CFK, por boca de Fernanda Vallejos: Alberto ya es De la Rúa

Sobre el final del jueves 16 y comienzo del viernes 17 de septiembre circuló un nuevo audio de la diputada nacional cristinista Fernanda Vallejos

Un nuevo audio de la diputada cristinista Fernanda Vallejos comenzó a circular durante la medianoche pasada -entre el 16 y 17 de septiembre- en el que insulta a los funcionarios de Casa Rosada y al presidente Alberto Fernández:

Hicieron todo a contramano de lo que hubiese sido deseable si queremos remontar esta circunstancia. Y me preocupa , no por el Gobierno, porque por mi se pueden ir todos a la concha de su madre, me preocupa porque le estamos regalando la vuelta a la derecha

Luego del material en el que tilda al jefe de Estado de "okupa", "enfermo", "pelotudo" y a todo su entorno de "pelotudos" y "payasos", Vallejos redobla la apuesta en este nuevo audio:

En eso la oposición tiene razón, la gestión ha sido pésima, no cumplió con ninguno de los objetivos: ni salvar más vidas, ni sostener mínimamente la economía. Y Guzmán es el primero que se tendría que ir. Es uno de los principales paladines de la derrota.

Fernández vs Fernández, el drama sin fin.

Este Frankenstein nos está devorando. Acá había que armar un Gobierno nuevo y tenía que ocurrir el lunes. Le tendría que haber pedido la renuncia a todos sus funcionarios, como Alicia Kirchner. Eso es lo que tendría que haber hecho Alberto. Pero el tipo está atornillado, y tiene atornillados a todos los inútiles que tiene en el Gabinete. No lo quiere hacer, nos conducen a la derrota

Lo mínimo que pueden hacer es modificar la fórmula de mierda que nos hicieron votar para las jubilaciones, es una fórmula para el ajuste. Con la fórmula de Cristina por lo menos los jubilados nos hubieran votado La carta de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la tarde de ayer confirmó que los dichos de Vallejos es exactamente lo mismo que piensa CFK pero sin filtro.

"El mapa amarillo (tras la derrota) no es exclusivo de la provincia; el mapa argentino es todo amarillo. Es muy impactante; fue una derrota de dimensiones catastróficas", dijo la legisladora, coincidiendo con una parte de la carta que luego fue publicada.

Este último audio fue difundido por TN sobre el final de su programación: Advertíamos que la realidad material y concreta, la ausencia de toma de decisiones críticas en algunos aspectos y sumado a eso la realidad política respecto de cómo se produjeron los cierres los armados, el rechazo a la participación de compañeros y compañeras que habían querido presentarse a las PASO, cosa que nos hubiera dado muchísimo más volumen (...) y todo eso no se escuchó Cero autocrítica y la gente eso lo percibe. La gente no come vidrio, come un poco, pero no tanto todos los días, tendría que haber habido una respuesta contundente Según se desprende del audio, también apuntó contra Raúl Alfonsín, a quien tildó como un "viejo de mierda que bien harían de dejar de nombrarlo (...) que se tuvo que ir por la puerta de atrás". Increíble tomar como ejemplo a un tipo que se tuvo que ir como una rata. A Alberto lo veo cada vez más cerca de la Alianza.

Lucha de poder en el Gobierno, con Cristina a la cabeza.

Otros textuales de Fernanda Vallejos

"Este Gobierno fracasó de manera rotunda". "Tenés una elección y no ponés un peso para ganarla, tengo que pensar que trabajás para perder".

Medidas que debería tomar: "Aumentando el salario mínimo y tirándole migajas a los que cobran la AUH, y con estas medidas de parche, como si fuésemos una sociedad de beneficencia y no un gobierno peronista no vamos a tener el resultado" .

"Estamos esperando reacciones que impulsen a un relanzamiento del Gobierno y también a un relanzamiento de la militancia, porque de esta manera nadie va a salir a militar y levantar este muerto" "Estos tipos están rifando un capital político que les es ajeno, porque de Alberto no es nada, de (Sergio) Massa no es nada, es todo nuestro y lo están rifando y cualquiera rifa lo ajeno (...) no sé cuánto nos va a costar reconstruir si esto se va a la mierda" Terminó diciendo que se debe "dinamitar este Gobierno y armar uno nuevo".