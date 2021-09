Rating: ¿Tinelli lanzó un manotazo de ahogado? Esto hizo para levantar su audiencia

Dos nuevas parejas se midieron, dándole continuidad a la primera ronda del nuevo Súper Duelo, que tiene al adagio como ritmo excluyente en ShowMatch

El horario estelar de la TV abierta porteña está al rojo vivo entre Telefe y eltrece y obliga a sus protagonistas a movidas sorpresivas para levantar su registros de audiencia. Así sucedió en la noche del jueves con Marcelo Tinelli, quien por primera vez en la historia de su ciclo, ShowMatch, fue jurado de uno de sus certámenes de baile y canto.

En el mano a mano de los noticieros se impuso Telefe Noticias con un pico de 14,2 puntos, mientras que Telenoche llegó a una marca máxima de 8,8 puntos. Luego llegó el turno de Los 8 escalones del millón, en eltrece, que de la mano de Guido Kazcka obtuvo picos de 14,1 puntos. Doctor Milagro, en Telefe, ganó la franja con picos de 17 puntos y fue lo más visto de la noche.

La 1-5/18, en eltrece, obtuvo una marca máxima de 12 puntos en su cuarto capítulo. El octavo programa de Bake Off Argentina, en Telefe, se impuso con un pico de 16,5 puntos, frente a ShowMatch, que con picos de 9,7 puntos quedó segundo en la franja con el súper duelo.

La noche en la que Tinelli se probó en el rol de jurado

Este jueves, ShowMatch comenzó de manera distinta. El encargado de abrir la pista de La academia no fue uno de los participantes, sino Hernán Piquín. A pedido de Marcelo Tinelli, el jurado realizó una coreografía de adagio junto a Julia Pérez y Estefanía Pais, las bailarinas del staff que habían participado del "casting" para elegir a la pareja del español Agustín Barajas, su novio.

Para la ocasión, Tinelli hizo las veces de jurado y, muy afilado, opinó: "Las chicas estuvieron perfectas en todos los movimientos. Lo que hizo Piquín estuvo bien, pero esperaba otra cosa porque siento que está para más. Hubo un lucimiento mucho mayor de las bailarinas. Mi nota de hoy es un cinco".

Luego, sí, llegó el momento de que el programa siguiera por los carriles habituales, y dos nuevas parejas se midieron, dándole continuidad a la primera ronda del nuevo Súper Duelo, que tiene al adagio como ritmo excluyente.

Los encargados de romper el hielo fueron los siempre efectivos Julieta Nair Calvo y Gonzalo Gerber, que ocupan la quinta posición en la clasificación general. La actriz y el bailarín hicieron una performance de "Someone like you", de Adele. Enfrente, Lizardo Ponce y Josefina Oriozabala (que alcanzaron el puesto 11) bailaron al ritmo de "I don´t want to miss a thing", de Aerosmith.

"Fueron dos coreografías hermosas. No vi técnica en ninguna de las dos parejas, pero sí mucha emoción en una. Mi voto es para Julieta y Gonzalo, que me hicieron poner la piel de gallina", fue el veredicto de Lourdes Sánchez, que reemplaza a Jimena Barón en el jurado.

"Vi más líneas en una pareja que en otra", sostuvo Piquín, que también se inclinó por Nair Calvo y Gerber. "Lizardo lo hizo muy bien, dentro de sus limitaciones. Pero Julieta y Gonzalo siempre tienen un nivel excelente, y mi voto de hoy es para ellos", agregó Ángel De Brito, quien de esta manera les dio el triunfo en la serie.

En el segundo duelo de la noche, Agustín "Cachete" Sierra y Fiorella Giménez (4°), al ritmo de "Fallin", de Alicia Keys, se midieron ante Mario Guerci y Sole Bayona (12°), quienes bailaron el tema "Por ese palpitar", versionado por Lali Espósito.

Por unanimidad, el jurado les otorgó la victoria al modelo y su compañera. "Estamos teniendo una noche fantástica. En este caso, me conmovieron Mario y Sole", argumentó Piquín. "Me quedo con la puesta de Mario y Sole, que fue la que más me gustó", explicó De Brito.

"Me gustaron mucho las dos coreografías, pero hubo una pareja que estuvo más potente", sostuvo Pampita. "Estuvieron bárbaros los dos", destacó Valdes. "Vi dos parejas excelentes, pero la coreo de Mario y Sole me emocionó un montón", agregó Sánchez.

Por último, se produjo el regreso de Rodrigo Tapari a la pista, ahora como titular. Junto a Sol Beatriz el cantante realizó una coreografía al ritmo de "Stay with me", de Sam Smith. En el otro rincón, Luciana Salazar y Jorgito Moliniers (14°) bailaron "Love me like you do", de Ellie Goulding. De Brito fue el primero en dar su impresión y señaló: "Ninguna de las dos parejas me mató, sinceramente. La que más me gustó fue la de Luciana y Jorgito".

Pampita tuvo otra mirada: "Las dos parejas hicieron algo distinto. Me gustó más la propuesta de Rodrigo y Sol". Por su parte, Valdes comentó: "Voy a votar a la pareja que se vio más luminosa y entregada, que fue la de Rodrigo y Sol".

Sánchez, a su vez, indicó que "estuvo mal el trabajo de ambas parejas", pero se inclinó por Luciana y Jorgito. Finalmente, Piquín, que también vio "dificultades" en la ejecución de las dos coreografías, definió la serie en favor de Luciana y Jorgito.