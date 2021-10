Desplome de las redes: el dominio Facebook.com apareció a la venta por unos minutos

En medio de la caída mundial que afectó a Facebook, Instagram y WhatsApp, más los problemas de otras plataformas como Twitter y Telegram, se sumó la "venta" del dominio Facebook.com por unos minutos.

El dominio de la red social de Mark Zuckerberg apareció en venta, según constataron usuarios de Twitter en la plataforma de venta de enlaces domain.com.

Hasta el mismo Jack Dorsey, creador de Twitter, compartió una captura de la herramienta, y preguntó "How much?" (¿a cuánto?).

En plena crisis por la caída a nivel mundial de Whatsapp, Instagram y Facebook, un sitio especializado en seguridad y privacidad online afirmó que los datos personales de 1.500 millones de usuarios de Facebook estarían a la venta en un foro de hackers.

De acuerdo a lo publicado por el sitio Privacy Affairs, a finales del mes de septiembre una persona anunció que tenía nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, ubicación, información de género y códigos de identificación de más de 1.500 cuentas de Facebook, y que procedería a venderas.

Este lunes ese "paquete" habría salido al mercado, y podría adquirirse por partes o en su totalidad. Es importante destacar que, según ha podido saber el sitio citado, el evento no estaría conectado con el colapso de redes sociales como Instagram o Facebook, ni con la caída de Whatsapp.

El principal peligro es el uso que podría darse a esa información, que podría facilitar desde campañas de publicidad o lobby político en redes sociales hasta estafas comerciales, phishing, suplantación de identidad y otros delitos.

Un usuario del reconocido foro afirmó que el vendedor ofreció la información personal de un millón de usuarios de Facebook por u$s5.000, mientras que otro afirmó que hizo una compra parcial y que la persona detrás de la oferta aún no concretó la transacción.

En Privacy Affairs confirmaron que los datos que se venden este lunes son nuevos, no una lista antigua obtenida en un ataque anterior, y que nunca en la historia de Facebook había habido una falla de semejantes proporciones en su seguridad.

Cabe aclarar que el "vendedor" que ofrece los datos en un foro de hackers se identificó ante los posibles compradores como un grupo de "web scrapers" que está activo hace cuatro años y ya tuvo 18.000 clientes.

El "web scraping", o raspado web, es una técnica para el robo de información de sitios online mediante programas de software.

Los servicios de Whatsapp, Facebook e Instagram dejaron de funcionar en su totalidad este lunes al mediodía y hasta las 19 horas fue imposible enviar y recibir mensajes, así como también las actualizaciones.

Si bien en los primeros minutos de la caída no hubo información oficial sobre la situación, más tarde la empresa decidió publicar un tuit al respecto. En el mensaje -irónicamente difundido por una red social que no pertenece al conglomerado de Mark Zuckerberg- afirmaban que estaban al tanto de la situación y que notificarían a los usuarios cuando la app vuelva a funcionar, algo que ya está sucediendo. A su vez, agradecieron a los usuarios por la paciencia.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible. Thanks for your patience! — WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021