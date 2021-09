Fantino le preguntó a Vidal por la compra de un departamento en Recoleta: qué respondió la candidata

La exgobernadora trató de aclarar la polémica por la adquisición de un inmueble valuado en u$s500.000 en el costoso barrio porteño a fines de 2019

María Eugenia Vidal quedó en el ojo de la tormenta luego de que se conociera que se compró un departamento por una suma millonaria en el barrio más caro de la Ciudad de Buenos Aires, Recoleta.

Pese a que en ese barrio los departamentos cuestan cientos de miles de dólares y no tener un trabajo estable, por ser gobernadora, pudo conseguir un crédito bancario y comprarlo, según lo explicó Vidal en el programa Intratables.

Fantino le preguntó a Vidal por el departamento en Recoleta, ante la mirada de Horacio Rodríguez Larreta, quien había dicho que no sabía cómo la precandidata a diputada por Juntos por el Cambio había logrado adquirir el inmueble.

"A veces no se le pregunta cosas por miedo a ... no sé si es miedo porque el periodista no tiene que tener miedo, pero a que de pronto les caiga mal o algo. De pronto pierden ustedes de responder o que me digan ´mirá no tengo ganas de hablar del tema", comenzó Fantino con la pregunta.

"Vos has vivido 132 mil campañas sucias, ataques, como vos también y como todos los que estamos acá hemos vivido en nuestra carrera. Tenés algo acerca de lo que comenzó a girar sobre un departamento, que pediste un préstamo", continuó Fantino que no hizo referencia a la cifra de la compra del departamento valuado en 600.000 dólares, ni tampoco que a la hora de pedir el préstamo la funcionaria estaba desempleada.

La respuesta de Vidal fue la siguiente: "Primero lamentablemente no me sorprende que una semana antes de la PASO se ponga en duda la compra de un departamento hace dos años. Yo siempre fue la misma y siempre pude explicar cómo vivía".

"Para septiembre de 2019 compré el departamento, está en la declaración jurada. Lo compré en el final de mi mandato", concluyó Vidal.