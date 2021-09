Ex de Vandenbroele da clases de gimnasia para mantener a su familia: "Volví del infierno"

En el fondo de la casa, y ante la falta de ingresos, montó un gimnasio donde da clases de TRX, aerobox, step, stretching, meditación y yoga.

La ex esposa de Alejandro Vandenbroele, Laura Muñoz, la mujer que denunció uno de los casos de corrupción más resonantes de la historia argentina, vive a pocas cuadras de uno de los condenados en ese juicio: su propio ex marido, el padre de su hija menor, signado como testaferro del entonces vicepresidente Amado Boudou.

Aunque tiene custodia -porque forma parte del Programa Nacional de Protección a Testigos-, desde su casa campestre en Chacras de Coria, Luján de Cuyo, a 20 kilómetros de la capital mendocina, dice que aún teme por una posible venganza.

"Siento que la venganza está ahí, que me está esperando. La patrulla va y viene. Hace poco dejé de convivir con la custodia. Era algo muy incómodo, sentía que mi vida ya no era mía, tuve que ceder todos mis espacios. Amo la soledad y me encontraba invadida por extraños. Entendí, al fin, la dualidad de sentirme protegida y, al mismo tiempo, el recordatorio permanente de aquel calvario. Ser testigo es aceptar cumplir un protocolo y abandonar las libertades de las que goza cualquier ciudadano", asegura al diario La Nación.

Tiene 46 años y vive con sus tres hijos –antes de "Poli" tuvo a Felipe y Luciano, fruto de otro matrimonio- en una vivienda bastante rudimentaria a pocas cuadras de la plaza principal de Chacras.

En el fondo de la casa montó un gimnasio donde da clases de TRX, aerobox, step, stretching, meditación y yoga.

Ante el matutino, señaló que el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados le alquiló la casa con la condición de que trabaje en su vivienda y salga lo menos posible.

"Yo les dije que no la podía mantener, a lo que ellos me respondieron que se iban a hacer cargo del alquiler. Cuando cambió el gobierno, cambió toda la gente del programa. Salvo los más rasos, cambiaron todos", explicó.

A partir de ahí, señaló que el Programa nunca más pagó el alquiler. Y señaló que el nuevo director, Santiago Eguren, apoderado del Frente de Todos, desconoció ese acuerdo.

"Durante la pandemia, di clases de gimnasia on line, pero los ingresos bajaron un montón. Uno de mis hijos era mozo, se quedó sin laburo. El otro trabajaba en un hotel, también se quedó sin laburo. Al mismo tiempo, vino una nuera a vivir con nosotros. Éramos muchas bocas para alimentar. Me peleé un montón con el Programa y, como mi hija es menor de edad, accedieron a pagarme "sólo durante la pandemia" los servicios esenciales para que no me los corten", remarcó.

Y agregó que empecé a pagar el alquiler. Tengo un alquiler muy bajo porque el dueño de la casa es muy bueno. Si no, estaría en la calle otra vez. Estoy en una situación de total vulnerabilidad, con una deuda que me produjo la gente del Programa. Vivo inventando de todo para sostener esta casa, porque no tengo garantes, no tengo ahorros, no tengo familia, no tengo un trabajo en blanco... todo fruto de lo que fue mi epopeya Ciccone, no porque soy una mina que se rasca. Esta es la consecuencia que sufrimos los testigos, también.

La nueva vida de Vandenbroele

Alejandro Vandenbroele, el monotributista arrepentido que contribuyó a la condena al ex vicepresidente Amado Boudou en la Causa Ciccone, está solo y pobre, sobrevive con la ayuda de su padre (de 84 años de edad) y espera la llegada de la temporada alta para mejorar sus ingresos en el hotel boutique que alquila en Mendoza.

Así lo describió ante un informe confeccionado por el "Equipo Interdisciplinario Jurisdicción Mendoza de la Defensoría General de la Nación", en el marco del seguimiento de su situación tras haber sido condenado también él en la Causa Ciccone.

El emprendimiento hotelero que regentea en Mendoza –dijo- se vio muy afectado por la pandemia, pese a lo cual afronta mensualmente erogaciones fijas de 110 mil pesos (manutención de su hija y alquiler del predio turístico).

Vandenbroele atiende personalmente el hotel y, además, "realiza tareas comunitarias en un comedor de la zona del Bajo Luján, donde cumple 40 horas semanales", lo que hace un promedio de ocho horas diarias, cinco días a la semana.

El arrepentido de la Causa Ciccone no posee bienes propios: "En relación a su patrimonio, expresó que no posee bienes muebles y que sólo es titular de un automóvil Volkswagen Gol, modelo 2005, que es utilizado por su ex esposa".

Vandenbroele: su testimonio permitió condenar a Boudou y hoy está "sólo y pobre"

Vandenbroele informó que "reside solo, en una vivienda ubicada junto al predio principal del Hotel Boutique La Masia, que es el nombre con que se identifica comercialmente el alojamiento a su cargo". "La posada cuenta -según detalló- con seis habitaciones dobles (con alojamiento para un máximo de 12 personas)", y él se ocupa personalmente de atenderlo.

"No necesito casi personal, me encargo yo de atender, ordenar, hacer el desayuno… solo una chica me ayuda con la limpieza y contrato personal eventual en temporada alta. El año pasado estuvo muy difícil, tuve que cerrar por la pandemia casi siete meses", describió.

Vandenbroele atribuyó sus dificultades económicas a la afectación que causó el Covid-19 en el sector hotelero, y se esperanzó en que las cosas mejorarán con la llegada de la temporada alta.

Durante la pandemia, contó con "el apoyo económico de su padre -jubilado de un cargo gerencial en una empresa privada, quien -según dijo- le ‘prestó’ dinero. Además, pospuso el pago de algunos impuestos para los que ha tramitado planes de pago".

En ese sentido, admitió haber recibido fondos desde el Estado en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, por su calidad de arrepentido en una causa penal por corrupción.

"Rememoró que en 2018 aproximadamente recibió durante algún tiempo una asignación económica que prevé el Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados y en enero de 2019 comenzó a trabajar nuevamente", sostiene el reporte.

"Espero que pronto mejore. He podido sostenerlo y seguro en unos meses mejora con la temporada alta", reproduce el informe, que consigna además que Vandenbroele "puso de manifiesto sus expectativas en torno de una pronta reactivación de la actividad turística, que le permita mejorar su cuadro actual".

Vandenbroele narró que está divorciado de Laura Muñoz desde hace tres años, pero separado de hecho desde hace diez y no mantiene contacto con ella, pese a que tienen una hija en común.

Boudou fue condenado por la causa Ciccone

"Cuando la niña tenía alrededor de cinco años, se produjo la separación de la pareja, en un contexto de gran conflictividad y denuncias cruzadas, al punto que -según refirió- en la actualidad no tienen comunicación", subraya el informe.

No obstante, "destina la mayor parte de sus ingresos a los aportes que realiza en concepto de cuota alimentaria para el sostenimiento de su hija, alrededor de 60 mil pesos que incluyen el pago del servicio de medicina prepaga más la cuota del Colegio y las actividades extraescolares que realiza la adolescente".

A esa erogación se suma "el alquiler del predio donde vive y trabaja", 50 mil pesos mensuales que acordó con su locataria "considerando la merma en los servicios por el contexto sanitario".