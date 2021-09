Una diputada provincial fue asaltada por dos motochorros y se acordó de Frederic: "Todo muy divertido, no como en Suiza"

La diputada Provincial por Juntos por el Cambio María Eugenia Brizzi, denunció que motochorros le robaron la bicicleta y la amenazaron en El Palomar y le mandó un mensaje a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic: "Todo muy divertido, no como en Suiza Ministra".

El hecho ocurrió el martes cuando Brizzi se encontraba circulando en bicicleta por la calle Sargento Cabral en El Palomar cuando antes de llegar a Rosales fue interceptada por dos hombre que le robaron.

Los dos motochorros vestían ropa negra, usaban casco del mismo color y cuando vieron a la diputada le tiraron la moto encima y la acorralaron. Uno de los delincuentes comenzó a forcejear y a golpear a la funcionaria hasta que pudieron llevarse la bicicleta.

El hecho de inseguridad fue comunicado por la misma Brizzi a través de su cuenta de Twitter donde publicó la denuncia policial. El tweet estaba acompañado con la frase "Todo muy divertido, no como en Suiza Ministra @SabinaFrederic", en relación a los dichos de la ministra de Seguridad de Nación, Sabina Frederic.

Hoy salí a recorrer Palomar (Morón) con mi bicicleta y no duré ni 5 cuadras. Me acorralaron dos motochorros, me golpearon y me robaron. Todo muy divertido, no como en Suiza Ministra @SabinaFrederic. pic.twitter.com/u5xQjK1yCm — Maria Eugenia Brizzi (@marubrizzi) August 31, 2021