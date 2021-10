Las 11 mejores frases de Einstein que pasaron a la historia

El científico alemán no solo dejó como legado su investigación científica y la famosa Teoría de la Relatividad. Conocé las mejores frases de Einstein

Siempre que te imagines un científico probablemente el primer nombre y figura que se te venga a la cabeza sea el de Albert Einstein. Pero ¿conocés sus mejores y más famosas frases?

Si la idea que tenés de un científico es la de alguien de guardapolvo blanco en un laboratorio con un llamativo peinado afro canoso es porque el legado cultural de este teórico alemán va mucho más allá de su famosa Teoría de la Relatividad.

Su herencia se tradujo también a la cultura popular tanto por sus inventos como por sus excentricidades y por las brillantes y muchas veces polémicas frases de Einstein.

En esta nota te contamos al menos 10 frases de Einstein que son reales y atribuidas al científico más famoso del siglo XX.

Einstein, la religión y dios

Oposición entre ciencia y religión, creatividad y la imaginación, fueron la temática de las frases de Einstein

"La cosa más bella que podemos experimentar es lo misterioso. Es la fuente de toda verdad y ciencia. Aquel para quien esa emoción es ajena, aquel que ya no puede maravillarse y extasiarse ante el miedo, vale tanto como un muerto: sus ojos están cerrados".

Según relata El Español, esta frase de Einstein fue pronunciada por el científico en octubre de 1930, durante un ensayo que escribió llamado "What I Believe" (lo que creo).

Con esta, el científico intentaba explicar lo maravilloso que es descubrir cosas nuevas a través de la ciencia y la tecnología.

Otra de las frases de Einstein es la siguiente: "A través de la lectura de libros de divulgación científica llegué pronto a la convicción de que muchas de las historias bíblicas no pueden ser verdaderas. Como consecuencia abracé con todas mis fuerzas la libertad de pensamiento y empecé a considerar que a la juventud la estaba estafando intencionadamente el Estado mediante la propagación de mentiras".

La ciencia y la religión no siempre congenian ni pueden convivir, y esto es lo que se refleja en las frases de Einstein.

El consagrado científico era de religión judía, lo que terminó por empujarle a refugiarse en Suiza cuando el nazismo tomó el control de Alemania. Fue educado en esta fe y estaba familiarizado con el Dios del Antiguo Testamento.

Sin embargo, Einstein se rebeló contra la concepción judaica de Dios. Consideraba que la información en la Torá no era del todo cierta ya que no había nada que lo contrastase.

Por el contrario, lo que revelan las frases de Einstein es que la ciencia le proporcionaba un conocimiento sostenido en datos que le resultaba más confiable y certero, comprobable, y por lo tanto, cercano.

No es la única de las frases de Einstein más conocidas en donde surge esta contraposición con la fe religiosa. Otra que menciona este tema es la siguiente: "La principal fuente de los conflictos actuales entre las esferas de la religión y de la ciencia yace en el concepto de un Dios personal".

Einstein reflexionó en numerosas ocasiones sobre la relación de la ciencia y la religión, un dilema que ha hecho correr ríos de tinta y que aún hoy siguen planteándose muchísimos científicos, incluso algunos que buscan reconciliar su conocimiento con su propia fe.

Pero no fue ese el caso de este investigador y teórico alemán, que fue muy enfático sobre sus creencias. De hecho, la fe en la ciencia y su oposición a las creencias y dogmas religiosos se vieron en frases de Einstein cuando dijo: "Si Dios creó el mundo, su mayor preocupación no era desde luego facilitarnos su comprensión. Lo siento claramente desde hace 50 años".

Esa es una de las frases de Einstein encontrada en una de las misivas en las que el científico compartió con sus colegas sus reflexiones sobre religión.

El físico manifiesta que, ante la complejidad de las leyes que rigen el Universo, le cuesta creer que haya detrás una inteligencia superior que lo haya creado con un objetivo que incluye al ser humano.

"No creo en el miedo de la vida, en el miedo de la muerte, en la fe ciega. No puedo probarle a usted que no hay un Dios personal, pero si hablara de él, sería un mentiroso", es otra de las frases de Einstein sobre la religión, la vida y la muerte.

Su mente se regía principalmente por lo racional, todo aquello que no tuviese una explicación científica no tenía sentido. Eso es lo que puede verse reflejado en las 10 mejores frases de Einstein que relevó El Español.

Frases de Einstein sobre aprendizaje e imaginación

Frases de Einstein: el famoso científico fue ampliamente reconocido también por su sentido del humor

La juventud era valorada por el científico debido a que cuando era niño sus profesores decían que nunca lograría nada en la vida. Einstein y su familia le dijeron a la prensa que él fue comparativamente lento para aprender a caminar y a hablar, por ejemplo.

Por eso quizás, al recorrer las frases de Einstein encontraremos muchas donde se inspira en la forma de pensar de los niños y en sus maneras de conocer el mundo que los rodea.

"El estudio y, en general, la búsqueda de la verdad y la belleza conforman un área donde podemos seguir siendo niños toda la vida", es otra de las frases de Einstein.

Entre las frases de Einstein, ésta aparece en su libro "The Human Side". Cuando lo escribió, el científico alemán ya había descubierto la Teoría de la Relatividad, una nueva ecuación E=mc² y aportado nuevos conocimientos en el terreno de la física teórica.

Según puede verse en las frases de Einstein, la necesidad de aprender es una de las principales cualidades de los niños. Es por ello que el teórico científico parece encontrar una conexión entre el saber y la infancia.

"La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, la imaginación rodea el mundo", es otra de las frases de Einstein que reflejan su pensamiento sobre este tema.

Según consideraba esta figura histórica de la ciencia, la gente conoce la Teoría de la Relatividad porque hubo alguien que no se conformó con saber que existía un movimiento en los objetos, sino que quería ir más allá. La imaginación, para el famoso alemán, requería valentía y persistencia.

Este enfoque inspirado en los más pequeños, que no conocen aún los límites que el mundo y la sociedad les imponen, era lo que subyacía en la forma de este científico alemán de investigar los principios de la naturaleza y las matemáticas. Eso es lo que se puede ver además al analizar las principales y más reconocidas frases de Einstein.

Es más llamativo aún conocer esto si se piensa que, en la escuela, el pequeño Albert no disfrutó estudiando las materias de humanidades, luchó para aprender a escribir –aunque luego pasaría a escribir decenas de textos y cartas que hoy se guardan como tesoros históricos- y existe una extendida suposición de que sufría dislexia, en una época previa en la que no se hacían estudios de rutina para detectarla.

Según su hermana, su profesor de griego una vez le regañó y le dijo que, a juzgar por la calidad del trabajo que Einstein había entregado, nunca llegaría a nada en la vida.

Más aún, el creador de la famosa Teoría de la Relatividad fracasó en el examen de ingreso a la universidad. Luego probó que todos esos grandes maestros y doctores que le pusieron trabas a su brillantez estaban errados, cuando obtuvo el premio Nobel en 1921.

Frases de Einstein sobre política

Frases de Einstein: la guerra y el nazismo marcaron las ideas políticas del científico alemán

El teórico y físico más famoso del siglo XX no fue ajeno a las ideas de su tiempo y no tenían miedo de expresar su visión no solo sobre la ciencia sino sobre la política.

Así es que encontraremos muchas frases de Einstein en donde manifiesta sus valores y creencias políticas, o en donde opina sobre economía. Son, para algunos, algunas de las más polémicas frases de Einstein.

Sus dichos le trajeron más que un dolor de cabeza. Cuando los nazis llegaron al poder en Alemania, Einstein ya era famoso. Todo el mundo sabía que era judío y se le hizo cada vez más difícil trabajar debido al aumento del antisemitismo en Europa.

En 1930 el Tercer Reich lo acusó de traición y sus libros fueron quemados en la hoguera durante una ceremonia organizada por estudiantes nazis. Einstein ayudó a otros judíos a escapar de Alemania pero tenía sentimientos encontrados por haberse marchado del país.

"Estoy casi avergonzado de vivir en esta paz mientras todos los demás luchan y sufren", escribió en una carta. Estas experiencias formarían luego sus ideas políticas más radicales.

"Estoy convencido de que hay solamente un camino para eliminar estos graves males, el establecimiento de una economía socialista, acompañado por un sistema educativo orientado hacia metas sociales", es una de las frases de Einstein sobre política.

Preocupado por el contexto de su época, no tembló a la hora de revelar su ideología política, y sobre todo, de mostrar públicamente lo poco que le gustaba el capitalismo. Estaba plenamente convencido que para cambiar las cosas era necesario un sistema económico socialista.

Por otra parte, también está claro que no creía en los personalismos. En otra de las frases de Einstein se lee: "El que se erige en juez de la verdad y el conocimiento es desalentado por las carcajadas de los dioses".

Con esta frase el científico resume cómo la gente intenta desmontar con prejuicios el conocimiento que solo termina probándose a través del método científico.

Por otra parte, en otro pasaje de las frases de Einstein se lee: "El deseo de paz de la humanidad sólo puede convertirse en realidad mediante la creación de un gobierno mundial".

A principios del siglo XX, el mundo asistía a uno de los acontecimientos más brutales jamás vividos, la Primera Guerra Mundial. En este contexto, un pacifista alemán lanzó el Manifiesto a los europeos, mediante el cual desafiaba al militarismo y clamaba por una unidad pacífica de carácter europeo.

Según El Español, sólo otras tres personas fueron lo suficientemente valientes como para firmar el manifiesto de paz. Uno de ellos fue Einstein. El científico e investigador consideraba que la única manera de conseguir la paz era a través de la creación de un gobierno mundial.

Frases de Einstein: biografía

Frases de Einstein: el creador de la Teoría de la Relatividad ganó el Premio Nobel en 1921

Albert Einstein (1879-1955) es conocido a nivel mundial y en el campo científico principalmente por su Teoría de la Relatividad.

Fue un físico teórico nacido en Alemania que revolucionó nuestro moderno entendimiento del Universo, ganando en 1921 el premio Nobel de Física por sus conocimientos sobre física teórica y especialmente por su descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico.

Además de ser el autor de decenas de famosas frases, Einstein hizo algunas contribuciones esenciales al desarrollo de la teoría cuántica y fue nombrado por prestigiosos periódicos estadounidenses como The New York Times como uno de los hombres más influyentes del mundo.

Algunos historiadores de la ciencia recogen en sus escritos las frases de Einstein más reconocidas, y por eso además de recordarlo por su producción científica y teórica muchas veces se lo recuerda como excéntrico, alocado e incluso mujeriego.

Es muy conocida la foto de Einstein sacando la lengua, tomada por el fotógrafo Arthur Sasse, y que se publicó por primera vez en los periódicos el 16 de marzo de 1951.

La icónica imagen, titulada "Einstein fun" (la diversión de Einstein), llevaba al pie la siguiente descripción: "Albert Einstein, famoso científico, dio esta respuesta cuando un fotógrafo le pidió su foto en la celebración de su setenta y dos cumpleaños en Princeton, N.J. Inmediatamente le siguió una risa, pero el camarógrafo alerta capturó la pose inicial".

La colección de frases de Einstein, relevada por El Español, reflejan el particular sentido del humor de este ícono de la ciencia con alocada cabellera.