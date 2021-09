Podés pasar el verano en el primer barrio de casas flotantes de Buenos Aires: ¿cuánto cuesta?

Son casas de dos plantas con 40 m2 cubiertos y terrazas. En pandemia el nicho se expandió porque los clientes buscan estar conectados con la naturaleza

En el partido de San Fernando hay un barrio acuático que no para de crecer aún en pandemia. Esta "pequeña Venecia" es un lugar ideal para quienes buscan estar conectados con la naturaleza, descansar y hasta seguir trabajando de forma remota.

Fabián de Martino es el dueño de Casas del Agua, empezó fabricando casas en su astillero hace 10 años y hoy no logra abastecer la demanda. En lo que va del año ya comercializó 9 unidades y asegura que "no toma más pedidos porque su infraestructura no se lo permite".

Ahora trabaja en un mecanismo que le permita transportarlas en containers y así llegar con sus casas flotantes a todo el mundo. "Tengo un cliente interesado en Miami, quiere comprar diez casas. También tengo un interesado en Bariloche para el Nahuel Huapi, por eso mi próximo paso es poder generar un mecanismo para exportarlas al mundo y transportarlas por toda la Argentina", explica.

Son casas de dos plantas con casi 40 m2 cubiertos y terrazas

Son lofts de fibra de vidrio de 39 metros cuadrados cubiertos, con terrazas y una conexión única a la naturaleza del Delta que se comercializan hoy por u$s 55 mil. "Actualizamos los costos porque subió la materia prima y la demanda", indica.

En lo que va del año ya se vendieron 9 casas flotantes y tiene previsto en un año y medio alcanzar las 20 unidades. "Se pueden instalar en todo el país, es como una lancha, están homologadas por Prefectura", dice.

Pero la dificultad está en cómo trasladarlas. "Hoy estoy trabajando con un diseñador para hacer un sistema en el que puedan entrar a un contenedor y así exportarlas al mundo", cuenta y asegura que "el negocio no tiene techo" y para el extranjero "los precios son más que atractivos, porque se hacen con materiales muy económicos".

El barrio náutico está ubicado en el partido de San Fernando

¿Cuánto cuesta comprarlas o alquilarlas?

Ahora bien, ¿cuáles son los gastos que debe afrontar un inversor?. "Hoy una unidad de 39 metros cuadrados totales con la misma cantidad de metrajes en terraza ya amueblada y equipada con sábana, vajilla y electrodomésticos se comercializa a un valor de u$s55.000 en un solo pago", remarcó De Martino. Para aquellos que quieran financiarla en hasta tres cuotas el valor asciende a u$s 60.000.

Mientras que las unidades tipo Dúplex con 87 m2 totales, entre espacios cubiertos y descubiertos, tienen un valor de u$s75.000 al contado y financiado alcanza los u$s80.000. "Nuestros clientes poco tienen que ver con el mundo de la náutica sino que buscan un lugar tranquilo para descansar y estar conectado con la naturaleza".

Alquilar una de estas casas puede valer entre u$s100 y u$s200 la noche

"La demanda hoy se concentra en la zona metropolitana. De las últimas seis casas que vendimos, 3 fueron a clientes que decidieron vivir allí. Otros dos la usan para pasar el fin de semana y sólo uno decidió alquilarla".

Es que puede tratarse de un buen negocio, sobre todo ahora que se reabrieran las fronteras terrestres para el ingreso al país de extranjeros.

Este tipo de propiedades se alquilan en general por día. Y como su oferta es reducida tienen un valor alto de entre u$s100 y u$s150 la noche que en algunos casos en los meses de calor puede llegar a los u$s200.

Además hay que tener en cuenta que el gasto de mantenimiento es muy bajo. En el club náutico San Fernando, por ejemplo, el precio de la amarra es de $10.000 por mes, similar al de una expensa de un departamento de tres ambientes en Belgrano o Caballito.

Las casas vienen completamente equipadas

Las casas son fabricadas en fibra de vidrio y no son motorizadas. "Es tan el boom que estamos evidenciando, aun en un contexto de pandemia y de crisis económica, que otros astilleros también empezaron a construir casas", resalta su inventor que asegura que se trata de un negocio que todavía tiene mucho potencial de crecimiento.

"No solo entregamos las casas equipadas hasta con sábanas y toallas, sino que hasta le ofrecemos el lugar donde podrá situarse la casa. Es un negocio redondo", concluye.