¿Barbijo sí o no? Estas son las provincias que continuarán exigiendo el uso de tapabocas al aire libre

Entre las nuevas flexibilizaciones que fueron anunciados por el Gobierno nacional se encuentra la no obligatoriedad del uso de barbijos al aire libre. Este anuncio despertó la polémica y muchas provincias decidieron no acatarlo.

Estas son las provincias donde se seguirá exigiendo el barbijo

Por el momento, son cinco provincias las que se han pronunciado en contra de esta determinación: Mendoza, Córdoba, Río Negro, Jujuy, Salta; a este listado de se suma la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo ministro de Salud habló este miércoles acerca de la medida.

Cada distrito manifestó que están evaluando los nuevos protocolos, que están a la espera del Decreto de Necesidad y Urgencia.

En el caso de Río Negro la gobernadora, Arabela Carreras, confirmó que mantendrán las medidas sanitarias vigentes hasta el 1 de octubre. En el caso de la provincia de Córdoba, se anunció que el Comité Asesor Científico, evaluará las nuevas flexibilizaciones y posteriormente anunciarán las medidas que adopten.

El gobierno de la provincia de Córdoba informa que las medidas y disposiciones relacionadas con la pandemia continúan vigentes las establecidas por el decreto Nº 1068 hasta el día 26 de septiembre inclusive, como es de conocimiento público. #Coronavirus — Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) September 22, 2021

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ministro de Salud, Fernán Quirós, afirmó que todavía no era momento de sacarse el tapabocas. Y aseguró que esperarán como avanza la pandemia en esta semana para tomar una decisión.

En el caso de Mendoza la situación es similar. La jefa de Inmunizaciones, Iris Aguilar, aseguró que se debe seguir recomendando el uso del barbijo y que no es momento de abandonarlo ni en el interior, ni al aire libre.

La pandemia no terminó. Fin del comunicado. — Iris Aguilar (@iaguilar30) September 21, 2021

En las últimas horas la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, tuvo que realizar aclaraciones sobre el uso del tapabocas. En diálogo con medios de Buenos Aires aclaró: "No es momento de sacarse el barbijo. Solamente deja de ser obligatorio cuando vamos caminando en la calle sin nadie alrededor", reiteró.

???? Se levanta la obligatoriedad de tapabocas al aire libre cuando no haya aglomeración de personas.- Manteniendo las medidas de prevención y siguiendo los protocolos recomendados: ???? Reuniones sociales sin límites de personas. — Carla Vizzotti (@carlavizzotti) September 21, 2021

El ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, aseguró que "todavía no es el momento" de dejar de utilizar el barbijo, tal cual anunció el gobierno del presidente Alberto Fernández. "Creemos que todavía no es el momento de quitarnos el barbijo", evaluó el funcionario de la administración porteña que encabeza Horacio Rodríguez Larreta.

En declaraciones radiales, el ministro de Salud de la Ciudad sostuvo: "Sabemos que en el espacio abierto la contagiosidad es mucho menor, pero en la Ciudad pretendemos llegar al 70% de la población con las dos dosis de la vacuna antes de tomar este tipo de medidas".

El Gobierno Nacional anunció este martes que a partir del 1 de octubre se habilitará la posibilidad de no utilizar el barbijo en lugares abiertos, cuando no se registre aglomeración, aunque el tapabocas obligatorio de mantendrá en lugares cerrados y al aire libre pero con aglomeración de personas. Ahora, el Gobierno de la Ciudad confirma que no se sumará a la medida dispuesta por el Poder Ejecutivo hasta que el 70 por ciento de la población porteña tenga inmunidad con dos dosis de la vacuna contra el coronavirus.

La Ciudad de Buenos Aires se agregó a la lista de provincias como Río Negro, Salta, Jujuy, Mendoza y Córdoba que en las últimas horas anunciaron que tampoco se iban a adherir a la iniciativa que ayer anunciaron la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en Casa Rosada.

El Gobierno debió aclarar desde cuándo dejará de ser obligatorio el uso de barbijos o tapabocas en espacios abiertos luego de que el anuncio realizado por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, ocasionara una confusión.

Al dar a conocer la flexibilización de casi todas las restricciones que todavía estaban vigentes por la pandemia, los funcionarios señalaron que esta nueva etapa iniciaba "hoy mismo", pero la eliminación del tapabocas obligatorio al aire libre regirá desde el 1 de octubre.

"A partir del 1 de octubre se levanta la obligatoriedad de uso de tapaboca al aire libre cuando estamos circulando en forma individual o en burbuja, en todos los casos cuando no haya aglomerado de personas", aclaró el Ministerio de Salud.

En este sentido, la cartera que encabeza Vizzotti remarcó que el tapabocas seguirá siendo obligatorio "en lugares cerrados (aula, cine, teatro, ámbitos de trabajo, transporte público, espectáculos y eventos masivos) y al aire libre cuando hay aglomerados de personas".

"Se recomienda continuar utilizando tapaboca a las personas que presenten condiciones de riesgo", agregaron los voceros de la cartera sanitaria.

Por otra parte, Vizzotti anunció que se habilitan reuniones al aire libre sin tope máximo de personas.

La ministra subrayó que "estamos en un momento de un descenso sostenido de casos de coronavirus" en todo el país y destacó que Argentina "ha sido exitosa en contener el ingreso de la variante Delta".

