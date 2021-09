El Conicet rechazó la postulación de Sturzenegger: ¿Cuáles fueron las razones?

El ex presidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri no fue aceptado, pero no quedó claro cuáles fueron los motivos

El economista Federico Sturzenegger, quien fuera presidente del Banco Central entre diciembre de 2015 y junio de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, no logró ingresar a la carrera de investigador científico del Conicet, tras postularse al rango de "investigador principal" en el área de Ciencias Sociales y Humanidades: Economía, Ciencias de la Gestión y de la Administración Pública.

El exfuncionario tiene muchos títulos académicos y según algunos quedó fuera del orden de mérito porque se postuló para "investigador principal", sin haber pasado antes por las etapas de investigador adjunto, investigador independiente e investigador asistente, aunque ese no es en verdad un requisito del Conicet.

Más tarde el economista agradeció a través de algunos tweets el apoyo manifestado en redes sociales

El rechazo fue comentado en notas periodísticas y en redes sociales. En un extenso hilo en Twitter, el ahora docente de la Universidad de San Andrés señaló que aunque el Conicet no fundamentó la denegatoria, algunos amigos que conocen los procedimientos de la institución le explicaron que el rechazo no se debió a razones ideológicas, sino formales, pues había dejado vacío el campo de "Supervisión de Tesis y RRHH", requisito obligatoria en la categoría a la que había postulado.

La justificación de Sturzenegger

"Lo dejé vacío porque en mis posiciones académicas nunca tuve alumnos de doctorado. Ni en la Escuela de Negocios en Di Tella, ni en Harvard -allí enseñaba (y enseño) en el MPA-ID que es una Maestría en Políticas Públicas. Y a Udesa (Universidad de San Andrés) recién llego", justificó Sturzenegger, y agregó que si bien entiende "que el criterio de formación de recursos locales es válido y respetable", también considera que "haber construido la Escuela de Negocios de Di Tella, ser miembro hoy de la comunidad Udesa y socio fundador de RedNie eran muestras suficientes de mi compromiso con esa formación".

"Cuando empecé mi carrera en UCLA supervisé alguna tesis doctoral, pero era tan lejano en el tiempo que no me pareció incluirlo. Tengo decenas de tesis de grado y posgrados locales, pero tampoco me pareció que académicamente correspondiera sumarlas", dijo Sturzenegger, y agregó que el Conicet debería especificar que llenar ese campo es obligatorio, "porque evitaría usar recursos propios y de la organización en todo este proceso". Como el sistema no se lo advirtió, prosiguió, "consideré que siendo el economista que vive en Argentina segundo en citas en revistas académicas (para los que preguntaron, el primero es @eduardoyeyati), y por mi trayectoria docente local e internacional podía ser un miembro valioso de la comunidad".

En lo práctico una recomendación que me surge es que si esto es pasa o no pasa, el sistema puede advertirlo ("si no llena este campo su solicitud no será procesada"). Esto lo digo, porque evitaría usar recursos propios y de la organización en todo este proceso. — Fede Sturzenegger (@fedesturze) September 25, 2021

En su descargo el ex titular del Central, de 55 años de edad, contrapuso el requisito de "formación de recursos locales" con la importancia de experiencias y cursos en el exterior. "Le recomiendo a mis estudiantes que elijan desafiarse en otros países. Se crece mucho de exponerse a nuevas ideas y culturas. La ciencia es curiosidad, es salirse de la zona de confort. Por eso nunca le puse en mi carrera tanto peso a la formación de doctorandos locales. En Di Tella y San Andrés, por mencionar dos universidades que conozco bien, creemos que esa apertura al mundo también aplica a la producción científica".

Y reforzó el concepto subrayando el "riesgo en los sistemas endogámicos: ‘escribo lo que a mi director sé que le gusta’ y todos contentos, pero sin validación cruzada. El sistema suizo o alemán son así y creo que en parte por eso producen menos que sistemas más abiertos como el inglés o norteamericano".

De 108 postulantes para Economía, solo 9 pasaron el filtro. En el llamado, el Conicet incorporó en total 820 investigadoras e investigadores, informó su presidente, Ana Franchi. Hay actualmente 11.377 en la institución y el total llegará a 12.285 con 88 incorporaciones pendientes de una convocatoria previa y los 820 de la nueva convocatoria, en la que la postulación de Sturzenegger fue denegada.