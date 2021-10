Cristina Kirchner: "No se si reírme por lo de Macri dando clases o llorar por su burla a la Justicia"

En plena polémica por su situación judicial por espionaje ilegal, Mauricio Macri dijo que dará clases en Estados Unidos. La reacción de la vicepresidenta.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, manifestó este miércoles su perplejidad ante la publicación de una noticia que da cuenta de que el expresidente Mauricio Macri participará como docente en una universidad estadounidense, un anuncio que se conoce mientras la Justicia intenta dar con su domicilio para citarlo a declarar por su supuesto rol en el espionaje ilegal a los familiares del submarino ARA San Juan.

"La verdad, no sé si reírme por lo de Macri dando clases o llorar por su burla a la Justicia", escribió Fernández en su cuenta de Twitter.

La vicepresidenta se refirió a las clases de Mauricio Macri

Cristina Fernández hace referencia en su tweet a una nota periodística en la que se señala que Macri aceptó una invitación para participar en 2022 de un "programa de liderazgo académico" de una cátedra de economía de la Florida International University.

La publicación de la titular del Senado apunta a que el ex Presidente debía comparecer este jueves en el juzgado de Dolores para declarar en la causa que investiga el presunto espionaje ilegal durante su gobierno.

Mauricio Macri dará clase en una universidad de Estados Unidos

El expresidente Mauricio Macri anunció que dará clase en la Universidad Internacional de Florida donde será parte de su programa de liderazgo académico. Esto lo hizo mientras el juez federal de Dolores Martín Bava mantiene la citación a indagatoria al exmandatario para mañana, aunque aún no pudo notificarlo y se espera que, al estar en el exterior, no concurra a Dolores.

"Con mucha alegría y gratitud quiero contarles que fui convocado por el Adam Smith Center for Economic Freedom", contó Macri en su perfil en Instagram.

"Será un honor unirme en 2022 al Adam Smith Center para interactuar y ser un mentor para futuros líderes en el ámbito de diseño de políticas públicas, con la mirada especialmente puesta en el progreso de América Latina", agregó en la red social.

El expresidente Mauricio Macri anunció que dará clase en la Universidad Internacional de Florida

Para finalizar, agradeció al director y al equipo de Florida University: "Muchas gracias a su director, Carlos Díaz-Rosillo, y al equipo de la Florida International University por ofrecerme esta oportunidad. Espero que nuestra experiencia y nuestros aprendizajes sean un aporte para las futuras generaciones".

El ex mandatario se encuentra actualmente en los Estados Unidos. Recientemente compartió una comida con su ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne, cuyas imágenes se viralizaron en redes sociales.

Macri aun no fue notificado

El juez pidió a la Policía Federal de Dolores que notifique a Macri de la audiencia en todos los domicilios informados

El juez federal de Dolores Martín Bava mantiene la citación a indagatoria al ex presidente Mauricio Macri para mañana, aunque aún no pudo notificarlo. El exmandatario está en el exterior y lo más probable es que mañana no concurra a Dolores.

Mientras tanto el juez intenta notificarlo. Hasta ahora el juez obtuvo distintas direcciones aportadas por la Dirección Nacional de Migraciones, el sistema Nosis y la Cámara Nacional Electoral.

A la dirección aportada por la Cámara Nacional Electoral ya concurrió una comitiva policial y el encargado del edificio dijo que Macri ya no vivía allí. Ahora el juez pidió a la Policía Federal de Dolores que notifique a Macri de la audiencia en todos los domicilios informados.

Esta mañana, el juez federal Martín Bava, quien se encuentra interinamente a cargo del juzgado federal de Dolores, dispuso que se enviaran distintas notificaciones a los diferentes domicilios que, de acuerdo a distintas búsquedas, podrían ser ocupados por Macri y su familia.