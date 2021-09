El sorprendente fallido de Rodríguez Larreta sobre la candidatura de Santilli: qué le respondió el radicalismo

En un acto que tuvo lugar en la provincia de Buenos Aires, el jefe de Gobierno porteño hizo referencia a la candidatura de Diego Santilli

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, encabezó un acto en el municipio bonaerense de Olavarría, donde estuvo junto al precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) en la provincia de Buenos Aires (PBA), Diego Santilli. Durante su exposición, el mandatario porteño cometió un error al hablar de la candidatura de quien fuera su exvicejefe de Gobierno: se refirió a él como "el mejor candidato a diputado en la Ciudad".

A esto se le suma la respuesta que le dio la Juventud Radical de la provincia de Buenos Aires, agrupación que contestó con una sola palabra: "Coincidimos".

"Yo no tengo ninguna duda de que Diego Santilli es el mejor candidato a diputado… que tenemos en la ciudad de Buenos Aires", afirmó Horacio Rodríguez Larreta en el acto en cuestión. Cuando se dio cuenta del error que había cometido, continuí su discurso, pero las redes sociales no lo perdonaron.

Facundo Manes retuiteó la respuesta de la Juventud Radical

El precandidato a diputado nacional en esa jurisdicción por la Unión Cívica Radical (UCR) Facundo Manes retuiteó un mensaje de la Juventud Radical de la provincia de Buenos Aires. "Coincidimos con vos, Horacio", aseguraron.

Coincidimos con vos @horaciorlarreta !@diegosantilli es un gran candidato de CABA y Facundo @ManesF el mejor de la Provincia de Buenos Aires. Los invitamos a sumarse a @DarelPaso ????????️ pic.twitter.com/9a282bqDli — JuventudRadicalBsAs (@JRBsAs) September 3, 2021

El ejecutivo porteño hizo declaraciones televisivas en las que criticó duramente la gestión del actual presidente Alberto Fernández. "Mucha gente en el conurbano ve que del otro lado de la General Paz tenemos clases con presencialidad plena, eso es increíble", afirmó Larreta en el canal TN. Y continuó: "Hace un mes nos llevaban 15 puntos de ventaja, hace 15 días nos llevaban menos de 10, hoy nos llevan menos de 2, hay una tendencia y vamos a ganar". En ese sentido, también destacó: "La gente está harta y quiere decirle basta a este gobierno, no quiere escuchar al presidente como si estuviera en Disney".

Horacio Rodríguez Larreta cometió un error al hablar de la candidatura de Santilli

A continuación, entre sus críticas al Gobierno, afirmó: "Me acusaron de cualquier disparate. De asesino para abajo, lo que se te ocurra, sin embargo de marzo a hoy mantuvimos las clases todos los días y los casos de coronavirus no subieron. En la provincia mantuvieron las escuelas cerradas. Y al fin y al cabo, la cantidad de casos fue la misma", afirmó Horacio Rodríguez Larreta y justificó su postura dialoguista con el Gobierno nacional en el comienzo de la pandemia. "Lo volvería a hacer para cuidar a la gente", sostuvo el intendente. "Yo no puedo tener confianza con el gobierno nacional, pero no puedo ser una oposición destructiva", señaló.

Cabe mencionar que este viernes el precandidato Diego Santilli también cuestionó a la administración nacional por la situación del empleo en la juventud.

"El laburo de los argentinos está en crisis (…) Los más perjudicados son los jóvenes. Somos el país con más desempleo juvenil de la región", señaló. A su vez, agregó: "Más del 70% de los jóvenes trabajan en negro. La falta de oportunidades está expulsando a nuestros jóvenes del país. Para salir adelante necesitamos un modelo de país y de Provincia que tenga al sector privado como aliado. Un modelo de país que acompañe al que labura y al que da trabajo. Yo estoy para dar todas las batallas necesarias para que los argentinos podamos trabajar y vivir orgullosamente en nuestro país".