Lobby: arde la interna de JxC con un Macri fustigado por ser funcional al kirchnerismo

Cruje la interna opositora en una provincia donde el peronismo muestra sus costuras, pero suma competitividad. Acusaciones cruzadas

Cuando el entonces ministro de Defensa, Agustín Rossi, decidió postularse como precandidato a diputado nacional por Santa Fe y desafiar al gobernador Omar Perotti, en Juntos por el Cambio no sintieron regocijo, sino preocupación.

La contienda del "chivo" contra el delfín del mandatario Marcelo Lewandoswski desató intrigas, pero le sumó competitividad a la interna del peronismo santafesino.

En JxC hay cuatro listas que compiten entre sí y la tensión interna estalló este martes, cuando el expresidente Mauricio Macri viajó para apoyar al diputado nacional Federico Angelini, que ahora pelea por una banca para el Senado aunque todavía le quedan dos años de mandato.

La visita del fundador del PRO para respaldar al segundo de Patricia Bullrich en la conducción del partido apuntó al núcleo duro con buenos resultados, pero apenas terminó, la presentadora Carolina Losada, que también compite por una banca en el Senado, utilizó su cuenta de Twitter para cargar contra Macri.

"¿Sabe usted que si Angelini asumiera como Senador podría entregar su banca de diputado nacional al kirchnerismo? ¿Cómo puede ser entonces que apoye a quien estaría dejándoles la mayoría en la Cámara de Diputados?", interrogó la precandidata y le recordó a Macri que su deber es "cuidar cada banca" para que el kirchnerimo "no se lleve puesta la República".

El mensaje cayó muy mal adentro de JxC a nivel nacional. En la provincia no hizo otra cosa que aumentar el nivel de tensión entre las cuatro listas, pero también el nivel de competitividad de la interna que tiene la coalición de derecha.

Hay dos contendientes que están casi cabeza a cabeza, frente a otros dos que les siguen rezados. Angelini encabeza la lista Santa Fe Nos Une y según la consultora Julio Aurelio - Aresco tiene una intención de voto del 12%.

Está a dos puntos arriba de Losada, que lidera junto a Mario Barletta la lista de Cambiemos con Ganas, que reune el 10%, una cosecha para nada despreciable teniendo en cuenta que se trata de una figura recién llegada a la política que vive hace dos décadas en Buenos Aires. Su precandidatura fue resultado de una propuesta de un sector del radicalismo.

Detrás de ambos contendientes hay otras dos listas de la UCR santafesina. Vamos Juntos, que lideran el exintendente capitalino y extitular del Comité Nacional, José Corral, junto a Roy López Molina, llega al 6%, mientras que la lista Evolución, que responde al senador nacional Martín Lousteau, araña el 8%. En ese armado los precandidatos son Maximiliano Pullaro y Gabriel Chumpitaz.

Corral, al igual que su par bonaerense Facundo Manes, les propuso a las cuatro listas realizar un debate antes de las PASO. Fue el primer intento de sumarle competitividad a una interna que languidecía frente a la novedad del duelo peronista entre Rossi - Perotti con un debate que no deja de ser taquillero, pero incómodo para JxC. De los cuatro contendientes aceptaron tres. Angelini no dijo nada y su silencio fue interpretado como una forma de evitar que Losada lo cruzara con la acusación de "ser funcional al kirchnerismo".

Pero finalmente la presentadora lo hizo esta semana desde su cuenta de Twitter apenas Macri dejó la provincia. "Si se activa esa sucesión, el kirchnerismo hará todo para que esa banca la ocupe quien fuera sexta en esa lista y hoy es aliada al Gobierno", disparó Losada. Se refiere a la diputada provincial Cesira Arcando, del Partido Fe. La legisladora fue aliada de JxC en 2019 y es suplente de Angelini en la lista. El Partido Fe ahora es aliado del Frente de Todos y, según la acusación , si el delfín de Macri en la provincia resulta electo senador será reemplazado por Arcando.

La arremetida obligó al PRO a contestarle. Angelini rompió el silencio y se defendió. "Eso es mentira. La ley de paridad es clara: si se va un hombre, entra un hombre. Este tipo de campañas sucias no le hacen bien a Juntos por el Cambio. Las mentiras y las dudas no sirven para absolutamente nada ¿A alguien se le ocurriría que Macri y Bullrich apoyen a alguien funcional al kirchnerismo? Carolina Losada miente por un objetivo electoral y no se apoya en la ley", disparó el precandidato aunque los casos similares que surgieron terminaron en la Justicia Electoral. Si las urnas pusieran a Angelini en el Senado posiblemente debería afrontar una controversia en tribunales.

Bullrich también cruzó a la precandidata. "Carolina Losada, sos bienvenida a JxC. Pero no te conviertas en lo que querés combatir: no mentir es nuestra premisa. La Ley 27.412 de 2017, reemplaza género por género. Si Angelini -impulsado por PRO- es elegido senador, su lugar como diputado lo ocupará un radical".

Macri, en el centro de una dura interna de JxC por las PASO en Santa Fe

La ley de paridad fue sancionada en 2017, pero después de las elecciones de ese año, es decir que la norma posiblemente rija para los comicios posteriores y no para los previos. El principio de irretroactividad de la ley sería materia de discusión en este caso, pero más allá del desenlace, la controversia anticipa un correlato judicial inexorable.

El mar de fondo no pasa por el derrotero que tendría el caso en tribunales, sino por el nivel de fragmentación de JxC en la provincia a partir de la victoria de Perotti en las elecciones de 2019, como resultado de un trabajoso proceso de unidad del peronismo.

Ahora volvió a mostrar las costuras internas por la disputa entre Rossi y Lewandowski y su resultado definirá el futuro de Perotti para los próximos dos años que le quedan de mandato en un territorio clave de la zona núcleo de la pampa húmeda. Si su candidato le gana a Rossi quedará fortalecido, pero si pasa lo contrario, el mandatario provincial quedará debilitado internamente y a tiro del auxilio de la Casa Rosada.

Según la misma consultora que midió a los precandidatos de JxC esa hipótesis asoma lejana. A diez días de las primarias, Lewandowski le saca diez puntos a Rossi, pero con una acumulación que confirma el predominio del peronismo en la provincia.

En la recta final para las PASO, la gran pregunta gira en torno al calibre de la ventaja que tendrá la escudería oficialista frente a JxC, que no sólo medirá la cosecha que sumen sus cuatro precandidatos. También definirá cómo será la convivencia entre Angelini, Losada y Pullaro en el camino hasta el veredicto final de las generales del 14 de noviembre.