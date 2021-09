Condenaron a Mercedes Ninci a pagar una multa a Guillermo Moreno: ¿por qué y a cuánto asciende el monto?

La periodista fue condenada a pagar una multa a Guillermo Moreno, quien la había demandado por daños y perjuicios en el año 2016

En el año 2016, en una salida al aire durante el programa de Marcelo Longobardi en Radio Mitre, Mercedes Ninci aseguró que Guillermo Moreno había sido escrachado cuando iba a visitar a su madre. Además, la periodista lo había acusado de tener un negociado en el Mercado Central y había mencionado que la hija del exfuncionario de subfacturaba en su panadería.

Estos dichos llegaron a oídos de Moreno, quién le inció una demanda a la periodista por daños y perjuicios. De la que hoy se supo que la justicia falló a favor del exfuncionario y Ninci deberá abonar la cifra de 70 mil pesos como condena.

Moreno subió a sus redes el veredicto de la justicia y escribió junto al fallo: "Se la condena a pagar a Guillermo Moreno por daños y perjuicios, por manifestaciones vertidas en el 2016 en el programa que conduce en Radio Mitre, Marcelo Longobardi. Basta de mentiras!!!".

Mercedes Ninci condenada. Se la condena a pagar a Guillermo Moreno por daños y perjuicios, por manifestaciones vertidas en el 2016 en el programa que conduce en ⁦@radiomitre⁩, Marcelo Longobardi ⁦@LongobardiM⁩. Basta de mentiras !!! pic.twitter.com/TbdhcXnpJY — Guillermo Moreno (@morenoparalavic) September 22, 2021

De acuerdo a lo indicado en el fallo, el pago deberá realizarse dentro del plazo de 10 días más los intereses que serán liquidados conforme lo dispuesto.

De todos modos, la periodista fue consultada por por El Destape y aclaró que fue noticiada del fallo judicial en el mes de julio. "El fallo ya fue apelado, soy respetuosa de la Justicia", afirmó.

Mercedes Ninci: "No tengo plata ni para cargar la SUBE"

Invitada al programa Debo Decir, conducido por Luis Novaresio en América, Mercedes Ninci generó mucha repercusión por contar la crítica situación económica por la que está pasando.

"No tengo plata ni para cargar la tarjeta SUBE. La verdad es que a veces me pasa, sí. Porque yo soy de esa típica clase media a la que nunca le alcanza", señaló la periodista de Radio Mitre.

Entre lágrimas, Ninci agregó: "Nunca alcanza. Tengo cuatro hijos. La mayor va a una universidad privada porque estudia cine y no hay universidades públicas que enseñen eso. Pero mis hijos van todos a escuela pública, pero no alcanza".

La periodista Mercedes Ninci habló de su crítica situación económica

Luego de haber dicho estas fuertes declaraciones, la periodista fue invitada al ciclo A la tarde, que conduce Karina Mazzoco. Allí aprovechó la oportunidad para aclarar que, si bien no mintió, es importante la crítica situación que se vive en el país a nivel general.

"No tendría que ser noticia que yo no tenga para cargar la SUBE porque, en realidad, a la mayoría de los asalariados, con la inflación que hay no les alcanza. El problema es que siete de cada diez chicos no tiene para comer en la Argentina. Eso es gravísimo, porque no tienen un futuro de nada", empezó a explicar la movilera.

Mercedes Ninci habló de su crítica situación económica

En este sentido, añadió: "No me quiero comparar con la gente que realmente tiene hambre. Lo que pasa es que somos parte de una clase media que no nos alcanza, nada más. Pero no me quiero victimizar porque hay gente que en este país la está pasando muy mal".

"Acá hay otro problema de fondo que es el tema de la inflación, la mala política económica de (Mauricio) Macri, la pandemia y la mala política de Alberto (Fernández), y de las últimas décadas", sostuvo.

Por otra parte, habló sobre cómo evoluciona del problema de salud que la afectó hace un tiempo. "Estoy muy bien, me falta el último análisis del Fleni y ya me dan de alta total, porque por ejemplo ahora no puedo subir a un avión todavía, hay que cosas que no puedo hacer, pero la mayoría sí. Inclusive, la médica me dijo que ya puedo trabajar en la tele, pero me dijo que no me estrese", aclaró.