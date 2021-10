Cómo aprovechar el plan PreViaje para las vacaciones de verano

Según números oficiales de la semana pasada, ya fue utilizado por un millón de argentinos y se cargaron facturas por el equivalente a $17 mil millones

Con destinos completos, hoteles y restaurantes repletos, este fin de semana extra largo pasado trajo alivio al sector turístico y fue una muestra de lo que podría ser el verano. Uno de los factores que incide en la anticipación con la que las personas adquieren sus viajes para visitar destinos argentinos es el programa PreViaje 2, del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, que ofrece un 50% de reintegro de los gastos en paquetes turísticos en forma de crédito para volver a gastar durante o después del viaje.

Los afiliados al PAMI recibirán un crédito del 70% sobre las compras realizadas en servicios turísticos nacionales. Según números oficiales de la semana pasada, ya fue utilizado por un millón de argentinos y se cargaron facturas por el equivalente a 17 mil millones de pesos, un 50% más que en todo el PreViaje en su primera edición.

PreViaje: fechas vigentes

Para los que quieran aprovecharlo con vistas a las próximas vacaciones de verano, lo primero que tienen que tener en cuenta son las fechas en las que deben concretar las compras. Para los tempraneros que buscan viajar en diciembre hay poco tiempo: tienen hasta el 15 de octubre de 2021 para reservar y pagar. También es importante no perder de vista la carga de comprobantes: debe hacerse hasta el 20 de octubre.

Para viajes en enero, hay tiempo de comprar hasta el 31 de octubre de 2021. Los comprobantes podrán ser cargados hasta el 20 de noviembre. Quienes estén pensando en comprar viajes para febrero 2022 y aprovechar el beneficio, tienen tiempo de averiguar y decidirse (y cargar los comprobantes) hasta el 31 de diciembre.

PreViaje: qué servicios pueden adquirirse

Sólo generan crédito las compras realizadas a los prestadores inscriptos. El listado puede consultarse en la web oficial aquí. Pero además, no todos los productos tienen el mismo tope. Las compras en agencias de viaje, establecimientos hoteleros, líneas aéreas, empresas de buses de larga distancia de larga distancia tienen un tope de $100.000. Los demás prestadores (como balnearios o empresas de alquiler de autos) tienen un tope de $5.000.

Otra aclaración esencial: "Las reservas de alojamiento en casas o departamentos particularesno están incluidas en el programa". El crédito que se genere con las compras podrá usarse en cualquier prestador del rubro turístico en todo el país. En ese caso, no hay un registro, puede ser cualquiera del rubro. Eso sí, debe tener posnet para poder cobrar con tarjeta o para poder generar el QR (según se use tarjeta física o Billetera Virtual BNA+).

Ya reservé: ¿y ahora?

Para utilizar este programa hay que ingresar aquí y registrarse con la cuenta de Mi Argentina. Luego de buscar a un prestador turístico que esté inscripto en el programa y realizar la compra deseada, se crea el viaje. Se completan datos de origen, destino, fecha de salida y regreso y se cargan los comprobantes. Una vez que la documentación queda validada, el viajero recibe el crédito en una tarjeta precargada o a través de BNA+ que podrá utilizar desde el momento en que se inicia el viaje y hasta el 31 de diciembre de 2022.

Los destinos

Los principales destinos, según informó la cartera a cargo de Matías Lammens, son Río Negro, Buenos Aires, Santa Cruz, Mendoza y Salta. Dentro de esas provincias, las ciudades más elegidas son Bariloche, Mar del Plata y El Calafate.

En Bariloche aguardan los próximos meses con mucha expectativa: "Si bien todavía esperamos la habilitación del turismo grupal y estudiantil, para el verano aguardamos una llegada masiva porque este año habrá mucha gente vacunada, y esperamos que el cambio se note, sobre todo en el consumo", resume Néstor Denoya, presidente de la Cámara de Turismo de Río Negro. Según el funcionario, en esta edición incluso se llegó a considerar ponerle un tope a las compras para Bariloche, porque en la pasada se llevó la porción mayoritaria de los tickets.

Mar del Plata es uno de los destinos más elegidos

Las agencias de viajes también estaban expectantes por la vuelta del Previaje. "Una tendencia que permite ver el impacto positivo que este tipo de iniciativas genera en las economías regionales es la marcada preferencia por los viajes nacionales, ya que alrededor del 90% [de los clientes] eligió viajes domésticos", detalla Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay. Así fue en las primeras dos semanas de septiembre, asegura la ejecutiva. Claro que, además del Previaje, todavía hay restricciones de fronteras en la Argentina y otras naciones a las que viajan los argentinos, añade.

En Avantrip aseguran que la venta de viajes domésticos, desde la salida del Previaje, se concentra en los meses de noviembre y diciembre. "Para viajar en enero y obtener el reintegro, hay tiempo recién hasta el ultimo día de octubre, con lo cual recién en unas semanas estaremos en el pico de compras locales para temporada alta", comentaban.

"Aun faltan semanas de definición importantes porque está pendiente la venta de temporada alta que empezará a verse durante todo el mes de octubre. Los resultados parciales, a unas 6 semanas de lanzado el programa son excelentes. Las empresas del sector necesitan una buena temporada para ir dejando atrás la profunda crisis que trajo la pandemia", señaló Gabriel Bianchi, supervisor de Producto.

¿Por qué este año el Previaje se vive con tanto furor? "En 2020 el programa no tuvo mucha difusión, muy pocas personas se enteraron y participaron. Este año hubo muchísima más difusión, son más agencias y servicios los que se sumaron. El panorama actualmente está mucho más liberado, en 2020 aun había cuarentena, no había vacunas y no había tantos destinos abiertos para la circulación turística", señala Francisco Vigo, de Almundo. En la agencia, desde el inicio de Previaje, la venta de pasajes doméstico o cabotaje creció 70% en la comparación con el mes anterior.

Cómo funciona el programa Previaje 2

Según informó la cartera conducida por Matías Lammens, para acceder al beneficio, los interesados deberán seguir las siguientes instrucciones:

-Registrarse en la web de previaje, con la cuenta de la aplicación Mi Argentina.

-Buscar el prestador turístico elegido, confirmar que está inscripto en el Programa y hacer la compras.

-Crear el "viaje", indicando los datos de origen, destino, fecha de salida y regreso, entre otros.

-Cargar los comprobantes de pago, como facturas y/o recibos B y C, así como boletos de transporte.

Una vez validados los comprobantes, el viajero recibirá el crédito en una tarjeta precargada o a través de la billetera BNA+. Ese saldo a favor se podrá usar desde el momento del viaje y hasta el 31 de diciembre del año que viene para realizar gastos en toda la cadena turística.

¿Qué compras generan crédito?

Para acceder al beneficio, los comprobantes deben tener un valor de al menos $1.000 y el gasto mínimo acumulado -puede ser en varias facturas- debe ser de $10.000 (por lo que el reintegro base será de $5.000). Si un grupo familiar es integrado por varias personas mayores de 18 años, cada integrante podrá generar beneficio siempre que la factura esté emitida a su nombre.

La venta de viajes domésticos se concentra en noviembre y diciembre

Se puede obtener saldo a favor por hasta $100.000 por la compra de:

-Alojamiento

-Transporte aéreo de cabotaje

-Agencias de viajes

-Transporte terrestre.

-Generan crédito por hasta $5.000 (salvo que se contraten mediante una agencia de turismo, en tal caso el tope es de $100.000):

-Alquiler de automóviles

-Entradas museos, espectáculos artísticos o cines.

-Balnearios.

¿Dónde se puede utilizar el crédito?

El saldo a favor podrá ser utilizado mediante el pago QR con la billetera BNA+ o con la tarjeta física de Previaje que, a la vez, se puede adherir a la aplicación de Mercado Pago. Quienes ya cuenten con el plástico emitido en la edición anterior del mismo programa, podrán reutilizarla.