en eltrece, fue para el certamen de canto con picos de 21 puntos, mientras que el concurso de baile tuvo una marca máxima de 10,6 puntos.

En el ciclo de Marcelo Tinelli se presentaron Ángela Leiva con Brian Lanzelotta, Viviana Saccone junto a Diego Ramos y Jujuy Jiménez con Martín Salwe. ShowMatch volvió después de varios días a marcar al cierre menos de cinco puntos: mientras La voz argentina registraba 19,9, Tinelli concluía con 4,9.

Rating: las competencias del mediodía y de la tarde

Al mediodía la competencia directa fue para Los ángeles de la mañana, en eltrece, con picos de 6 puntos con las polémicas del mundo de espectáculo, el repaso de La academia y María Fernanda Callejón como angelita invitada.

En Telefe, Flor de equipo llegó a una marca máxima de 5,4 con un resumen de la gala de La voz argentina con Sandra Mihanovich que se animó al reportaje verdadero falso. A la tarde, se impuso 100 argentinos dicen, en eltrece, con un pico de 9,1 mientras que Corta por Lozano, en Telefe, alcanzó una marca máxima de 8,5.

La voz argentina: Lali cerró la "grieta" con Tini

Los octavos de final de La voz argentina llegaron a su fin. Este jueves fue el turno del último equipo, el que comandan los hijos de Ricardo Montaner, Mau y Ricky. En esta instancia, los seis participantes cantan una nueva canción, cuatro son salvados por los coaches y dos abandonan el programa. Sin embargo, la gran protagonista de la noche fue Lali, que cerró "la grieta" con su colega Tini.

La segunda participante de la noche fue Camila Garay. A la santacruceña de 21 años le tocó interpretar "Miénteme", de María Becerra y Tini. "¿Cómo estabas con la respiración? ¡Estás cantando por dos! Siento que tu falta de aire hizo que tuvieras una pequeña comita por debajo de la tonalidad. Del resto, sabes que vienes arrastrando una historia maravillosa dentro del programa", expresó Montaner padre, luego de escucharla. Soledad coincidió: "Te noté algo incómoda, pero la tuviste muy difícil. Estas canciones tienen algunos efectos que ayudan y es difícil cantarlas en vivo".

"Yo disfruté mucho cuando empezó la canción, porque es un temazo de las chicas. No tuviste una gran para la Camila que conocemos, que es magnífica e impecable, pero si fuera los chicos, no me perdería a Camila. Con una canción que le quede más cómoda, ella nos deleita. Tini, Tini, Tini. Muak. Para Tini", sorprendió Lali, en su devolución, mandando besos a la cámara a su colega.

CERRANDO GRIETAS pic.twitter.com/lKmtk8LZqm — Real Time Rating ???? •rialtaim• (@RealTimeRating) August 27, 2021

El gesto no pasó inadvertido ni para su "fandom" ni para el de la excoach de la edición 2018 del programa, que las convirtieron a las dos en tendencia en Twitter. Si bien las dos aclararon en varias oportunidades que nunca tuvieron una mala relación, persiste en el imaginario popular que entre ellas existe una fuerte rivalidad que se acrecentó cuando la protagonista de Violetta comenzó a salir con Peter Lanzani, ex de Lali.