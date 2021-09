Santoro apunta a la Casa Rosada: "La respuesta la tiene que dar el Gobierno"

El primer candidato a diputado del Frente de Todos sostuvo que el Poder Ejecutivo tiene que encargarse de "gestionar" y resolver problemas

Tras la derrota del oficialismo en las elecciones PASO 2021, el primer candidato a diputado del Frente de Todos por la ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, sostuvo que se necesitan medidas de gestión para reposicionar al espacio de cara a las elecciones de noviembre, y reveló que habrá anuncios esta semana.

"La respuesta la tiene que dar el Gobierno. Acá hay que gestionar, hay que resolver problemas. Es a través de acciones de gobierno, donde yo creo que nos podemos reposicionar y dar la pelea para el segundo tramo de la campaña", afirmó Santoro en declaraciones a C5N.

Un día después de las PASO, Santoro señaló que se tiene que reflexionar en profundidad sobre lo ocurrido. "Después de una situación como la que vivimos, razonablemente todo el mundo tiene que analizar. Descreo de esos análisis de 24 horas, donde aparecen los que tiene respuestas a todos", dijo.

El dirigente oficialista señaló que mantuvo una conversación con el presidente Alberto Fernández en las últimas horas y que el jefe de Estado le comunicó que "habrá anuncios importantes este jueves", como parte de la estrategia de posicionamiento tras la derrota peronista en la elección. Santoro explicó que el mandatario "tomó nota" del mensaje de las urnas.

El candidato a diputado sostuvo que el Frente de Todos es consciente de la dificultad que existe en torno a la "pérdida de poder adquisitivo" y las políticas de ingreso. "La Argentina necesita esto, que haya dinero en la calle, dólares en el (Banco) Central, y que haya capacidad de crear las condiciones de consumo, y a partir de esa situación, esperar que el repunte de la economía termine acompañando", opinó.

Santoro tomó distancia de las críticas desde sectores duros del kirchnerismo contra el Gobierno. "Si alguien se hubiese imaginado este escenario lo tendría que haber compartido mucho antes, y sin embargo, eso no ocurrió", lanzó y agregó: "Todos sabíamos que enfrentábamos una situación de mucha adversidad tanto material como simbólica".

El legislador porteño insistió en que "la pelota está en la cancha del Gobierno" y señaló que los funcionarios tienen "perfectamente claro lo que tienen que hacer". Santoro insistió en que "el principal problema es socioeconómico" y apuntó que el Presidente "seguramente" realizará el jueves anuncios en relación a salarios, jubilaciones y la asignación universal por hijo.

Cafiero, contra los medios

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, apuntó contra los medios de comunicación por la contundente derrota del Frente de Todos en las PASO, al afirmar que los periodistas no le hicieron repreguntas a los dirigentes de Juntos por el Cambio cuando dejaron el poder.

"Está en peligro de extinción la repregunta en los medios de comunicación dominantes. Claramente nadie se hace cargo, ninguno de esos dirigentes, nadie con oficio les repregunta", afirmó, al ser consultado sobre por qué le fue tan bien a Juntos por el Cambio en las primarias.

El funcionario contrastó que al Gobierno "le pasa todo lo contrario" con los periodistas. "Somos compañeros, dirigentes políticos, militantes que ponemos la cara siempre, y discutimos todos los temas porque tenemos convicciones y tenemos valores", añadió.

Sin cambios en el Gabinete

Por otro lado, aseguró que no habrá cambios de ministros en el gobierno nacional aunque resaltó que esa es una potestad que tiene a su alcance el Presidente.

Además, al ser consultado sobre su situación particular y las críticas que muchas veces surgen desde el propio Frente de Todos, aseguró: "No sé si es tan así, eso es parte de desgastes propios que vienen más que nada de operaciones, frontalmente ningún compañero me lo ha dicho".

Y agregó -en diálogo con radio La Red-: "No tengo por qué desconfiar de eso, yo confío mucho de los compañeros con los que estamos transitando el Frente de Todos, que a veces no tenemos las mismas miradas, pero de eso se trata".

Cafiero fue uno de los dirigentes que anoche estuvo reunido hasta tarde con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. En esa reunión surgieron los primeros lineamientos del ritmo que adoptará la gestión a partir de este lunes en busca de revertir los resultados en noviembre.

Cafiero apuntó contra los medios de comunicación tras la derrota del oficialismo en las PASO

"La mayoría de los argentinos no quiere volver para atrás"

"A pesar del resultado, la mayoría de los argentinos no quiere volver para atrás", aseguró Cafiero. Y prometió que el Ejecutivo enfocará sus prioridades en ampliar el plan de vacunación y acelerar la recuperación de la economía, que fue especialmente golpeada por la pandemia.

Ayer, el presidente Alberto Fernández fue el único orador en el búnker del Frente de Todos. Sin vueltas, reconoció lo que lo dijeron las urnas: "Evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente nos acompañe. Y todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto de la gente con respeto y atención".

Arriba del escenario estuvo acompañado por la vicepresidenta Cristina Kirchner, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Axel Kicillof y los candidatos bonaerenses Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán y los porteños Leandro Santoro y Gisela Marziotta. A su vez, el Presidente asumió la derrota con un mensaje esperanzador para "dar vuelta" el resultado el próximo 14 de noviembre.