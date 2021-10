Rating: estos programas ganaron con la crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi

El escándalo entre la mediática y el futbolista argentino del PSG, que involucra a la actriz "La China" Suárez, fue el eje de varios ciclos

La semana comenzó con un excelente encendido en la televisión abierta porteña. Telefe volvió a ganar en el horario estelar con Bake Off Argentina y Doctor Milagro, mientras que eltrece recibió una alegría de la mano de Guido Kaczka.

Telefe Noticias comenzó la noche con 12,2 puntos, mientras que Telenoche volvió a quedar segundo con 8,8 puntos de rating. Más tarde, Kaczka consiguió un excelente número de audiencia con Los 8 escalones del millón, llegando a un pico de 13 puntos de rating. Pese al buen número, perdió con la novela de Telefe.

Doctor Milagro registró el pico de audiencia más alto del lunes, con 16,9 puntos de rating. Le ganó cómodo a La 1-5/18 que hizo 10,7 puntos en eltrece. Otro ciclo que tuvo una buena noche fue Bake Off Argentina, que lideró su franja con un pico de 15,1 puntos. Fue el segundo programa más visto del día.

El concurso pastelero ganó a ShowMatch, que tuvo una de sus emisiones menos vistas, con apenas 7,4 puntos de rating. Bendita TV, que cubrió la crisis de Wanda Nara y Mauro Icardi, registró un explosivo pico de 7,2 puntos de rating. Fue un número de audiencia muy alto para los estándares de ElNueve.

De Brito y Lozano, para arriba gracias a Wanda y Mauro

Otros dos ciclos se impusieron gracias a la crisis de Nara e Icardi. Los ángeles de la mañana, con Ángel de Brito en eltrece, lideró el mediodía con picos de 7,8 mientras que Flor de equipo llegó a 4,6. Por la tarde, se impuso Cortá por Lozano, con Verónica Lozano, con pico de 7,8 puntos con la cobertura de la separación de Nara e Icardi y Esmeralda Mitre en el diván versus los 4,4 puntos de Match Game, en eltrece.

Bake Off Argentina: el desastre de la torta de Gino

Un desastre. Así fue la torta que presentó este lunes Gino en Bake Off Argentina y que generó reacciones en Twitter. El pastelero tuvo una muy mala performance con el desafío que le impuso el jurado: hacer "una torta calada" con inspiración en la cerámica, innovadora y creativa.

Durante todo el desafío en la cocina se vio disperso y apelando a lo que tenía a mano sin pensar si eran realmente los elementos que tenía que usar para ello. El participante navegó por una gala repleta de problemas, nunca le encontró la vuelta a la tintura, ni a los bizcochos y sobre todo a la decoración.

Tras su producción el jurado fue muy duro, especialmente Dolli Irigoyen quien apuntó a su dispersión al momento de hacer la producción y sobre todo la broma constante y aparente poco compromiso. "A esta altura creo que lo gracioso no va más. Esto es un verdadero desastre. Te vi correr como loco de nuevo", lanzó Dolli.

Al final, Gino lanzó: "Vine a Bake Off para transmitir y radiar alegría y buena onda, eso no me lo va a sacar nadie". A partir de esto, los memes se multiplicaron en las redes sociales e incluso su nombre fue tendencia en Twitter.