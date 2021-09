Rating: Tinelli sufre por el rating y hasta Guillermina Valdes y Pampita lo "bardean"

"Yo vengo perdiendo 15 a 0... Por lo menos meter un gol o que meta un gol en contra ella", aseguró el conductor en una polémica en vivo con su esposa

El horario estelar de la TV abierta porteña comenzó el martes con el mano a mano de los noticieros, donde se impuso Telefe Noticias con un pico de 14,2 puntos, mientras que Telenoche llegó a una marca máxima de 10,6 puntos. Luego llegó el turno de Los 8 Escalones del millón, en eltrece, que de la mano de Guido Kazcka obtuvo picos de 12,4 puntos.

Doctor Milagro, en Telefé, ganó la franja con picos de 19,8 puntos y fue lo más visto de la noche. La 1-5/18, en eltrece, obtuvo una marca máxima de 10,8 puntos. Bake Off Argentina, en Telefe, se impuso con un pico de 16,4 puntos, frente a ShowMatch, en eltrece, que con picos de 9,3 puntos quedó segundo en la franja con el nuevo ritmo con cantantes invitados.

Rating: La carrera entre Casella y Mammón

América está en la búsqueda de audiencia para mejorar sus números. Liliana Parodi, su gerenta de programación, realizó varios cambios en la grilla de la tarde noche. Con la llegada de La ruleta de tus sueños, con Pamela David, varios de los ciclos del canal modificaron sus horarios.

A Jey Mammón le tocó la tarde de competir con Bendita, uno de los espacios más consolidados y de mayor audiencia de Canal 9. A pesar de los cambios, el envío de la medianoche supo adaptarse al horario estelar manteniendo el espíritu. Beto Casella con todo su equipo conservó su rating con el estilo de siempre. El ciclo de archivos de El Nueve se impuso en la franja con un pico de 5,9, mientras que Los Mammones, en una edición especial con Jairo, Nahuel Penissi, Lito Vitale y Patricia Sosa, llegó a 2,9.

ShowMatch: Guillermina Valdes se negó nuevamente a desfilar y se enojó con Tinelli

Este martes, tres equipos de La academia se midieron en el nuevo ritmo en el que cuentan con un cantante invitado. Sin embargo, la gran protagonista de la noche fue Guillermina Valdes, quien otra vez se negó a los requerimientos de Marcelo Tinelli y se mostró ofuscada por la insistencia del conductor que, además, es su pareja.

Como ocurrió ya varias veces, Tinelli pidió a su mujer que desfilara junto a las otras dos miembros del jurado, Pampita Ardohain y Jimena Barón. Sin embargo, Valdes se negó una vez más a hacerlo y se mostró molesta e incómoda ante la insistencia del conductor. Sus compañeras de estrado, a su vez, le insistían para que desfilara junto a ellas, pero no hubo caso. "Que desfilen ellas, que se mueren de ganas. Yo no", se excusó una y otra vez.

En un momento, en la pantalla gigante comenzaron a reproducir imágenes de Valdes desfilando en su época de modelo. Y mientas ella pedía que sacaran del aire ese video, Tinelli le recordó aquellas épocas. "Fui muy mala modelo y siempre lo he reconocido públicamente. ¿Cuál es el problema? En la pasarela iba como pisando huevos", expresó la miembro del jurado.

Cansada, Valdes intentó cambiar de estrategia y comenzó un improvisado discurso a favor de la libertad de acción. "Yo puedo elegir. ¿O no? ¿Qué te agarró hoy? ¿Qué te pasa? La mujer hoy puede elegir mucho más y yo por suerte de tener al lado un hombre que me deja elegir qué hacer y qué no. Soy una mujer privilegiada. Ojalá todas tengan esa suerte", expresó.

Pero al ver que su pareja insistía, Valdes remató: "¡Ya está! Te estoy haciendo quedar súper... ¿Qué te pasa? Después dicen que nos peleamos. Dale, amor, andá a conducir. Tenés que meter tres parejas".

Pampita indicó que Tinelli quería verla desfilar porque estaba orgulloso de su belleza. "Es una mirada muy naif esa, Caro. No es por orgullo, es otra cosa", respondió Valdés, sin dar más detalles. Su compañera de jurado, entonces, se solidarizó con ella y le dijo al conductor: "A veces hay que perder algunas batallas, ¿no, Marcelo?". "Pero yo vengo perdiendo 15 a 0... Por lo menos meter un gol o que meta un gol en contra ella", aseguró Tinelli.

Respecto a la competencia, Noelia Marzol y Johnny Lazarte, la pareja que abrió la gala con una coreografía del tema "Beggin", de Måneskin, estuvo acompañada en la voz por Germán "Tripa" Tripel. "No queremos serrucharle el piso a nadie", dijo previamente Noelia, consultada por las salidas del certamen de Flor Vigna y Julieta Nair Calvo.