¿Cuándo será la próxima pandemia similar a la del coronavirus? Esto revela un estudio científico

Científicos de la Universidad de Duke elaboraron un estudio para calcular la probabilidad de futuras pandemias y cuál sería su intensidad

Un grupo de científicos de la Universidad de Duke, en Estados Unidos, elaboraron un estudio para calcular la probabilidad en la que se pueden producir nuevas pandemias. La principal conclusión que han alcanzado es que estos acontecimientos son más frecuentes de lo esperado.

El estudio fue publicado en la revista "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS) y busca estimar también la intensidad con la que se podrían producir nuevas pandemias similares a la de la Covid-19.

De hecho, apuntan a que la probabilidad de que ocurran sucesos similares es del 2% en cualquier año. Según apunta William Pan, experto de la Universidad de Duke y coautor del estudio, "alguien nacido en el año 2000 tendría aproximadamente un 38% de probabilidades de experimentar una en este momento".

Además, los investigadores señalan que las probabilidades de vivir otra pandemia pueden ir creciendo.

"El estudio estima que la probabilidad de brotes de enfermedades nuevas probablemente se triplicará en las próximas décadas", explica Pan.

"Usando este factor de riesgo aumentado, los investigadores estiman que es probable que ocurra una pandemia similar en escala a COVID-19 en un lapso de 59 años", indica el estudio cientifico.

Asimismo, los investigadores señalan también que la utilidad de estos estudios es comprender que los brotes no son tan raros como cabría esperar y que gracias a esto se pueden priorizar los esfuerzos para prevenir y controlar.

Pan también destaca que es importante crear "una red de vigilancia de pandemias a escala local y mundial, así como establecer una agenda de investigación para comprender por qué estos grandes brotes se están volviendo más comunes".

Cómo se calculan las probabilidades

Para sacar estas conclusiones, se analizaron las epidemias y los diferentes brotes de enfermedades en los últimos años. Se tuvo en cuenta, por ejemplo, brotes de cólera, gripe o peste. Con los datos, estimaron que "es estadísticamente probable que ocurra una pandemia de escala tan extrema en los próximos 400 años".

Se ha efectuado un registro histórico de enfermedades desde el año 1600 y se han hallado unas 476 epidemias documentadas. No obstante, se dejaron fuera enfermedades como el propio coronavirus, la malaria o el VIH debido a que en la actualidad continúan activas.