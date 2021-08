Afganistán: Biden promete venganza contra el Estado Islámico

El presidente estadounidense Joe Biden prometió este jueves que los Estados Unidos cobrará venganza contra los responsables de las dos explosiones mortales ocurridas en el aeropuerto de la capital de Afganistán y dijo que había pedido al Pentágono que desarrolle planes para contraatacar.

"No perdonaremos. No olvidaremos. Los perseguiremos y los haremos pagar", prometió el mandatario, visiblemente emocionado y con la voz entrecortada, en un discurso a la nación desde la Casa Blanca, después de que 13 soldados estadounidenses murieran y otros 18 resultaran heridos, enlos ataques en las cercanías del aeropuerto de Kabul, que el grupo Estado Islámico (EI) ha reivindicado.

En este sentido, el mandatario remarcó que ha pedido a los jefes de las Fuerzas Armadas que elaboren diferentes planes para atacar enclaves del EI, al asegurar que saben "quiénes son".

Durante el discurso televisado, el presidente de Estados Unidos negó tener indicios de que los talibanes se confabularan con los militantes del grupo yihadista EI para ejecutar el mortal atentado en Kabul.

"Hasta ahora no hay evidencia que ninguno de los comandantes en el terreno me haya dado de que haya habido colusión entre los talibanes y el EI para llevar a cabo lo que sucedió hoy", dijo Biden en rueda de prensa en la Casa Blanca.

Happening Now: President Biden delivers remarks on the terror attack at Hamid Karzai International Airport, and the U.S. service members and Afghan victims killed and wounded. https://t.co/cYjfucz0Fl — The White House (@WhiteHouse) August 26, 2021