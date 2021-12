Estas son las 15 cualidades que tienen las personas inteligentes

La inteligencia no es sólo saber mucho o responder bien algunas preguntas, sino que hay algunas cualidades específicas de las personas inteligentes

Cuando se habla de inteligencia se suele pensar en cuentas, en información acumulada, en saber mucho. Sin embargo, hay algunas cualidades que hacen a las personas inteligentes, como ser creativas, compasivas, agradecidas y humildes.

Estas son algunas cualidades de las personas inteligentes

Sin duda alguna la mayoría de las personas quiere aprender cómo ser más inteligentes, desarrollar habilidades que les permitan alcanzar sus metas y ser más eficientes con los recursos que emplean.

Saber cuáles son las cualidades de las personas inteligentes permite abrir la mente y permite saber más acerca de cada una de ellas.

1. Adaptación

Las personas inteligentes son flexibles y capaces de adaptarse a distintos entornos de trabajo. Entonces, la flexilidad es una de las cualidades de las personas inteligentes. Ellas demuestran lo que se puede lograr independientemente de las complicaciones o restricciones que tengan que enfrentar.

De hecho, existe una investigación que corrobora este planteo. La inteligencia depende de nuestra capacidad de cambiar los comportamientos con el fin de adaptarse de manera más eficiente en el ambiente.

2. Entienden cuánto desconocen

Ser inteligente también es tener la capacidad de admitir cuando no se conoce o no se entiende un concepto en particular. Dicho de otra manera, no tienen miedo de decir o admitir que no saben algo, y es es una de las cualidades.

Esta característica está sustentada por un estudio realizado por los expertos Justin Kruger y David Dunning, quienes encontraron que cuanto menos inteligente es una persona, más tiende a sobrestimar sus habilidades.

3. Son curiosas

Este rasgo de las personas inteligentes del planeta fue plasmado en una de las mejores frases de Albert Einstein: "No tengo talentos especiales, solo soy apasionadamente curioso".

Algunas investigaciones sugieren que existe un vínculo entra la inteligencia infantil y la disposición a nuevas experiencias, lo cual conlleva a una curiosidad intelectual en la adultez. En otras palabras, ser curioso es una de las cualidades.

La curiosidad es una de las cualidades de las personas inteligentes

4. Tienen la mente abierta

Las personas inteligentes no se suelen cerrar a escuchar nuevas ideas o tomar nuevas oportunidades. Se ha demostrado que aquellas personas que tienen una mente abierta–aquellos que buscan puntos de vista diferentes y tienen en cuenta la evidencia de manera justa– tienden a sacar mejores resultados en los exámenes de inteligencia.

De igual manera, una de las cualidades es que son muy cuidadosos a la hora de considerar una idea o punto de vista.

5. Disfrutan el tiempo que pasan a solas

Se ha dicho que las personas que son bastante inteligentes tienden a ser muy individualistas. Curiosamente, existe un estudio que sugiere que tienden a encontrar menor satisfacción en comparación con el resto a la hora de socializar.

De acuerdo al estudio mencionado, el cual fue publicado por el British Journal of Psychology, se encontraron dos resultados muy interesantes respecto a este tema.

El primer elemento fue que las personas que vivían en ciudades con una mayor densidad poblacional tienden a reportar una menor satisfacción con su vida en general. Dicho de otra manera, entre mayor sea la densidad de la población, menos feliz es.

Y segundo, entre más interacciones sociales tenga una persona mayor será la felicidad que siente. No obstante, estos resultados los cuales se basaron en una encuesta a más de 15.000 personas, tiene una excepción bastante importante: para las personas inteligentes, estos resultados suelen disminuir e incluso invertirse.

Puntualmente, el efecto de la densidad poblacional en las personas inteligentes puede ser casi el doble, y entre más socializan con sus amigos menos satisfechos se sienten.

Según Carol Graham, investigadora del Brookings Institution quien estudia la economía de la felicidad plantea que "los resultados sugieren que las personas inteligentes son menos propensos a pasar mucho tiempo socializando debido a que están enfocados en algún objetivo o proyecto de largo plazo". Entonces, la interacción y la vida social son cualidades de las personas inteligentes.

6. Son divertidos

Las personas altamente inteligentes tienden a tener un gran sentido del humor. Un estudio demostró que las personas que escribieron capturas de caricaturas más divertidas tuvieron mejor puntuación que el promedio en medidas de inteligencia verbal.

Una de las cualidades de las personas inteligentes es la diversión

7. Tienen autocontrol

Las personas inteligentes son capaces de superar la impulsividad al "planificar metas claras, explorar estrategias alternativas y considerar consecuencias antes de que estás comiencen".

Los científicos han encontrado una conexión entre autocontrol e inteligencia. En un estudio del 2009, los participantes tuvieron que elegir entre dos recompensas financieras: un pago menor inmediato o un pago más grande en una fecha más tardía.

Los resultados demostraron que los participantes que escogieron un pago más grande en una fecha más tardía –es decir, esos que tuvieron más autocontrol- en general tuvieron mayor puntuación en las pruebas de inteligencia.

Adicionalmente, las personas inteligentes no se preocupan por aquellas cosas que no pueden controlar. Así que recuerda esto cuando enfrentas situaciones como el tráfico, personas difíciles, problemas en tu oficina y dificultades que no puedes controlar.

8. Son sensibles a las experiencias de los demás

Algunos psicólogos discuten que la empatía, estando sintonizado a las necesidades y sentimientos de otros, y actuando de una forma sensible a esas necesidades, es un componente central de la inteligencia emocional.

Los individuos emocionalmente inteligentes usualmente se interesan mucho en hablar con nuevas personas y aprender más sobre ellos.

9. Pueden conectar conceptos aparentemente no relacionados

Las personas inteligentes son capaces de ver patrones donde otros no pueden. Eso se debe a su habilidad de dibujar líneas paralelas entre ideas aparentemente disparejas.

El periodista Charles Duhigg, autor del libro El poder de los Hábitos, aporta que hacer este tipo de conexiones es una marca de creatividad (lo cual, dependiendo de a quien le preguntes, puede estar estrechamente relacionado con inteligencia).

10. Practican el hábito de la lectura

Todas las grandes mentes dedican parte de su día a la lectura.

La mayoría de personas inteligentes que ha impactado al mundo practican el hábito de la lectura; no importa cual sea su campo de acción, si es la neurociencia o el arte, las personas exitosas que cambian el rumbo de la historia son quienes leen libros.

Diversos estudios han demostrado que la lectura no solo incrementa la inteligencia verbal, sino que también mejora la puntuación general e incrementa tu memoria.

Otra investigación muestra que leer puede ayudarte a reducir el estrés hasta en un 68%, lo cual es una de las razones por las cuales la Clínica Mayo, en otro estudio, concluya que la lectura de un libro físico, y no en una pantalla, ayude a las personas a dormirse más rápido.

La lectura es uno de los hábitos que forman parte de las cualidades de las personas inteligentes

La lectura puede ayudar a reducir el estrés hasta en un 68%.

A su vez, los individuos más brillantes, aquellos que impactan realmente la humanidad no solo leen con frecuencia, leen con mucha frecuencia.

11. Suelen postergar con frecuencia

Las personas inteligentes suelen ser más propensas a postergar con tareas cotidianas, principalmente porque están trabajando en cosas que, para ellos, son más importantes.

Sin embargo, varios científicos argumentan que tienden a postergar incluso en trabajos que encuentran significativos. Procrastinar es una de las cualidades de las personas inteligentes.

12. No permiten que los errores de su pasado interfieran con su presente

Las personas inteligentes entienden que no hay éxito sin los errores y fracasos del proceso. Ellas saben que estos fracasos están en capacidad de interponerse en su camino hacia sus objetivos, así que ellos no permitan que esto suceda.

Además, dejan su pasado precisamente en el pasado ya que entienden que no pueden cambiarlo, más bien deciden aprender la lección y la asumen como una oportunidad para ser mejores personas.

13. Duermen hasta tarde

Es un mito que levantarse temprano hace al éxito. Si bien es cierto que es posible ser más productivos al iniciar el día con cierta ventaja de tiempo, la realidad es que esto no hace a las personas más inteligentes o más capaces.

Así lo muestra una investigación de la Universidad de Madrid, la cual analizó los patrones de mil alumnos y descubrió que los estudiantes que se levantan más tarde y se duermen más tarde tienen un mejor coeficiente intelectual que los que madrugan y duermen temprano.

Y no es que dormir hasta tarde haga más inteligente a las personas, sino que son más inteligentes quienes aprovechan los momentos más creativos del día, los cuales comúnmente se dan en horas de la noche.

Aunque sabemos que dormir poco puede ser perjudicial para la salud; en un sentido más lógico, si nos acostamos tarde deberíamos poder levantarnos tarde, logrando así reponerle esas horas de descanso a nuestro cuerpo.

Y es que son quienes no inhiben ese momento nocturno, los que se acuestan más tarde, después de haber empleado el tiempo para trabajar, leer o crear.

Esa creatividad, ligada a la fluidez de los impulsos artísticos es más frecuente en horas de la noche, no sólo por la libertad de tiempo de ocio sino también por el silencio y la facilidad para la concentración, en comparación con las horas de la mañana en las cuales tenemos siempre una lista de responsabilidades en espera para el resto del día.

Esta apreciación parece ser respaldada también por otro estudio de la Semmelweis University, el cual revela que la hora en que las personas deciden irse a dormir está directamente ligada a su capacidad cognitiva.

Esta afirmación fue el resultado de relacionar encefalogramas de personas a la hora de dormir con sus desempeños cognitivos al estar despiertos. Allí se encontró que las personas con mayor coeficiente intelectual tienden a ser más activas durante la noche.

No obstante, es importante no olvidar que quienes se acuestan tarde pueden ser propensos a sufrir adicciones, depresiones, trastornos de alimentación o a ser trabaja-adictos.

Por eso, es clave cada día brindarle el espacio de descanso vital al cuerpo y a la mente, desarrollar hábitos saludables como el sueño profundo, que es precisamente es la manera más efectiva de descansar el cuerpo.

14. No se enfocan en cosas negativas

Las personas inteligentes son conscientes que los pensamientos se convierten en hechos. Por eso, es esencial que se tenga presente que si lo único que se tiene son pensamientos negativos, la vida va a ser negativa.

15. No les importa que piensen los demás de ellos

Finalmente, las personas inteligentes no permiten que las opiniones negativas de los demás interfieran en su búsqueda de su felicidad y éxito.

En el mundo hay cínicos, escépticos y envidiosos; y estas son el tipo de personas que los inteligentes evitan, ellos prefieren invertir su tiempo rodeándose de seres inteligentes que compartan sus valores e intereses.