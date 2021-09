¿Cuándo terminará la pandemia?: el CEO de Pfizer pronosticó esta fecha

Albert Bourla, al frente de uno de los mayores fabricantes de vacunas, consideró que, de todas formas, habrá que convivir con nuevas variantes del virus

El CEO y presidente de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, reveló la fecha en la que cree que será el fin de la pandemia de coronavirus. "Dentro de un año creo que podremos volver a la vida normal", aseguró Bourla en una entrevista al programa This Week del canal estadounidense ABC.

Sin embargo, se mostró cauto y aclaró: "No creo que esto signifique que las variantes no seguirán llegando, y no creo que esto signifique que podamos vivir nuestra vida sin tener vacunas. Pero eso está por verse".

Las predicciones del CEO son similares a las que realizó Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna, empresa que desarrolló, al igual que Pfizer, una vacuna contra el SARS.Cov.2, quien dijo al diario suizo Neue Zürcher Zeitung aseguró que la normalidad se reanudará "en un año"

Bourla consideró que para que haya un regreso a la "vida normal", será necesario que haya vacunaciones anuales contra el virus. "El escenario más probable para mí es que, debido a que el virus se propaga por todo el mundo, seguirá habiendo nuevas variantes", explicó.

Luego, siguió: "También tendremos vacunas que durarán al menos un año, y creo que el escenario más probable es la vacunación anual". Sin embargo, el presidente de Pfizer añadió: "Pero no lo sabemos realmente, tenemos que esperar y ver los datos".

La propiedad intelectual de las vacunas

Respecto de las patentes de las vacunas, el ejecutivo consideró: "La propiedad intelectual es lo que creó el próspero sector de las ciencias de la vida que estaba listo cuando llegó la pandemia".

"Sin eso, no estaríamos aquí para discutir, porque no tendríamos vacunas". Y fue tajante: "Además, estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. Estamos muy orgullosos. Hemos salvado millones de vidas", dijo.

Según explicó Bourla, Pfizer vende vacunas a diferentes precios a países, según sus niveles de riqueza. En este sentido, los países en desarrollo están comprando vacunas a precio de costo de Pfizer, indicó el ejecutivo.

Vacunas para niños

Pfizer informó que su vacuna contra el Covid-19 es eficaz para los niños de entre cinco y 11 años. La empresa se basa sobre los resultados de un estudio que se llevó a cabo aplicando dosis más bajas que las que se destinan para los adultos. Las mismas, indica el laboratorio, generaron una fuerte respuesta inmunológica y no produjeron efectos secundarios.

El laboratorio agregó en su informe que pronto solicitará la autorización de su vacuna en los Estados Unidos. La vacuna fabricada por Pfizer y su socio alemán BioNTech ya está disponible para los mayores de 12 años. Los niños han vuelto al colegio en los Estados Unidos en momentos que la variante más contagiosa delta está causando un gran aumento de las infecciones pediátricas.

Muchos padres aguardan en aquel país la posibilidad de vacunar a los más chicos justo en este momento. Hasta el momento, muchos países occidentales no han vacunado a niños menores de 12 años, a la espera de que se demuestre cuál es la dosis adecuada y si funciona con seguridad en los más pequeños.

La semana pasada Cuba empezó a vacunar a niños de hasta dos años con sus vacunas. En tanto que las autoridades chinas autorizaron dos de sus marcas hasta los tres años. Ahora parece el turno de los Estados Unidos y, según anunciaron las autoridades, el proceso ya está encaminado.

Pfizer anunció que su vacuna contra el coronavirus es segura para niños de entre 5 y 11 años

EE.UU. comprará millones de dosis de Pfizer para donarlas al mundo

Estados Unidos planea comprar cientos de millones de dosis más de la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer Inc. para donarlas en todo el mundo. Así lo informó The Washington Post, que citó a dos personas no identificadas familiarizadas con el acuerdo.

La compra será anunciada a principios de la próxima semana para coincidir con la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, dijeron las fuentes bajo condición de anonimato.

El presidente Joe Biden ha subrayado la importancia de una campaña de vacunación mundial como forma de derrotar al virus y Estados Unidos ha planeado una cumbre virtual sobre COVID-19 al margen de la reunión de la Asamblea General.

Joe Biden

Estados Unidos está presionando a los líderes mundiales para que respalden sus objetivos de acabar con la pandemia de COVID-19, entre los que se incluye garantizar que el 70% de la población mundial esté vacunada el 2022, según un borrador de un documento estadounidense visto por Reuters.

Los detalles del acuerdo no eran definitivos, informó el Post.

La Casa Blanca y Pfizer no estuvieron inmediatamente disponibles para comentar el asunto.