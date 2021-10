Viviana Canosa volvió a faltar a su programa y se instala un fuerte rumor sobre el motivo

Eduardo Battaglia se hizo cargo este lunes de la conducción de Viviana con Vos. El periodista dijo que le hacían el aguante junto a su equipo

Este lunes, Viviana Canosa volvió a faltar a su programa de A24, y se instala un fuerte rumor sobre el motivo. La conductora había anunciado en sus redes que regresaba al frente de su ciclo en la mencionada señal de noticias, pero eso finalmente no sucedió.

Si bien desde el canal no dieron explicaciones por la ausencia de la conductora, se especula que su falta está relacionada con el delicado momento que atraviesa su madre, quien está internada por complicaciones en su cuadro de coronvirus.

A la tarde comenzó a correr un fuerte rumor sobre la desvinculación de Viviana Canosa del Grupo América. Sin embargo, según informó el diario porteño La Nación, desde A24 negaron tal versión. La periodista está ausente de su lugar de trabajo desde el 15 de septiembre.

La periodista Alejandra Quevedo levantó el viernes polémica al asegurar desde Radio 10: "Me informan que la mamá de Viviana Canosa, Mirtha, está internada muy grave por Covid. Los infectados fueron toda la familia incluida la conductora, su pequeña hija y su padre".

"Me agrega la fuente que no estaban vacunados ni la mamá, ni el papá. Ella tampoco, pero los padres son grupo de riesgo. Yo digo: la influencia de la hija debe haber llevado a que no se vacunen", dijo Quevedo. Esta afirmación daría por tierra los exámenes que mostró Canosa, quien negó de manera categórica haber contraído Covid-19.

La mamá de Viviana Canosa está internada con coronavirus

Desde hace unas semanas, se está generando preocupación alrededor de Viviana Canosa, ya que su ausencia en su programa de A24 era muy llamativa. El 13 de septiembre se ausentó del ciclo político y desde ese día comenzaron a surgir diversos rumores sobre los motivos que le impedían estar al frente de su ciclo.

En primer lugar, se dijo que la conductora se había contagiado el Covid-19, algo que tomó fuerza cuando se supo que su hija asiste al colegio ORT, donde se confirmaron más de 60 casos de la cepa Delta.

Sin embargo, publicó en Twitter las imágenes del examen que se realizó. "Siguiendo lo solicitado por el canal y para evitar raros entendidos aquí el certificado de mi Doctor y el resultado oficial del PCR negativo. De todos modos me tomaré el tiempo necesario para recuperarme. Gracias, los quiero!!", escribió.

Siguiendo lo solicitado por el canal y para evitar "raros entendidos" aquí el certificado de mi Doctor y el resultado oficial del PCR negativo. De todos modos me tomaré el tiempo necesario para recuperarme. Gracias, los quiero!! pic.twitter.com/7Ld7os5Nhn — Viviana Canosa (@vivicanosaok) September 19, 2021

"Se acaba de ir mi médico. Me recomendó unos días más de descanso para evitar recaídas. ¡Ya falta menos! Los quiero y los extraño. ¡Nos vemos muy pronto! #VivianaConVos", publicó posteriormente.

Se acaba de ir mi médico. Me recomendó unos días más de descanso para evitar recaídas. Ya falta menos! Los quiero y los extraño.Nos vemos muy pronto! #VivianaConVos — Viviana Canosa (@vivicanosaok) September 27, 2021

Finalmente, a mediados de semana adelantó en sus redes sociales que vuelve el lunes próximo: "Vuelvo el lunes a las 18 horas".

Está internada la mamá de Canosa

Sin embargo, hay malas noticias en torno a su círculo íntimo. En el programa Segunda Dosis, una periodista de espectáculos confirmó que está con graves problemas de salud la mamá de la conductora.

"Me informan que la mamá de Viviana Canosa, Mirtha, está internada muy grave por Covid. Los infectados fueron toda la familia incluida la conductora, su pequeña hija y su padre". Sostuvo así que su ausencia al canal no se trató solo de un robo sino que la periodista Viviana Canosa había contraído el virus, algo que ella siempre negó.

Y agregó: "Me agrega la fuente que no estaban vacunados ni la mamá, ni el papá. Ella tampoco, pero los padres son grupos de riesgo. Yo digo: la influencia de la hija debe haber llevado a que no se vacunen".