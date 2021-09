El padre astrólogo de Tolosa Paz auguró la pandemia: qué dijo sobre Cristina

Los dichos resurgieron luego de que la precandidata del Frente de Todos manifestara que "los países tienen carta astral, la Argentina es cáncer"

Luego de los polémicos dichos de la primera precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, donde vinculó una serie de crisis mundiales e internas con predicciones astrológicas, se difundieron una serie de frases que su padre astrólogo, Juan Honorio Tolosa Paz, emitió hace unos años.

El lunes por la noche, al ser consultada sobre su padre, la precandidata respondió: "Él hace cartas astrales a mucha gente y es muy increíble porque a veces se sorprende que a la política, a muchos amigos y dirigentes, le gusta saber de astros, no solo nosotros tenemos carta astral, los países tienen carta astral, la Argentina es cáncer", indicó sin tapujos.

"¿Por qué es cáncer? Por el día que se independizó como país, 9 de julio de 1816", se respondió Tolosa Paz. Y agregó, polémica: "Hay movimientos en el mundo que estudian las cartas de los países para ver cómo son. Es muy interesante: de ahí sale la crisis del 29' en Estados Unidos, el derrumbe de las Torres Gemelas, por qué pasa lo que pasó en la crisis de 2001", señaló en una frase que no tardó en difundirse y en volverse el blanco de críticas directas hacia la precandidata.

Dichos del padre

En este contexto, resurgieron ciertos dichos del padre de la antigua Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales emitidos en 2017 en los que auguró "no falta mucho para que Cristina (Fernández de Kirchner) vaya presa".

Así lo presagió Juan Honorio Tolosa Paz en 2017 en diálogo con la radio Real Politik FM: "No falta mucho para que Cristina vaya presa, lo dije en 2008. Se han robado abiertamente el país. La gente que no está prendida del dulce se da cuenta. Quieren hacerlo caer a Macri, pero va a ganar igual", manifestó en su momento el astrólogo, quién auguró una reelección de Mauricio Macri como presidente, aunque finalmente no ocurrió.

Con una posición política diferenciada de la de su hija, por entonces concejal de La Plata acompañando a Cristina Kirchner, también dijo: "Evidentemente en este país los políticos entran para robar, igual que los sindicalistas".

La pandemia

En la misma entrevista, Honorio Tolosa Paz resultó más asertivo al pronosticar que "en el 2020 va a haber un estallido mundial", frase que hoy se relaciona inevitablemente a la pandemia del covid-19 que azota a centenares de países alrededor del mundo desde hace más de un año y medio. Además, agregó que "en los años posteriores unas 20 millones de personas van a venir a vivir acá (Argentina)".

Continuando seguro de que Mauricio Macri sería reelecto en 2019, indicó que esa supuesta migración de individuos hacia la Argentina sería "una levantada muy grande porque a Macri no le va a alcanzar hasta el 2019 con todo lo que se robaron en estos doce años. Será un proceso natural. Quieren pegar un golpe con palos y piedras porque se quedan sin alimento de robo", indicó.

No obstante, contrario a las predicciones y la ideología política de Honorio, en las elecciones presidenciales del 2019 triunfó el peronismo de la mano del Frente de Todos del que su hija hoy forma parte. El astrólogo, diferenciándose de las preferencias políticas de Victoria Tolosa Paz, consideró en su momento que "el 48 por ciento del país es corrupto, se dicen peronistas y viven en countries como el Grand Bell".

El padre de Tolosa Paz es astrólogo y se reconoce como "antiperonista"

Antiperonista

En otra entrevista realizada en el 2018, Honorio Tolosa Paz se manifestó abiertamente "antiperonista" e indicó que con su hija "no habla de política".

"Ella es concejal y tiene cualidades propias desde que nació. De política no hablamos porque sabe que yo no soy peronista. Si puede hará un bien porque la mafia no es sólo peronista. Es una persona con mucha ambición y voluntad", consideró en su momento el lector de los astros. Y concluyó con cierta dureza: "Vivir en el Grand Bell es parte de su camino, me hubiese encantado que no fuese peronista".