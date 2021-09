Películas gratis por internet: las 20 mejores páginas

Mirar películas gratis por internet es uno de los entretenimientos que más creció. Te mostramos las mejores plataformas para no perderte los estrenos

La búsqueda de películas gratis por internet se ha convertido en una constante tras la pandemia que arrancó en marzo del año pasado, con plataformas cada vez más utilizadas por los consumidores para pasar el tiempo.

Entre toda la oferta del mercado global, cada vez fueron logrando un mayor éxito plataformas como Netflix, Amazon Prime Video o HBO Max, pero sin embargo, para ver películas hay nuevas opciones a disposición del público por las cuales no se deberá desembolsar ni un peso.

Lo cierto es que los nuevos espacios para ver contenido gratis por internet, sin la necesidad de registrarse y ofrecer datos personales, son cada vez más, y el objetivo es desplegar publicidad no deseada, de eso se sustentan. Hay decenas de opciones, y aquí repasamos algunas de las preferidas.

1. PelisPedia

Una de las opciones para ver pelís gratis por internet que más está creciendo es Pelispedia, uno de los sitios favoritos de la audiencia.

En este caso, se puede disfrutar de películas tanto en su idioma original, como subtituladas y en castellano. El sitio fue diseñado para que el usuario solo se concentre en las alternativas promocionadas. Es por eso que no se tendrá que sufrir con una serie de publicidad que invaden los ojos.

Es una de las páginas más serias y de estilo para disfrutar de entretenimiento en casa.

La forma para ver películas a través de Pelispedia es muy sencilla. Solo hay con ingresar en la película seleccionada, elegir el idioma, el servidor y esperar a que se inicie el video.

Se debe tener en cuenta la calidad de los videos según el servidor, ya que algunos ofrecen mejor resolución que otros. Aun así todos cuentan con una alta calidad para disfrutar.

Todas las películas subidas a la plataforma de Pelispedia tienen una pequeña descripción que incluye su nombre, año de lanzamiento, reparto y la sinopsis.

Sin mencionar que tienen su respectiva fotografía para que el usuario identifique rápidamente la película. Estas características ayudarán a elegir mejor el entretenimiento deseado para ese día.

2. RePelis

Repelis, una opción para ver películas gratis por internet.

En este caso, RePelis es una de las propuestas más interesantes para los cinéfilos, que pueden encontrar los últimos estrenos justo en la parte superior del "site". Tiene un gran despliegue de todos los títulos, separación por categorías, lo más visto y los favoritos.

Es otra de las opciones muy recomendadas para ver películas gratis por internet y que tiene importantes novedades, de las más interesantes de la cartelera del cine.

3. Cuevana, otra opción

Cuevana es un sitio web argentino para compartir archivos que ofrece contenido de películas y televisión en sus idiomas originales, con subtítulos en español.

El sitio fue creado en octubre de 2009 y en 2011 era uno de los 20 sitios web más visitados en Argentina con medio millón de visitas diarias. Es práctico, simple de utilizar, y con una gran cantidad de contenido gratis por internet.

4. Gnula, muy utilizada

Gnula es una de las páginas a las que acuden la mayoría de los usuarios cuando quieren ver películas gratis por internet.

Está formada por un contenido multimedia para ver en streaming o para su descarga. Bastará con cerrar múltiples pantallas emergentes de publicidad, para que la película se empiece a reproducir.

5. HD Full, más opciones

HD Full, una opción para ver películas gratis por internet.

Una web con un vasto catálogo para ver películas gratis por internet, pero que sí pide registro para poder disfrutar de su contenido, es HD Full.

La misma fue penalizada más de una vez, pero ahora ha vuelto a ser considerada una de las mejores opciones y su utilización es muy intuitiva.

En la misma aparecen categorías divididas por TV, películas y año, entre otras. Lo primero que se destaca son los nuevos lanzamientos, y permite verlas en líneas o descargarlas, como el usuario prefiera.

6. PelisOnline

Para ver películas gratis por internet, PelisOnline se ha convertido en una de las propuestas más buscadas por los usuarios, ya que ofrece un extenso inventario de películas (incluso en HD).

Práctica, fácil de usar, y con un contenido de lo más novedoso, el último inconveniente de usar este canal es que las mismas sólo están disponibles en español, lo que no sería un problema para los argentinos.

7. Miradetodo, películas gratis por internet

"¡Cine online las 24 horas!", así se promociona esta página que ofrece contenido gratuito tanto subtituladas, al español y latino; además de series y estrenos. También tiene una sección especial de noticias.

Es otro de los recomendados porque también tiene un buen diseño de la página como para encontrar lo que cada uno desea, además de contener el mejor material recién llegado al mercado.

8. LasPelis

Es otro sitio que ofrece únicamente largometrajes, y en idioma español, para ver películas gratis. Se trata de una página muy bien distribuida en la que podés encontrar casi cualquier película online. El gran problema que tiene es que cuenta con mucha publicidad, de la cual no es fácil librarse.

9. PelisPlus, películas gratis por internet

PelisPlus, otra opción para ver películas gratis por internet.

PelisPlus es una página para ver películas gratis en español sin registrarse. Lleva bastante tiempo permitiendo a los usuarios ver cine online, con especial atención al Universo Cinematográfico de Marvel y DC.

Es, entre todas las opciones que existen en el mercado, las cuales se fueron multiplicando debido a la pandemia, y la mayor demanda de entretenimiento, una de las más utilizadas por el público.

10. PelisGratis, más opciones

PelisGratis es una página que ofrece películas gratis en internet con una gran ventaja que valoran los usuarios que es poder ingresar sin registrarte. Todo el contenido que se encuentra disponibles en el sitio está en idioma español, inglés o en su versión original.

En este caso, el sitio para ver películas gratis por internet, posee tres secciones dedicadas a los fanáticos del humor y la animación: Los Simpson, Hora de Aventura y Futurama.

11. CineCalidad

Es otro de los sitios de contenido por internet, el cual está formado por un amplio catálogo dividido en secciones como "lo más visto" y "favoritos". También posee una sección especial, pero en esta ocasión dedicada a Marvel Studios.

12. MegaDeDe, películas gratis por internet

MegaDede permite ver películas online gratis y está formada por dos plataformas: PlusDede y PorDede. El único requisito que se debe cumplir, es utilizar una página para registrarse.

"Megadede es un sitio que se enfoca en brindarte los ultimos eltrenos de series y películas gratis por internet en la mejor de las calidades disponibles. Para visualizar nuestra película puede utilizar tanto nuestro buscador como nuestros filtros en la barra lateral, tanto el género de las mismas como el año de estreno, en los reproductores puedes elegir la calidad que más te guste y el idioma con el cual más cómodo te sientas. Las series y películas se encuentran en castellano, latino y subtitulado en audio original", explican en el sitio de películas gratis en internet.

13. Pluto TV, streaming gratis

Pluto TV es una plataforma de streaming gratuito que emite contenido a la carta y televisión en directo. Todo ello sin necesidad de registro ni de pagar nada en ningún momento. El servicio se mantiene mediante anuncios como un canal de televisión tradicional y cuenta con series y películas de lo más variadas.

Pluto TV se lanzó como un espacio de películas gratis por internet en 2020, tanto en España como en Latinoamérica. Desde entonces, ofrece medio centenar de canales temáticos de humor, crímenes, empeños a lo bestia, cine de acción, música y mucho más.

La idea de la compañía es que para finales de 2021 la oferta se amplíe hasta los 100 canales de TV en vivo. Además de su página web, también cuenta con una app disponible tanto en Android como iOS.

14. Tubi, de calidad

Tubi es otra página gratuita con una gran variedad de contenido de calidad, para ver en streaming y sin registro.

Cuenta con un montón de categorías interesantes como "Not on Netflix", "Solo gratis en Tubi", películas Indie, clásicos de culto o Artes Marciales. Si no se sabe por donde empezar, siempre se recomienda repasar directamente la página de películas Más Populares.

Tiene oferta de películas bastante potente si se compara con otros servicios, aunque tiene algunas restricciones para conectarse y no es tan fácil usarla.

15. Crunchyroll, con mucha publicidad

El catálogo más importante de anime, manga y dorama a nivel mundial puede verse de manera completamente gratuita en esta página, pero para poder hacerlo hay que cumplir con una condición especial, que es soportar toda la cantidad de publicidad.

La página opera bajo la modalidad freemium, situación que se puede eliminar pagando una suscripción mensual.

16. Popcornflix, más películas gratis por internet

Popcornflix es un sitio web y un servicio exagerado que ofrece transmisión de video gratuita con publicidad de películas y episodios web de larga duración. Es propiedad de Screen Media Ventures.

Aunque a algunos les recuerde –por el nombre- a otra página de descargas pirata, lo cierto es que Popcornflix es una web para ver películas gratis por internet completamente legítima. Las películas no son estrenos precisamente, pero la mayoría son títulos de Hollywood con actores de lo que todos hemos oído hablar (Star Trek, pelis de Brad Pitt).

La interfaz es clara y resulta fácil tanto navegar como reproducir cualquier película que nos apetezca ver en un momento dado. En líneas generales, uno de los mejores sitios dentro del gremio con un catálogo interesante.

17. Pelis24, con muchos estrenos

Muy parecida a sus competidoras, Pelis24 tiene una dinámica bastante intuitiva para ver películas gratis. Lo más interesante, es que te guía por los títulos más vistos del momento, cuenta con estrenos, recién agregadas, y también tiene una sección dividida por géneros que permite actuar de forma rápida y sencilla.

18. XMovies8 en HD

Para ver películas gratis por internet, esta opción que es cada vez más conocida y de gran calidad, tiene como privilegio que es una de las páginas de películas con mayor oferta de estrenos, y el diseño de la web es bueno y funcional.

Casi todas los ofrecimientos de XMovies8 están en HD, otra de las características importantes de este sitio de contenido por internet que no se encuentra en todas las propuestas del mercado.

19. FMovies

Completando el listado de las 20 páginas para ver películas gratis por internet, esta alternativa te permite ver películas en alta calidad de forma gratuita y no es necesario registrarte. Esta es una de las grandes ventajas de esta propuesta.

Otra de las ventajas de FMovies es que el contenido se actualiza a diario con servidores de transmisión rápida, y se admiten subtítulos en varios idiomas, lo cual amplía el alcance de esta propuesta.

20. Series24, pantalla chica

Esta última propuesta de las 20 mejores para ver contenido gratuito ciertamente no es una web que cuente con "largometrajes", pero sí tiene un amplio catálogo de series y programas para la pantalla chica (tanto animados como acción real).

De esta forma, Series24 se convierte en una opción interesante que los amantes del cine pueden apreciar.

Más propuestas de películas gratis por internet

Películas gratis por internet, cada vez con más opciones.

Además de las páginas seleccionadas para que inicies tu recorrido y puedas ver películas gratis por internet, en el mercado global hay decenas de propuestas donde se puedan encontrar films, descargarlos, y verlos sin pagar un peso.

Muchos de ellos, que no figuran en el top 20, son más conocidos por nombre, o por ser utilizados para múltiples funciones, como es el caso de YouTube, Vudu o Vimeo, entre otras.

Lo cierto es que, de cualquier modo, lo bueno de los últimos meses es que la posibilidad de entretenerse, viendo series y películas gratis por internet, se está ampliando y hay muchas alternativas para el público.