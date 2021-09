El famoso acertijo del pez de Albert Einstein que sólo un 2% de las personas logra resolver

Karttunen, profesor de lingüística de la Universidad de Stanford, ha asegurado que Einstein creó este acertijo. ¿Lo podés resolver sin ayuda?

Los acertijos son una de las mejores maneras de ejercitar la mente, te animan a desarrollar la creatividad y el pensamiento lateral.

Con el tiempo surgió la leyenda de que Einstein creó un acertijo: el enigma del pez.

En los últimos tiempos ha gozado de un renacimiento gracias a Lauri Karttunen, profesor de lingüística de la Universidad de Stanford que ha asegurado que Einstein creó este acertijo.

Karttunen además lo expone como un gran ejemplo de acertijo de lógica deductiva.

La lógica o razonamiento deductivo es el método de investigación preferido de los detectives. Consiste en inferir una conclusión a partir de diferentes premisas. Se llega a una consecuencia a priori desconocida gracias a principios, leyes, hechos o causas conocidas.

El acertijo de Albert Einstein

Prestá atención: tenés 5 casas de colores diferentes. En cada casa vive un hombre de una nacionalidad determinada que tiene su propia mascota específica, toma una bebida muy concreta y fuma su marca preferida de cigarros.

Y el acertijo te invita a desentrañar cuál de estos hombres tiene al pez como mascota a partir de estas 15 pistas. Atención:

El británico vive en la casa roja.

El sueco tiene un perro como mascota.

El danés toma té.

El noruego vive en la primera casa.

El alemán fuma Prince.

La casa verde está inmediatamente a la izquierda de la blanca.

El dueño de la casa verde bebe café.

El propietario que fuma Pall Mall cría pájaros.

El dueño de la casa amarilla fuma Dunhill.

El hombre que vive en la casa del centro bebe leche.

El vecino que fuma Blends vive al lado del que tiene un gato.

El hombre que tiene un caballo vive al lado del que fuma Dunhill.

El propietario que fuma Bluemaster toma cerveza.

El vecino que fuma Blends vive al lado del que toma agua.

El noruego vive al lado de la casa azul.

Leé con atención estos 15 enunciados porque, al combinarlos, vas a dar con la respuesta correcta.

Recordá, además, que se trata de un acertijo de lógica deductiva. Eso significa que la respuesta se puede deducir a partir de la información que se te ha dado. No hay una respuesta creativa o sorprendente, sino que debés seguir pasos razonables poco a poco hasta desentrañar el misterio.

Si te rendís o creés haber descubierto ya la solución, seguí leyendo para conocer la respuesta.

La solución del acertijo de Einstein

Si has leído atentamente los 15 enunciados, habrás descubierto que se te dan 6 categorías con diferentes datos cada una.

Nacionalidades de los hombres: sueco, inglés, danés, noruego, alemán

Colores de las casas: roja, blanca, verde, amarilla, azul

Mascotas: perro, pájaros, gato, caballo (y falta el pez)

Bebidas: té, café, leche, cerveza o agua

Ubicación de la casa: primera, segunda, tercera, cuarta, quinta

Marcas de cigarros: Prince, Pall Mall, Dunhill, Blends y Bluemaster

Por lo tanto, la forma ideal de resolver el acertijo es crearte una cuadrícula con 5 columnas. Cada columna representa a una de las casas.

La posición de la columna indicará la ubicación de la casa en el acertijo.

A cada columna se le crea 5 filas donde se introducirá la información de todas las categorías menos la de la ubicación de la casa (ya que ésta queda representada por el orden de las columnas).

Luego, repasá las pistas buscando aquellas que hagan referencia directa a la ubicación de las casas. Por ejemplo, la pista 4 ya te permite colocar al noruego en la casa de la primera columna. Las pistas 10 y 15 se pueden resolver perfectamente a continuación. Ahora ya sabes que la segunda casa es azul y que en la tercera se bebe leche.

A partir de este momento, las pistas ya no dan información directa. Así que debés combinar 2 pistas que hablen del mismo tema para deducir la información que se te da.

Por ejemplo, si combinás la pista 6 y la 7 y aplicas lógica deductiva, descubrirás cuál es la casa verde y la bebida que toma su dueño. Las claves que se te dan es que la casa verde está inmediatamente a la izquierda de la blanca y que su dueño toma café.

La casa verde no puede ser la primera porque queda a la izquierda de la casa azul, y no de la blanca. La segunda no puede ser porque es de color azul. La tercera tampoco porque se bebe leche. La última casa es imposible que sea porque, al ser la quinta, no queda a la izquierda de ninguna.

Por lo tanto, la cuarta casa es la verde y además en ella se bebe café. Y la quinta casa es la blanca, ya que queda a la derecha de la verde tal y como indicaban las pistas.

Ese ha sido un ejemplo de razonamiento por lógica deductiva.

Si vas aplicando esta lógica y combinando pistas sin utilizar, poco a poco irás rellenando la cuadrícula con más información. Hasta que solo te quede un espacio vacío. El del pez. Exacto: es el alemán (propietario de la cuarta casa) el que tiene un pez como mascota.