El legado de Steve Jobs, lejos de Apple: ¿Qué hacen su viuda y sus hijas?

10 años después de la muerte del genio de la manzana, nadie en su familia quiere continuar en los negocios de Jobs. ¿A qué se dedican?

Hace una década, Steve Jobs fallecía como consecuencia de un cáncer de páncreas. A su paso, dejaba a una mujer multimillonaria y a cuatro hijos desvinculados de las grandes empresas.

Su proyecto más exitoso ha sido la gran manzanita, como es conocida popularmente la marca Apple. Actualmente, se encuentra como cabeza de la entidad Tim Cook, quien ha hecho de la firma todo un imperio.

La evolución de Apple no sólo no paró con el fallecimiento de Jobs, sino que sigue avanzando implacablemente. Recientemente se estrenó el iPhone 13, el nuevo modelo de la marca de la manzana. Actualmente, Apple tiene en circulación nada menos que 1.400 millones de dispositivos, de los que 900 son iPhone. Hace 10 años, las acciones se vendían a u$s13,88, mientras que en la actualidad se compran por u$s142, un dato que demuestra la evolución de la firma.

Laurene Powell Jobs, la viuda del empresario multimillonario, recibió aproximadamente u$s11.800 millones, una herencia que en la actualidad está valorada en u$s24.191 millones. Si bien la cifra se ha duplicado, ha crecido a un ritmo cinco veces menos que su compañía. Además de las participaciones en Apple, Laurene Powell Jobs heredó las de otra empresa, Disney. Con todo, ella no desea dedicarse a los negocios. Tanto es así, que en una entrevista en The New York Times manifestó que si vive lo suficiente, el dinero se acabará con ella, señaló Forbes.

La mujer de Steve Jobs, hace apenas unos días, anunció que invertiría u$s3.600 millones aproximadamente a la lucha contra el cambio climático. Además, contribuye con ayudas para las crisis migratorias y la lucha contra el cáncer, a través de su asociación Emerson Collective.

Una hija influencer y otra arquitecta

El único de los hijos de Jobs que trabaja con su madre es Reed, quien ha decidido darse a conocer como Reed Paul, usando apellido de soltera de su madre, y evitar así los focos. Su hermana pequeña, Eve Jobs, sin embargo, es una influencer que, con 250.000 seguidores en Instagram, cuenta con comentarios de celebridades como Naomi Campbell.

Entre los hijos, también se encuentra la más discreta, Erin Siena, de la que solo se sabe que estudió Arquitectura y diseño. En yuxtaposición, se encuentra su primera hija, de la cual Steve Jobs renegó durante sus primeros años de vida, Lisa Brennan Jobs, quien en el año 2018 publicó un libro, Small Fry, en el que contaba todo sobre la relación con su padre.

La viuda, poderosa y multimillonaria

La famillia Apple

Con la llegada de los iPhone 13, la familia quedó compuesta por cuatro miembros: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Apple ha dividido a los diferentes miembros en dos categorías diferentes, donde por un lado tenemos la categoría estándar y por otro la categoría Pro, donde se ofrecen las prestaciones más avanzadas, aunque todos los miembros tienen en común la utilización del chip A15 Bionic, además de contar con una muesca algo más reducida.

Apple señala que los dos modelos de su gama estándar disfrutan de pantallas OLED Super Retina XDR que mejoran su relación de brillo con respecto a la generación anterior, además de una relación de contraste que consiguen negros más profundos.

Sobre tamaños de pantalla, el del iPhone 13 es de 6.1″ y el del iPhone 13 Mini de 5.4″. A ello hay que sumar el acabado en marco de aluminio y clasificación clasificación IP68 contra el polvo y derrames de agua.

En relación a la fotografía, Apple ha optado por un sistema de cámaras traseras compuesto por dos cámaras de 12MP puestas en diagonal, donde una es la cámara principal y la otra es la nueva cámara ultra gran angular con un sensor mejorado capaz de obtener más detalles de las escenas oscuras.

Los usuarios podrán elegir sus unidades entre las diferentes capacidades de almacenamiento: 128GB, 256 y 512GB, partiendo de precios desde los u$s829 para el iPhone 13 y de u$s729 para el iPhone 13 Mini.