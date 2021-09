Francia mantiene su postura: Macron reafirma su oposición a un acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur

El mandatario francés adelantó que mantendrá su oposición al acuerdo comercial cuando asuma la presidencia rotatoria de la UE a principios de 2022

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que su país "está en contra" del acuerdo Unión Europea (UE)-Mercosur porque "tal y como ha sido concebido y diseñado, no puede ser compatible con la agenda climática y de biodiversidad" que lleva adelante el estado francés.

En ese sentido, Macron adelantó que Francia mantendrá su oposición al acuerdo comercial cuando asuma la presidencia rotatoria de la UE a principios de 2022, según la agencia de noticias AFP.

El jefe de Estado aclaró las razones de la negativa: "no es porque no estemos cómodos con nuestros amigos del Mercosur" sino porque "por definición, este acuerdo, tal y como ha sido concebido y diseñado, no puede ser compatible con nuestra agenda climática y de biodiversidad".

"Debemos reinventar nuestras políticas comerciales para que sean coherentes con nuestras políticas climáticas, con nuestras políticas de biodiversidad, es una necesidad", añadió el mandatario francés.

El acuerdo UE-Mercosur fue negociado por la Comisión Europea en nombre de los países de la Unión pero para entrar en vigencia debe ser ratificado por los parlamentos de todos los Estados miembros.

Algunos países, como Francia y Alemania, se han mostrado reacios y ponen en duda en particular el compromiso de Brasil con el medio ambiente, sobre todo con el aumento de los incendios en la Amazonía. El texto fue firmado a mediados de 2019 entre la UE y los cuatro miembros plenos del Mercosur -Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay- tras 20 años de negociaciones.

Aquel entendimiento fue celebrado por el entonces Gobierno de Mauricio Macri y los otros países miembro del bloque pero en poco tiempo se aclaró desde los países europeos que el acuerdo estaba lejos aún de convertirse en una realidad, entre ellos el propio Macron.

Las principales críticas desde la UE provienen del sector del campo que temen que una liberación del comercio de commodities con los países sudamericanos destruya su competitividad, mientras que los ambientalistas reclaman que el acuerdo incluya regulaciones claras y estrictas en la producción para la protección del ambiente.

Un nuevo bloque desbanca al Mercosur para los bienes argentinos

Las exportaciones argentinas se recuperaron en el primer semestre de 2021 después de una gran baja en 2020. En el periodo crecen 28,3% (en 2020 estuvieron fuertemente afectadas por la pandemia y los confinamientos) y llegaron a 35.339 millones de dólares, bien por encima de los 27.338 millones de dólares del año anterior en el mismo lapso.

Analizando los resultados, debe destacarse para explicar esos datos que es la vinculación comercial con Asia la más dinámica para Argentina en el mundo hoy y es ella la que genera que el comercio exterior argentino se "deslatinoamericaniza", a la par que se ªagrodependiza" crecientemente.

Así, por primera vez un espacio integrado entre países asiático recibirá más exportaciones argentinas que el Mercosur.

Es cierto que asistimos a un semestre con inesperados mejores precios y no necesariamente un salto en volúmenes (que hasta retroceden) pero es relevante también que estamos ante una recuperación hacia niveles medidos en dólares que no se alcanzaban desde hace mucho tiempo.

Hay que remitirse a 2014 para obtener un resultado mejor al del primer semestre de 2021:

• En el semestre las exportaciones totales de bienes medidas en dólares alcanzaron u$s35.339 millones.

• Para comparar puede recordarse que las exportaciones medidas en dólares en el primer semestre de 2019 (prepandemia) habían llegado a u$s30.752 millones, por lo que los resultados de 2021 superan los prepandemia hasta ahora.

• En el primer semestre de 2018 habían sido de u$s29.797 millones

• En el primer semestre de 2017 fueron de u$s28.256 millones.

• En el de 2016 fueron de u$s27.735 millones.

• En el de 2015 fueron de u$s28.463 millones.

• Y en 2014 habían alcanzado u$s36.820 millones.

Por ende en 2021 las ventas externas están beneficiándose de condiciones exógenas (precios) lo que produce que han mejorado sustancialmente las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario, que llegaron a 15.434 millones de dólares, creciendo 47,2%. Si se agrega a esto el monto obtenido, en el periodo, por las exportaciones de productos primarios, de 9.499 millones de dólares, se constata que el 70,5% del total son exportaciones de origen agropecuario.

Ahora bien: en 2014, cuando se había alcanzado aquella anterior alta cifra -que superó nominalmente la de este año-, la suma de las exportaciones de origen agropecuario fue -en aquel tiempo- 60% del total, lo que muestra que los resultados de este año dependen mucho más de las agroexportaciones que en los mejores resultados anteriores.

En 2015 el total de agroexportaciones había representado 64% del total, mientras que ese porcentaje fue de ya de 68% en 2016; a la vez que en 2017 esa participación fue de 66%, y había sido en 2018 de 61%, y ya de 63% en 2019 y luego en 2020 el porcentaje de agroexportaciones fue de 72% (excepcionalmente dependientes de las exportaciones agropecuarias porque la pandemia y los confinamientos afectaron mucho más a la producción y el comercio exterior industriales, que fueron más afectados en todo el planeta y también en Argentina).

Esto es: la dependencia de agroexportaciones crece.

Y adicionalmente debe advertirse que lo antes referido lleva a que los países asiáticos ganan terreno y los latinoamericanos lo pierden: en el primer semestre de 2021 el 35% del total de exportaciones se dirige a mercados asiáticos. Y en particular a Asia Oriental se dirige 27% del total. A Latinoamérica toda, mientras, se dirigió un 27%.

En el primer semestre de 2014 Latinoamérica representaba 36% del total, mientras que en el primer semestre de 2015 la participación de Latinoamérica en el total era de 35%, porcentaje que se repitió en aquellos años en cifras similares, aunque comenzando un descenso desde entonces (en el primer semestre de 2016, fue de 29%).

El proceso que se observa está ocurriendo desde hace un tiempo ya y se constata en los resultados totales de las exportaciones de Argentina anuales de los últimos años:

Y quizá el detalle mas novedoso de lo expuesto es que con la firma del tratado internacional y consecuente formación a fin de 2020 del gran espacio comercial integrado conocido como RCEP, se ha transformado en el principal receptor de exportaciones argentinas en el planeta superando el Mercosur: el RCEP recibe exportaciones por 7.550 millones de dólares en el semestre, lo que supera a las exportaciones al Mercosur en el periodo (6.110 millones).

La Asociación Económica Integral Regional (abreviado RCEP por sus siglas en inglés) es un acuerdo de libre comercio (TLC) recientemente concretado (fin de 2020) entre los diez estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) -que son Myanmar, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam- más cinco estados de Asia y Oceanía con los que la ASEAN ya tiene previos acuerdos de libre comercio existentes -que son nada menos que Australia, China, Corea del Sur, Japón y Nueva Zelanda-.