Murió Norberto Oyarbide: los bailes que lo hicieron viral

En disonancia con cualquier estereotipo de juez federal, se subió al escenario de un club para acompañar en un show a "La Mona" Jiménez

Norberto Mario Oyarbide falleció este miércoles, luego estar internado dos meses por coronavirus. Fue uno de los jueces federales más célebres de las últimas décadas, por sus declaraciones y fallos polémicos que tuvo durante los 44 años que pasó en el Poder Judicial, sino también por su perfil excéntrico y mediático.

En disonancia con cualquier estereotipo de juez federal, se subió en 2011 al escenario del club bailable "Sargento Cabral" de la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz, para acompañar en un show al histórico cuartetero Carlos "La Mona" Jiménez.

Con su impecable traje negro, una camisa oscura a rayas celestes, su infaltable moñito y su clásico peinado a la gomina, se prestó a todo: tocó el teclado, cantó un tango y hasta se animó a revolear las caderas al ritmo del "Beso a beso".

Alrededor de las 4.00, pisó el escenario y entonó "La última curda", de Aníbal Troilo. Luego, frente al aliento del público, se lanzó a bailar el "tunga-tunga" (cuarteto cordobés). Para cerrar, cantó y bailó exaltado el hit "Beso a Beso".

"Fue una noche de amigos en la que todos se relajaron y disfrutaron el baile. La respuesta de la gente fue impresionante, lo recibió muy bien en el escenario, lo aplaudió y hasta se prendió", contaría más tarde el mánager de Jiménez, Sergio Delseri.

Sumó nuevas coreografías a su historial: en 2016, poco después de que se oficializara su renuncia tras 21 años como juez federal, se viralizó un video que lo mostraba bailando en un asado realizado en el sindicato de taxistas, al son de "La flor más bella", del grupo Memphis La Blusera.

El raid mediático que generó la grabación hizo que Marcelo Tinelli comenzara a fantasear con la presencia de Oyarbide en ShowMatch. "La vida es tan fantástica que propone cosas nuevas todos los días. Todo lo que venga conectado al arte le hace muy bien a mi cuerpo", expresó, tras reconocer que había recibido un llamado de Tinelli.

Incluso se defendió con anticipación de las críticas en caso de aceptar propuesta: "Si el Presidente bailó el día en que fue elegido por todos nosotros en Casa de Gobierno, ¿por qué no voy a bailar yo? Dime dónde está la regla escrita, ¿a quién yo lastimo bailando?".

Un juez de smoking y moño

Aunque coqueteó con la idea, finalmente le dijo que no al conductor del gran show de la televisión argentina. No obstante, sus bailes no cesaron. Días después de su negativa a Tinelli, repitió la coreografía viral al ser entrevistado por Georgina Barbarossa y Victoria Onetto en su programa "Desgeneradas" en El Nueve.

De smoking y moño, Oyarbide replicó el pasito que lo volvió a poner en boca de todos y hasta consiguió que Onetto -a quien reconoció como su amiga- se quebrara hasta las lágrimas al despedirlo y agradecerle su presencia.

En otro video que se difundió hasta el hartazgo en las redes sociales, Oyarbide improvisó junto a Guillermo Cóppola, Héctor Bambino Veira y Ricardo Caruso Lombardi una coreografía de "Tirate un paso", el hit que había lanzado a la fama a los Wachiturros.

En una de sus últimas apariciones mediáticas, en noviembre de 2020, asistió como panelista invitado en Polémica en el bar. Esa vez, dejó de lado el smoking negro y se vistió de levita y frac gris.

"El oscuro es para fiestas. Esto no es para el Mercado Central, pero es para una tarde interesante. Es una mediatarde importante. Para la mañana también", destacó.