Sergio Massa propone un acuerdo con la oposición: estos son los 10 puntos clave

El presidente de la Cámara de Diputados adelantó que el Gobierno convocará al diálogo la oposición, a los empresarios y a los trabajadores

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, adelantó que el Gobierno convocará al diálogo a la oposición, a los empresarios y a los trabajadores luego de las elecciones de noviembre. El objetivo es "el diseño de 10 políticas de Estado para la Argentina" en materia económica, educativa, de empleo y recursos naturales.

En declaraciones que hizo a los medios de comunicación, el titular de la Cámara de Diputados afirmó que la convocatoria institucional tendrá como eje diez asuntos de Estado sin que la propuesta esté sujeta a los resultados electorales del 14 de noviembre.

"Terminada la elección, vamos a convocar desde el gobierno a un acuerdo con la oposición, con los empresarios y con los trabajadores articulando el Congreso y el Consejo Económico y Social. El Presidente tiene la decisión de hacerlo", señaló Massa.

Asimismo, agregó: "Vamos a convocar a un acuerdo sobre diez políticas -agregó-. Sobre el tema endeudamiento, para que de acá en adelante este país sólo tome deuda para infraestructuras intergeneracionales, para políticas sociales intergeneracionales, para políticas educativas y de investigación científica y tecnológica intergeneracionales. Es decir, para cosas que no impacten en una cuestión presente. Y para prohibir que se tome deuda para pagar gasto corriente. Eso nos va a hacer más ordenados como país".

Por otro lado, afirmó que van a "plantear un acuerdo sobre leyes de crecimiento y desarrollo económico, agroindustria, hidrocarburos y minería, y el tema hidrógeno y litio como dos asuntos centrales y estratégicos para el futuro de la Argentina".

Por último, el presidente de Diputados también destacó la necesidad de desarrollar políticas en favor del "desarrollo económico, la educación, cuestiones vinculadas a tres políticas de lucha contra la pobreza a 10 años y la generación de empleo. En ese sentido, hay un primer pilar que es esta ley que estamos impulsando para transformar los planes sociales en empleo genuino. Porque de la emergencia que representa el plan, hay que ir a lo permanente que representa el trabajo", indicó.

Massa: "Tenemos el desafío de seguir aliviando la situación fiscal de nuestra clase media"

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se sumó a la campaña del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires y además de escuchar las necesidades de los vecinos Boedo compartió con ellos los proyectos que tienen los principales candidatos del oficialismo, Leandro Santoro y Gisela Marziotta.

"Este gobierno bajó el Impuesto a las Ganancias. Si el gobierno de la Ciudad quiere construir equilibrio tributario, es importante que arranquen por bajar impuestos como los de Ingresos Brutos y a tarjetas de crédito, que destruyen el poder de compra de la clase media", afirmó Massa durante un acto realizado en la Esquina Homero Manzi.

Acompañado por el especialista en Políticas Públicas, Juan José Tufaro, y los dos candidatos a diputados nacionales, Massa enfatizó en la importancia y "el desafío de seguir aliviando la situación fiscal y bajando los impuestos de nuestra clase media".

Al exponer frente al público, el líder del Frente Renovador destacó las medidas implementadas a nivel nacional, en contraposición a las que lleva adelante el gobierno porteño: "Mientras el Congreso Nacional, por iniciativa del Frente de Todos, bajó el Impuesto a las Ganancias, el Monotributo para miles de porteños y impuesto a las Ganancias a las PYMEs, el gobierno de la Ciudad subía impuestos para los porteños".

En esta línea, consideró que "los impuestos a los Ingresos Brutos, a las Leliqs y Lebacs y a las tarjetas de crédito destruyen el poder de compra de la clase media" y que "si le bajamos e Impuesto a las Ganancias, pero le suben estos impuestos a los porteños, lo que le cuidamos por lado en su bolsillo, se lo quita el Gobierno de la Ciudad por el otro".

Massa pretende, a través de una ley, transformar los planes sociales en empleo

Transformar planes sociales en empleo

Massa insistió en la necesidad transformar los planes sociales en planes de empleo y capacitación laboral, en modificar Ley de Alquileres y defender la movilidad social ascendente cuidando a la clase media trabajadora.

"Nosotros venimos a darle al peronismo de la Ciudad de Buenos Aires una mirada distinta. Creemos que el gobierno de la Ciudad no escucha a muchos vecinos, por eso nosotros salimos a escucharlos y a proponer proyectos y programas como los de alivio fiscal para la clase media, los y las jóvenes, los trabajadores y trabajadoras y los jubilados", enfatizó Tufaro, referente del Frente Renovador porteño.

A su turno, Santoro también resaltó la importancia de este tipo de medidas: "Terminar con el Impuesto a las Ganancias era un reclamo que los sectores medios y trabajadores le hacían al Estado y que se hizo gracias a una propuesta promovida por Sergio Massa y que enriqueció la agenda del Frente de Todos. Nos hace sentir orgullosos".

En el plenario del Frente Renovador porteño estuvieron presentes la directora del Fondo Nacional de las Artes, Diana Saiegh; Lisandro Teszkiewicz; los ex diputados nacionales, Eduardo Rollano y Lucrecia Monti; el secretario general de SUTERH, Víctor Santamaría; el senador italiano Adriano Cario; el director del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas "Mario J. Buschiazzo" (IAA), Mario Sabugo; la abogada y docente universitaria, Julieta Pignanelli; el equipo de Políticas Públicas del Frente Renovador; miembros de la Fundación UNIR; de Progresistas en Red; del equipo de profesionales encabezados por Juan Landaburu y Jorge Delord; del Observatorio de Política Criminal; y el economista Fabián Medina, entre otros.

Los detalles del programa

Según indica el proyecto, el Programa "Un puente al empleo" tiene como objetivo principal "transformar, de manera gradual y con un criterio federal, a los planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social en trabajo formal de calidad".

La iniciativa contempla que, por 12 meses, el trabajador o la trabajadora podrá mantener el plan social como complemento del salario.

Además, el proyecto prevé que el trabajador o la trabajadora va a acceder a obra social y ART, a la vez que contempla que el trabajador o la trabajadora que participe del programa debe capacitarse y completar cursos de formación.

De acuerdo con el proyecto, también podrán acceder al programa los trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.

De este modo, la iniciativa busca "consolidar y dar sostenibilidad a esta tendencia positiva en la generación de empleo dando previsibilidad a los y las trabajadores y a los distintos sectores de la economía", orientando sus beneficios en brindar alivio económico a las Mipymes que generen empleo.

Para ello, "Un Puente al Empleo" se centra en dos beneficios principales: por un lado, propone la reducción de hasta el 100% de las contribuciones patronales para las nuevas relaciones laborales por hasta 24 meses por cada empleado, considerando como tope máximo la suma equivalente a dos salarios mínimos por cada uno y con una nómina tope incremental de 5 a 20 empleados.

Las Pymes podrán beneficiarse con la contratación de nuevos empleados con cargas reducidas.

De manera complementaria, se promueve un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias, para que las MiPyMES puedan regularizar relaciones laborales vigentes e iniciadas con anterioridad a la ley.

De esta forma, las empresas podrán rectificar la remuneración real o la fecha real de inicio de la relación laboral sin que se le puedan iniciar acciones penales por el no pago de aportes y contribuciones.

Además, podrán subsanar la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) y obtendrán la cancelación de la deuda por capital e intereses y multas por falta de pago de aportes y por las relaciones laborales registradas irregularmente.

De todas formas, para no afectar a los empleados incluidos en la regularización, el Estado computará los aportes no ingresados por los empleadores hasta por 60 meses.

Para poder acceder a estos beneficios, las Mipymes no podrán reducir la nómina laboral ni tener ningún empleado no registrado; no podrán registrar obligaciones previsionales de pago líquidas y exigibles por seis o más períodos fiscales, teniendo la posibilidad de regularizar esta situación dentro de los 30 días de la intimación administrativa y no podrán registrar sanciones laborales que impliquen que sean incorporados en el Repsal.

La medida busca promover la generación de empleo en la salida de la pandemia.

Según se informó en un comunicado de prensa, considerando los puestos de trabajo declarados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), se registra un crecimiento de 140.742 puestos de trabajo entre junio del año pasado y de este año, lo que implica un 1,8% de incremento.

La construcción y la industria manufacturera son los sectores de mayor desarrollo, concentrando dos de cada tres de estos nuevos puestos de trabajo, lo que los hace grandes beneficiarios de esta iniciativa.