Rating: el seleccionado ganó por goleada al Doctor Milagro

La TV Pública volvió a dominar gracias al triunfo del equipo albiceleste en el estadio Monumental de River Plate ante Perú por Qatar 2022.

Doctor Milagro, la telenovela de Telefe, vivó su peor noche del año a expensas del seleccionado argentino masculino de fútbol, que jugó en el mismo horario contra Perú por las eliminatorias para el Mundial Qatar 2022.

En el mano a mano de los noticieros se impuso Telefe Noticias con un pico de 7,9 puntos, mientras que Telenoche, en eltrece, llegó a una marca máxima de 7,9 puntos. Luego llegó el turno de Los 8 escalones del millón, en eltrece, que de la mano de Guido Kazcka obtuvo picos de 5,5 puntos, la mitad de sus registros habituales.

Doctor Milagro peleó con picos de 14,1 puntos, en una noche donde el rating fue para el partido de la Argentina que en la TV Pública tocó 23,1. La 1-5/18, en eltrece, obtuvo una marca máxima de 11,3 puntos.

Bake Off Argentina, en Telefe, se impuso con un pico de 13,9 puntos, frente a ShowMatch, en eltrece, que tuvo picos de 8,4 puntos y quedó segundo en la franja con el nuevo ritmo con niños.

Rating: la competencia vespertina

Este jueves se impuso Cortá por Lozano, en Telefe, con pico de 7,3 puntos con la cobertura de un enfrentamiento entre familias en un barrio y con el "Chino" Leunis y su esposa en el diván. Match Game, en eltrece, llegó a 5 puntos.

Pasapalabra, en Telefe, tuvo una edición especial con Luisa Albinoni, Gustavo Conti, Nazarena Vélez y Marisol Otero. En competencia directa, se impuso 100 argentinos dicen, en eltrece, con pico de 8,5 mientras que Pasapalabra tocó 7,5.

Darío Barassi volvió a superar a Iván de Pineda.

Escándalo en Bake Off Argentina por supuestos privilegios del jurado

El desafío de la noche del jueves en Bake Off Argentina fue grande. Así lo describió Paula Chaves al inicio del programa. Pero la sorpresa no fue el nivel del reto, sino el reclamo de un participante al jurado.

La consigna consistió en trabajar en dos grandes equipos y preparar una "mega cake" de 15 cm de alto por 26 cm de diámetro. Luego de comenzar, Emiliano se quejó porque en su criterio, el jurado no trata a todos por igual.

"¿Qué es lo que te molesta a vos y te saca de tu eje?", preguntó intrigado Damián Betular al joven cuando se acercó con Paula a su mesada a charlar mientras trabajaba en su mezcla.

El concursante no dio muchas vueltas y fue directo al punto: "Que no cumplan una consigna. Si te la dan clara y no la cumplís... La verdad es que me enojo". Pero, sin dejar el tema ahí, arremetió contra una de las concursantes y con ironía ejemplificó: "Una compañera no cumplió una consigna y para ustedes estuvo bien".

Curioso, Betular quiso saber si la persona en cuestión fue de las que el jurado llamó al frente al final de la noche anterior para darle una mala devolución y la respuesta de Emiliano fue afirmativa.

En ese momento, Paula Chaves entró en la conversación y quiso saber si los demás pasteleros notaron que la compañera a la que Emiliano se refería, no cumplió con las consignas en oportunidades anteriores y el jurado no lo notó.

"No sé si es que no cumplió la consigna, pero la verdad es que no se lo remarcan tanto", aclaró el joven, sin mencionar el nombre de la pastelera, aunque haciendo referencia a que él veía que la trataban diferente.

Sin dejar pasar el comentario, Betular le preguntó: "¿Vos sentís que estamos siendo exigentes con unos sí y con otros no?". Sin ningún tipo de temor o vergüenza, el concursante le dijo: "Es lo que se ve de afuera".

Tomando nota de lo ocurrido, el jurado consideró legítimo el reclamo y la exposición y le expresó: "No es lo que se ve de afuera. Es lo que ves vos. Y está muy bien". Pese a que el participante fue destacado en varias oportunidades por su desempeño, él sigue sosteniendo que hay algunos de sus compañeros con privilegios.

Para cerrar, la conductora reforzó la idea de que todos fueron al programa a competir, pero les recordó que el trabajo en equipo de esta noche era clave para ganar los cinco minutos extra para la gala del desafío del domingo.