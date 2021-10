Rating: ¿cómo le rindió a Tinelli su apuesta por los niños?

Una vez más, los pequeños se apoderaron del estudio de ShowMatch y brindaron dos coreografías que entusiasmaron al público y al jurado

El horario estelar del martes en la TV abierta porteña comenzó con el mano a mano de los noticieros, en el que se impuso Telefe Noticias con un pico de 12 puntos, mientras que Telenoche llegó a una marca máxima de 8,7 puntos.

Luego llegó el turno de Los 8 escalones del millón, en eltrece, que de la mano de Guido Kazcka obtuvo picos de 12 puntos. Doctor Milagro, en Telefe, ganó la franja con picos de 16,1 puntos.

La 1-5/18, en eltrece, obtuvo una marca máxima de 11,2 puntos. Bake Off Argentina se impuso con un pico de 14.2 puntos, frente a ShowMatch, que con picos de 9 puntos quedó segundo en la franja con el nuevo ritmo con niños.

Rating: la competencia vespertina

Este lunes feriado se impuso Cortá por Lozano, en Telefe, con pico de 8,5 puntos con la cobertura de un caso de delincuencia y Eleonora Wexler en el diván versus los 5,7 puntos de Match Game, en eltrece.

Pasapalabra, en Telefe, tuvo una edición especial con Debora Damato, Rodrigo Cascón, Emilia Lucius y Christian Sancho. En competencia directa la marca máxima fue para 100 argentinos dicen, en eltrece, con 8,5, mientras que Pasapalabra llegó a 8,1.

ShopwMatch: Sofía y Martina, dos niñas que emocionaron y entusiasmaron al jurado

Marcelo Tinelli, en eltrece, lideró una nueva emisión de ShowMatch dedicada al "ritmo con niños". Una vez más, los pequeños se apoderaron del estudio y brindaron dos coreografías que entusiasmaron al público y al jurado. De esa manera, uno de los ritmos más populares del año sigue adelante, entre risas y mucha emoción.

El encargado de abrir la pista fue Agustín Barajas, que llegó acompañado de su compañera Loli Ruiz, y de la pequeña Martina Gallo, de nueve años. Al momento de bailar "Fulanito", la niña sorprendió con su talento, y luego del número no pudo evitar las lágrimas.

Muy emocionado, Tinelli la abrazó y la felicitó: "Sos hermosa, lo hiciste bárbaro", y entre aplausos, empezaron las devoluciones. Ángel de Brito celebró la coreografía y consideró: "Me gustó que te veía integrada al dúo, me gustó verlo a Agustín en otra cosa distinta, estuvo muy bueno, felicitaciones" (8).

Carolina "Pampita" Ardohain consideró que la ejecución de la niña fue "preciosa", y que se ubicó en el lugar de ser "la líder del grupo", aunque destacó: "Fue una coreo más suave con respecto a otras, pero me gustó" (8).

Guillermina Valdes también se mostró muy satisfecha con la propuesta, y aseguró: "Estuviste maravillosa, los chicos estuvieron muy integrados, me gustó un montón, los felicito a los tres" (9), mientras que Jimena Barón expresó: "Martu, estuviste hermosa, y me encanta el protagonismo que te dieron" (voto secreto).

Hernán Piquín coincidió en que los tres estuvieron "muy parejos", y los puntuó con un nueve. Antes de retirarse, Tinelli le preguntó a Matina si se animaba a bailar sola, y la niña protagonizó un momento musical donde demostró su habilidad.

La segunda pareja de la noche, fue la de Cande Ruggeri y Nico Fleitas, que llegaron junto a la pequeña Sofía Ifrán Franco, de diez años. La niña saludó a Tinelli, y contó que bailaba desde los siete, y que le gusta mucho ese arte. Muy emocionados, su padre y su madre contaron la historia de su familia, y su llegada al país desde Paraguay, por razones económicas.

Cande Ruggeri quiso destacar el gran compromiso de Sofía, que debía viajar cuatro horas hasta la sala de ensayo, pero que siempre se mostraba llena de entusiasmo y con muchas ganas de bailar. Y con los ojos llenos de lágrimas, Tinelli los invitó a comenzar su número, pero luego aseguró: "Vamos a conseguir pañuelitos para que auspicien este segmento".

Ante la emoción de todos los presentes en el estudio, el trío terminó su coreografía, entre muchos aplausos. Al momento de la devolución, De Brito comentó: "Ustedes son de las mejores parejas, lo hicieron muy bien, y Sofía bailó espectacular, muy canchera. Es muy difícil lo que hicieron, me encantó" (9).

En su turno, Pampita se sumó a las felicitaciones y destacó: "Sofi, qué presencia, un placer verte bailar. Me parece que fue una coreo muy alegre, muy lúdica, nos va a quedar un muy lindo recuerdo de lo que hicieron hoy" (8).

Guillermina Valdes felicitó a Sofía, saludó a la mamá y al papá de la pequeña, y opinó: "Se siente que llevás alegría" (10), mientras que muy entusiasmada, Barón destacó la energía de la pequeña: "Te plantás y te llevás todas las miradas, si estabas con nervios no se notó para nada. Me gustó que recorrieron mucho la pista, me encantó lo que hicieron" (voto secreto).

Piquín elogió a la niña, pero subrayó que vio a Cande un poco abajo en energía (7). Y como ya es habitual cuando termina el número, Tinelli invitó a Sofía a improvisar una coreo, para cerrar una nueva emisión de La academia.