La "clase" magistral que dio Tomás Bulat sobre el dólar en 2012 y que aún sigue vigente

Un análisis del economista, fallecido en 2015, se volvió viral ya que, en dos minutos, explicó por qué los ahorristas buscan refugio en el dólar

El cepo al dólar que sostiene el Banco Central sigue generando fuertes cuestionamientos mientras la crisis económica en Argentina no detiene su marcha. Varios economistas recalcan que el argentino no quiere el peso y busca la moneda estadounidense para ahorrar. En ese sentido, en las redes sociales se volvió viral una explicación de hace nueve años pero que sigue vigente y compara el dólar con el peso.

Esta "clase" la dio el economista Tomás Bulat, fallecido en 2015 en un accidente vial. La explicación, que dura menos de dos minutos, se la hizo al conductor de ese entonces de Animales Sueltos, Alejandro Fantino. Al programa de 2012, Bulat llevó un billete de 100 pesos y otro de 100 dólares y los comparó con una simple clase.

"Para ser moneda se necesitan 3 requisitos, primero que sirva como moneda de cambio, quiere decir que te doy 100 pesos y vos me das un bien, como un café. Segundo, referencia de valor, quiere decir que pregunto ¿cuánto vale tu camisa?, 150 pesos, ¿cuánto vale la mesa?, tanto. Y tercero, es reserva de valor, es decir, me guardo el peso, lo uso en tres meses y compro lo mismo que podía comprar hace tres meses", inició.

En esa línea, agregó: "Para comprar y vender, cumple. Para referencia de valor parte sí y parte no, un departamento te lo digo en dólares, ya no para todo. Tercero, ¿ahorrás en esto? No. Entonces no tenemos dinero, porque no cumple los requisitos".

"Este (por el dólar) lo usás para comprar afuera, te sirve para referencia de valor, y para ahorrar. Éste queremos, porque cumple los tres requisitos. Cumple los tres requisitos, para cambiar, para que tengamos noción de valor y para reserva", dijo.

Asimismo, explicó el problema que genera la inflación: "El problema que tenemos en Argentina es que cuando tenemos inflación es que dejás de usar el peso para reserva de valor".

En 2012 Bulat brindó una sencilla explicación sobre por qué los ahorristas dejan de lado al peso y buscan refugio en el dólar

La moneda se va degradando con la inflación, primero deja de ser reserva de valor, después deja de ser unidad de medida y esto te empieza a pasar que vas a comprar y no sabés si es caro o barato, ¿me cobra mucho o poco?. Y finalmente cuando tenés hiperinflación, no existe nada, desaparece".