Esta es la impactante y millonaria cifra que perdió Mark Zuckerberg tras la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp

El valor de las acciones de Facebook descendió un 4,9% luego de la caída a nivel mundial de los servicios de Facebook, Instagram y WhatsApp

Las acciones de Facebook cerró la jornada en Wall Street con una pérdida del 4,9%, luego de la caída global de las redes sociales que afectó también a WhatsApp e Instagram, también propiedad de Facebook.

Es importante destacar que Mark Zuckerberg, dueño de las tres aplicaciones, llegó a perder 7.000 millones de dólares durante la jornada.

La cotización de las acciones abrió a un valor de us$ 334,55 y llegó a un piso de us$ 323,13, más de 10 dólares menos, para estabilizarse en los us$ 326.

La riqueza personal del magnate se redujo de esta manera en casi us$ 7.000 millones en pocas horas, lo que se suma a una caída de alrededor del 15% desde mediados de septiembre.

La caída de las acciones del lunes redujo el valor de Zuckerberg a us$ 120.900 millones, que lo hizo caer por debajo de Bill Gates al número 5 en la lista "Índice de multimillonarios de Bloomberg".

"Problemas de red"

Mike Schroepfer, jefe tecnológico de Facebook, pidió en Twitter "sinceras excusas a todos los afectados por las interrupciones de los servicios alimentados por Facebook en este momento".

"Estamos teniendo problemas de red y los equipos están trabajando lo más rápidamente posible para repararlo y restablecer todo lo más velozmente que sea posible", explicó.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible — Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021

Desplome de las redes: ahora el dominio Facebook.com aparece a la venta

En medio de la caída mundial que afecta Facebook, Instagram y WhatsApp, más los problemas de otras plataformas como Twitter y Telegram, ahora se suma la "venta" del dominio Facebook.com.

Cuando es consultado en la herramienta Domain Tools, el dominio de la red social de Mark Zuckerberg aparecería en venta, según constataron usuarios de Twitter en la plataforma de venta de enlaces domain.com.

Además, quien logre comprarlo se hará con los cuatro servidores de Facebook.com. Cada uno de estos tiene 14.440 dominios.

Hasta el mismo Jack Dorsey, creador de Twitter, compartió una captura de la herramienta, y preguntó "How much?" (¿a cuánto?).

WhatsApp: qué se sabe sobre su caída a nivel mundial y qué dijo la empresa

Los servicios de Whatsapp, Facebook e Instagram dejaron de funcionar en su totalidad y es imposible enviar y recibir mensajes, así como también las actualizaciones.

Si bien en los primeros minutos de la caída no hubo información oficial sobre la situación, más tarde la empresa decidió publicar un tuit al respecto. En el mensaje -irónicamente difundido por una red social que no pertenece al conglomerado de Mark Zuckerberg- afirman que están al tanto de la situación y que notificarán a los usuarios cuando la app vuelva a funcionar. A su vez, agradecieron a los usuarios por la paciencia.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible. Thanks for your patience! — WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021

Whatsapp es el servicio de mensajería instantánea más utilizado en los teléfonos móviles con sistema operativo Android y también en los iPhone que funcionan con iOS. La falla deja incomunicados a miles de millones de smartphones de todo el mundo.

Tampoco funciona Whatsapp web, la opción para PC de la app. "Computadora sin conexión", dice el mensaje que suele aparecer cuando no puede vincularse el dispositivo con el servicio de chat.

Aunque en el caso de WhatsApp los usuarios han reportado la imposibilidad de enviar o recibir mensajes, en Instagram y Facebook la situación trasciende a la publicación de fotos o videos, comentar publicaciones o stories antiguas o incluso poder intercambiar mensajes por medio del DM con otros usuarios de estas redes sociales.

Las tres compañías pertenecen al mismo grupo empresarial: Facebook, y no solo sus redes sociales son las que han fallado, pues al intentar acceder a sus blogs oficiales estas páginas también presentan un error.

Asimismo, de acuerdo con la página especializada Downdetector, otras aplicaciones de la ‘suite’ de Facebook como Messenger y Oculus también presentan fallas en su sistema, por lo que se puede considerar como una caída generalizada en todas las plataformas de Facebook, muy similar a la que se vivió con Google en diciembre de 2020 cuando todos sus servicios cayeron de forma estrepitosa.