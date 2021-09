VIDEO| Tolosa Paz cruzó al aire a Viviana Canosa: "¿Vos tenés un problema conmigo?"

La discusión comenzó cuando Tolosa Paz le manifestó malestar por una fotografía que días atrás la periodista mostró y que según dijo, "sacó de contexto"

La precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz se cruzó en vivo con Viviana Canosa, quien la entrevistaba para su programa "Viviana Con Vos", que se emite por A24, y le recriminó: "¿Vos tenés un problema conmigo? Estoy dolida".

La discusión comenzó cuando Tolosa Paz le manifestó a Canosa su malestar por una fotografía que días atrás la propia periodista le exhibió en plena nota a uno de sus rivales de Juntos, Diego Santilli, en la que se ve a la postulante pegando afiches con la leyenda "Basta de persianas bajas" en el frente de un comercio cerrado.

"No estoy enojada, estoy dolida por lo que hiciste con la foto", le dijo la oficialista, entendiendo que la sacaron de contexto.

De hecho, las fotos que mostró la periodista estrella de A24 corresponden a 2019, cuando Tolosa Paz era precandidata del Frente de Todos a intendenta de La Plata y lo que ocurrió es que en diálogo con Santilli, del PRO, Canosa había afirmado que eran de la actual campaña electoral. "Si te equivocaste, al otro día tenías que haberlo aclarado", le dijo la frentetodista.

En esta línea, agregó: "Vos tenés un equipo enorme de producción. Fue una operación grande de este canal. La producción del programa tiene que trabajar con seriedad""Vengo acá porque quería saber si tenés un programa personal conmigo. ¿Vos tenés un problema conmigo?", replicó, a lo que la conductora le contestó escuetamente: "Cero".

"Mis amigas me dijeron que tenías un problema personal y les dije voy a ir para aclarar que no hay nada en mi contra", insistió Tolosa Paz. Pero Canosa le aseguró que estaba equivocada y le retrucó: "¿Sabés qué me dicen los productores? Cada vez que te invitan decís que tenés otra cosa que hacer. Te invitamos antes de que fueras candidata y ahora. Decís que en este horario tenés muchas cosas".

Transcurrida la entrevista, que se extendió por más de 50 minutos, Canosa le consultó a la dirigente oficialista cómo se sintió en la charla, si cómoda o incómoda, a lo que Tolosa Paz, socarronamente, le dijo: "Totalmente. Mis amigas van a decir que ya no estás tensa".

"Estuviste fantástica. Tus amigas, desde ahora, van a entender que no hay nada personal", finalizó la periodista de A24.

Tolosa Paz, explosiva: "Mi madre es anti Alberto y anti Cristina"

Como precandidata a diputada por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz está cada vez más en el ojo público. Desde que se conoció su candidatura, la ex ministra ha hecho diversas declaraciones que se hicieron virales rápidamente.

La última de este listado se conocí este miércoles, cuando la precandidata afirmó que su madre "no concuerda con las ideas políticas" que ella tiene, ya que "es una madre antiperonista, anti-Alberto, anti-Cristina". De todas maneras, Tolosa Paz aclaró que su madre "tiene una enorme vocación por admirar" lo que ella hace en el mundo de la política.

Además, la precandidata dijo que su madre considera que ella tiene mucha paciencia para "ir a medios opositores", algo que Tolosa Paz atribuyó a haberse criado en un hogar donde no se comulgaba con sus ideas.

Por último, aclaró que "por respeto" su madre no le dice mucho de Alberto Fernández, a quien reveló que admira y quiere.

En cuanto a su voto, dado que se acerca la fecha de las PASO, la precandidata afirmó que está segura que su madre la va a votar, aunque no le pregunta. "A mí me votó siempre, eso me lo dice: 'A vos te voto porque creo mucho en vos'", dijo en una entrevista que dio a Infobae.

Los polémicos dichos sobre "el garche"

La precandidata a diputada del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz reivindicó este martes sus declaraciones sobre el "garche" de los peronistas y consideró "no haber ofendido a nadie" con sus dichos. No obstante, admitió: "No fui consciente de lo que pude generar"

"Tengo hijos de 27, 26 y 23 años con los que hablo así en la intimidad familiar y como madre. en boca de una mujer parecería que es un escándalo. No creo haber ofendido ni excluido a nadie, ni haberme metido con la sexualidad, como sugirió la ex gobernadora", señaló la dirigente peronista.

La polémica surgió luego que postulante bonaerense afirmara que "en el peronismo siempre se garchó" durante una entrevista por streaming.

Tolosa Paz defendió su comentario en el reportaje junto a los humoristas Pedro Rosenblat y Martín Rechimuzzi, por tratarse de un programa con audiencia joven. La frase sacudió la campaña electoral a menos de semanas de las PASO. El oficialismo busca recuperar y atraer la atención del público juvenil. La ocurrencia, que desató el rechazo opositor, generó además una ola de chistes y memes en redes sociales.

"Estaba sentada en ese living como si fuera con mis hijos, hablé naturalmente y utilicé la palabra ‘garchar’, que es normal para mí porque así hablo con ellos, para ayudarlos a cuidarse con el preservativo y sean responsables. Fue como un escándalo nacional, no sabía si reírme porque no podía entender", dijo en diálogo con radio Con Vos.

Y agregó: "Sacaron de contexto, yo no hablé de mi sexualidad. No terminé de entender si era una crítica o una descalificación, y si una mujer no puede hablar delo goce".

Al ser consultada sobre si sus dichos pudieron generar malestar, la precandidata oficialista indicó que "puso en boca lo que siente la juventud" en el marco de la emergencia de coronavirus, ya padecen en mayor medida las restricciones de no poder concurrir a "festejos masivos" "ni el baile está permitido".

"La pandemia nos pone a todos en una situación muy tremenda y los que hacemos política tenemos que poder dialogar con distintos públicos, de eso trata", consideró. "Hasta pedí perdón por usar esa palabra, porque la uso íntimamente, es una cosa muy de madre. Hablé de deuda, economía y peronismo. Fue increíble que tomaron solo esa palabra", resalto.