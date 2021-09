Jair Bolsonaro amenaza a la Justicia de Brasil: "El que actúe fuera de la ley, que se encuadre o se prepare para irse"

El presidente brasileño lanzó este martes una severa advertencia al máximo tribunal del país, que abrió investigaciones contra él y su entorno

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lanzó este martes una severa y velada advertencia a la Corte Suprema de Justicia. Lo hizo después de participar de una ceremonia de izamiento de la bandera brasileña junto a los ministros y legisladores en el Palacio de la Alvorada.

Allí, el mandatario cantó el himno nacional rodeado de niños y acompañado por el sonido de implosiones de tanques de guerra y luego habló frente a sus seguidores en la Explanada de los Ministerios, en el marco de la marcha que mantenía en alerta a Brasil el día en que se celebra la independencia del país.

"No podemos seguir aceptando esto. El que actúe fuera de la ley, que se encuadre o se prepare para irse", disparó Bolsonaro ante una multitud, en Brasilia.

En un tono que fue catalogado por los medios locales como "amenaza golpista", el mandatario lanzó: "O el jefe de ese Poder [Judicial] pone en caja a uno de los jueces de la Corte o ese poder puede sufrir aquello que no queremos que ocurra".

El mandatario cantó el himno nacional rodeado de niños

Se refería al Supremo Tribunal Federal (STF), que abrió investigaciones contra él y su entorno, entre otros motivos por propagación de falsas informaciones.

"No queremos una ruptura. No queremos pelearnos con ningún poder. Pero (...) no podemos permitir que una persona ponga en riesgo nuestra libertad", expresó.

"Una nueva historia en Brasil"

No faltó tampoco el tono místico en las palabras del presidente brasileño. "A partir de hoy empieza a escribirse una nueva historia en Brasil. Pido a Dios que, más que sabiduría, me dé fuerza y coraje para decidir debidamente. Las decisiones no son fáciles. No elijan el lado de la confrontación. Siempre estaré junto al pueblo brasileño", dijo el presidente a la multitud.

Temprano por la mañana, antes de salir a saludar a sus partidarios, Bolsonaro afirmó en una declaración por Facebook que hoy es "el día del pueblo y el pueblo dirá adónde el Gobierno deba ir".

"Nuestro país no puede seguir rehén de una o dos personas. O vuelven al eje o serán ignoradas de la vida de la política. Yo seguiré dentro de las cuatro líneas de la Constitución pero no admito que otras personas violen la Constitución", dijo.

Hoy se estaban realizando movilizaciones multitudinarias en varias ciudades de Brasil

La prensa internacional apunta que hizo referencia al juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, que lo investiga por actos antidemocráticos.

"Ahora quiero ser apenas el vocero del pueblo", afirmo el mandatario en un video en el interior del Palacio de la Alvorada, sede presidencial, al lado de un coro de niños y de activistas con remeras con la inscripción Bolsonaro 2022.

Bolsonaro había afirmado días pasados que esperaba movilizaciones multitudinarias para enviar un "ultimátum" a los jueces de la Corte Suprema que abrieron varias investigaciones contra él y su entorno, entre otras cosas por difundir informaciones falsas.

Bolsonaro convoca a un órgano constitucional

Bolsonaro afirmó en una declaración que hoy es "el día del pueblo"

El presidente anunció la reunión del Consejo de la República, una entidad que supuestamente debe decidir un estado de sitio, la intervención federal o estado de conmoción nacional que fue creada en 1990 por el entonces presidente Fernando Collor de Mello, hoy aliado del mandatario.

Este Consejo había sido utilizado una vez en la historia, en 2018, cuando el entonces presidente Michel Temer decidió intervenir militarmente el estado de Rio de Janeiro, designando encargado de la seguridad en este estado al actual ministro de Defensa, general Walter Braga Neto.

El Consejo es presidido por el presidente, el vicepresidente, los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, los líderes de bloques parlamentarios y personas de la sociedad civil designadas por los jefes de los poderes.

De acuerdo con el artículo 90 de la Constitución, el Consejo de la República tiene la función de pronunciarse sobre estado de sitio, estado de defensa, intervención federal y cuestiones relativas a la estabilidad institucional.

El consejo no es integrado por la corte suprema, justamente cuando Bolsonaro amenazó al Supremo Tribunal Federal con represalias en caso de que el titular del tribunal, Luis Fuz, no tome medidas contra Alexandre de Moraes, el magistrado que ha enviado a la cárcel a bolsonaristas e investiga al presidente por atentar contra el estado de Derecho.

Ni el titular del Senado, Rodrigo Pacheco, ni el de Diputados, el bolsonarista Arthur Lira, estaban al corriente de esta supuesta convocatoria al Consejo de la República.

Al comienzo de esta jornada del Día de la Independencia, Bolsonaro estuvo en el izamiento de la bandera en el Palacio de la Alvorada, residencia oficial, con el senador Collor de Mello, quien renunció a la presidencia en 1992, en medio de un juicio político que se le seguía por corrupción.