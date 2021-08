"Hace dos años nos vienen garchando": la respuesta de un precandidato del PRO a Tolosa Paz

Victoria Tolosa Paz hizo polémicas declaraciones en un programa televisivo y un precandidato opositor por la ciudad de La Plata le respondió

Un dirigente de la oposición decidió entrar en el debate por los polémicos dichos de la primera candidata del Frente de Todos en la provincia, Victoria Tolosa Paz.

Se trata de Fabián Perechodnik, el primer precandidato a legislador por la ciudad de La Plata, quien se sumó a las críticas de la oposición contra Victoria Tolosa Paz, por sus dichos que "en el peronismo se garcha".

Al comentario de la ex Ministra, el representante del PRO dijo: "Yo no quisiera ser soez, pero diría nos vienen garchando hace dos años". Así se expresó el exfuncionario del Gobierno de María Eugenia Vidal, quien más temprano había dicho que "el gobierno subestima a los jóvenes" al referirse a las declaraciones de la primera candidata del Frente de Todos en la provincia.

En este sentido, la precandidata agregó: "Cuando no hay propuestas, cuando no hay discusiones sobre cómo tenemos que encarar lo que viene, sobre cómo salimos de la pandemia o el plan del gobierno para que eso suceda, dicen este tipo de cosas ridículas".

"Me gustaría que nos digan cómo vamos a afrontar el futuro, cómo va a haber más trabajo, cómo vamos a mejorar las pymes, la producción y no mentirnos sobre unas zapatillas de dos mil pesos que no se consiguen en ningún lado". Setenció.

A menos de dos semanas de las elecciones PASO, la precandidata diputada nacional por el Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires Victoria Tolsa Paz, reivindicó el "goce" y el "disfrute" como una parte importante de la vida y lanzó una frase que generó polémica, en especial en las redes sociales: "En el peronismo siempre se garchó".

Todo sucedió durante una reciente entrevista que Tolosa Paz hizo y en la que se mostró suelta y distendida. En ella, la dirigente peronista afirmó además que "los pibes están desesperados" en tiempos de encierro y de pandemia.

En diálogo con Pedro Rosenblat, conocido como "el Cadete", y Martín Rechimuzzi, la precandidata y actual concejala platense dijo: "Nosotros vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo y la grandeza de una patria, y no hay felicidad de un pueblo sin garchar. Perdón, nosotros somos así. Lo que digo, es parte importante de la vida, el baile, el disfrute, el goce, no lo vamos a ocultar. Somos seres humanos, nos gusta gozar, nos gusta divertirnos".

La campaña

La dirigente del peronismo, además, hizo una comparación sobre la campaña del Frente de Todos para las elecciones legislativas de este año, y también para los comicios presidenciales de 2023.

Tenemos que ganar la copa del mundo, hay que entrenarse, vamos a las eliminatorias con un gran equipo, armados para hacer muchos goles. Vamos a tener un gran hito en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina, que es tener un nivel de inmunidad todos y todas", indicó.

A su vez, agregó que "los pibes están desesperados, hartos de los aforos; los pibes quieren bailar".

"Creo que hay que ir por el feminismo, el ambientalismo. Tenemos que pensar qué significa la buena vida y otros temas de agenda, como la reivindicación del goce, el tiempo libre, el disfrute", dijo.

En los últimos días, Tolosa Paz también se expresó sobre la docente que increpó a un alumno durante una clase en una escuela del partido de La Matanza y que fue reivindicada por el propio Alberto Fernández. A diferencia del Presidente, la precandidata indicó que "no actuó en función de su formación" y remarcó que "por algo está apartada de su cargo".

"Ha quedado de manifiesto que pedagógicamente la docente no actuó en función de su formación. Un docente tiene que tener obviamente una formación pedagógica, que es la estructura para poder enseñar, básicamente", sostuvo la ex presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

En declaraciones radiales, agregó que "se mezcla el contenido con la forma, que es ahí donde se arma el debate" sobre el actuar de la profesora Laura Virginia Radetich de la Escuela Secundaria Técnica Nº2 "María Eva Duarte", de la localidad bonaerense de Ciudad Evita.

"Siempre generar la duda, como dijo el Presidente (Alberto Fernández), es correcto, pero por algo está apartada de su cargo, porque claramente la cuestión pedagógica no fue cuidada y no fue llevada adelante por la docente", subrayó Tolosa Paz.

Y concluyó: "No hay mucho más debate que eso. Por algo el Ministerio de Educación ha tomado la decisión que ha tomado".