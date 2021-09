El blooper de L-Gante durante la votación: con quién verá los resultados oficiales

El cantante es uno de los personajes del momento. Se dio cuenta que el nuevo DNI le había impactado en la distribución de centros de votación.

Minutos antes de emitir su voto, Elian Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, intercambió algunas palabras con los medios que se acercaron al Barrio Bicentenario, en General Rodríguez donde el cantante vive actualmente.

El cantante se dio cuenta que el nuevo DNI le había impactado en la distribución de centros de votación y tuvo que ir a San Martín.

"Me gustaría juntarme con Alberto y con Cristina. Seguro que ahora nos vemos, no no juntamos antes porque la gente iba a pensar que era para sumar votos, pero nos vamos a ver", adelantó sobre el encuentro que ya está planeado pero aún no reveló la fecha.

Antes de despedirse, el joven reveló cuál es su máximo sueño: "tener una casa de ladrillos en mi barrio y que Argentina gane un mundial así puedo ir a cantar el Obelisco para festejar".

L-Gante es una de las figuras del espectáculos más buscadas en estas elecciones. Varios medios llegaron hasta su casa para seguir sus pasos como testigos del éxito que está viviendo el cantante.

"Vamos a ver que pasa cuando lleguemos a la escuela. Tengo que votar en San Martín, me cambiaron de colegio", indicó.

El artista sostuvo que será un domingo tranquilo junto a personas queridas.

"Salgo de votar y me voy a la casa de unos amigos que conocí hace poco por las redes. Esperamos hacer algunos graffitis, algunos videos y un asadito", destacó con alegría.

Asimismo, habló sobre la política y la posibilidad de sumarse en el futuro. "Podría ser. Me gustaría algún día darle uso a lo que hoy en día tengo. La comprensión de la gente del barrio que los de arriba no le prestan atención. Varios me eligen por eso, por conocer la voz del barrio. Nosotros lo hacemos por empatía y que no se confunda con algo político. Yo brindo una ayuda y después que digan lo que quiera. trato que nadie me saque foto o filme porque eso hacen los políticos".

"Es muy importante que vayan a votar y hacer una buena elección. Eso más que nada. Anoche estuve pensando, no salí de joda, hay que estar bien ya que el voto es un valioso. Jovencitos, éxitos".

El cantante de cumbia 420 está listo para ser padre. En los próximos días llegará Jamaica que lo tiene muy contento y ansioso. Es una gran sorpresa, puede ser en cualquier momento. Vemos cómo se mueve. Después le voy a hacer un temita, cuando nazca. Ya lo tengo pensado. También voy a grabar un videoclip con ella", concluyó.