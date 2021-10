WhatsApp: qué se sabe sobre su caída a nivel mundial y qué dijo la empresa

Los servicios de Whatsapp, Facebook e Instagram dejaron de funcionar en su totalidad y es imposible enviar y recibir mensajes, así como también las actualizaciones.

Si bien en los primeros minutos de la caída no hubo información oficial sobre la situación, más tarde la empresa decidió publicar un tuit al respecto. En el mensaje -irónicamente difundido por una red social que no pertenece al conglomerado de Mark Zuckerberg- afirman que están al tanto de la situación y que notificarán a los usuarios cuando la app vuelva a funcionar. A su vez, agradecieron a los usuarios por la paciencia.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible. Thanks for your patience! — WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021