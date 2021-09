El mal momento que pasó Dady Brieva con su familia en un restaurante y la reacción de su mujer

"No somos funcionarios ni empleados públicos", destacó la excoach de Showmatch, y habló de cómo manejan estas situaciones con sus hijos

La pareja del humorista Dady Brieva, Mariela Anchipi, dio a conocer el mal momento que el exMidachi pasó recientemente mientras estaba con su familia en un restaurante.

El actor se encontraba con su mujer y sus hijos, Felipe (10 años) y Rosario (8 años) en un restaurante de Buenos Aires cuando fue increpado por una señora que le deseó la muerte a los gritos.

Durante una entrevista en el programa radial Agarrate Catalina, "La Chipi" dijo que el popular actor -de reconocida militancia peronista- fue atacado por por una señora. "Pongamos en contexto: mi marido dice muchas cosas que pueden haber molestado a alguien, pero lo dice en un contexto de humor o exageración. Él se hace cargo, pero no somos funcionarios ni empleados públicos, no es nuestro deber marcar un ejemplo ni nada. Él trabaja con el humor y la exageración, te puede gustar o no", sostuvo la Anchipi.

"Él maneja un ‘sin filtro’ impresionante en la vida. Trabaja de eso, de la exageración en sus comentarios. Por eso mucha gente lo quiere", apuntó Anchipi en otro pasaje de la entrevista.

"La señora le dijo algo como ‘por qué no te morís’, algo así. ahí adelante de los hijos, un montón", contó indignada la esposa de Dady Brieva. "Me parece muy loco, es como que necesitan odiar a las personas y mostrarlo. Pasar por semejante papelón", agregó Mariela.

"Lo sufrimos mucho, a veces hay gente que hace comentarios innecesarios en lugares donde estoy con mis hijos", señaló la bailarina

La ex coach de ShowMatch destacó que como este tipo de situaciones se repite, es un tema que abordan continuamente con sus hijos: "Hablamos un montón, tuvieron que madurar muchas cosas antes de tiempo, y más sabiendo que son hijos de personas públicas", explicó.

Su paso por La Academia

Dady Brieva y Mariela Anchipi

La participante del programa de entretenimientos que emite El Trece había sido "eliminada de La Academia" por el voto popular recientemente cuando realizó estas declaraciones.

Se refirió entonces a su paso por el popular show que conduce Marcelo Tinelli: "La experiencia fue buenísima. No me fui enojada, pero me parecía necesario aclarar que lo que hicimos en cuatro días estaba más que logrado. Me pareció que la devolución fue con falta de respeto y eso es innecesario", dijo la ahora ex participante en referencia a las devoluciones de los jurados.

Por su parte, el reconocido humorista está preparando su próximo espectáculo teatral que se estrenó en septiembre en el Teatro Canning y tiene shows los días viernes y sábados. El mismo se titula, "Super Dady, el mago del tiempo" y según describe en su cuenta de Instagram, "el nuevo espectáculo de Dady que nos transportará a esas historias inolvidables de nuestras vidas, llenas de Fe, Pasión y Amor a pura carcajada".