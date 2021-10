El dueño de Marolio arremetió contra los empresarios por el congelamiento de precios: ¿qué dijo?

Se trata de Víctor Fera, quién acusó a los empresarios de llevar adelante una creciente "cartelización" del rubro supermercadista

A partir de la resolución 1050 emitida este miércoles por la Secretaria de Comercio, el Gobierno Nacional congeló los precios de casi 1.500 productos hasta el 7 de enero tras fracasar las negociaciones entre Roberto Feletti, al frente del organismo, con representantes de los empresarios.

Ante esto, importantes actores del sector salieron a manifestarse públicamente. Uno de ellos fue Víctor Fera, dueño de las cadenas Marolio y Maxiconsumo, quién es también presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, que critíco la fijación de precios.

Dado a conocer el decreto que habilitó la medida en territorio nacional, múltiples empresarios de alimenticias y grandes cadenas expresaron su malestar por el alcance de la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial.

Entre los efectos adversos que podría generar la iniciativa, especialistas coinciden principalmente en los siguientes:

Desabastecimiento

Retiro de inversiones proyectadas

Posible despido de trabajadores por el impacto en la estructura de costos y margen de ganancias

Si bien la finalidad del Gobierno es contener la inflación, que ya alcanza un 52,1% interanual y, a su vez, inyectar pesos en los bolsillos mediante programas para convertir planes sociales en empleo formal, el congelamiento podría repercutir negativamente en las gondólas.

"Nosotros vamos a apoyar la medida, no tenemos ningún problema en hacerlo. Como Cámara estamos de acuerdo con el congelamiento de 90 días. No va a haber desabastecimiento bajo ningún punto de vista. Es más las ganas que hay en la gente que hace política que la realidad", avisó Fera en una entrevista en Radio Con Vos.

El fundador de Marolio, compañía que cuenta con más de 800 distintos tipos de bienes populares en las góndolas, apuntó: "La cartelización nace del monopolio. Y la corrupción se hace entre el monopolio y la cartelización".

En esta linea, según Fera, "la clave para que bajen los precios está en la competencia, pero mientras manejen todo los que quieren hacer política, no va a haber nunca competencia".

Víctor Fera, dueño de las cadenas Marolio y Maxiconsumo

Consultado acerca del impacto de los costos laborales en la estructura de costos, uno de los argumentos en torno ante la polémica medida de precios congelados, Fera disparó: "Eso es política nada más. Nunca los sueldos en la Argentina estuvieron tan bajos como hoy. ¿Qué quieren, más bajos los sueldos? Acá el problema es que no se actualizaron los sueldos, no los precios de la comida".

Y a modo de crítica, comentó: "No podemos hablar más de que a un empleado no le alcance la plata para viajar o para comer. ¡Cómo se puede ser tan cínico en la vida! Un empresario que va y te dice: ‘Che, fui a comer a tal lado' y sale 20 lucas el cubierto y un empleado gana 50 por mes. ¿Se puede ser tan hijo de puta?".

"No quiero hablar más porque me salgo de la normalidad", concluyó Fera, más calmado.

La palabra de Feletti

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, aseguró este miércoles que el congelamiento de precios no implica un "ataque" al sector empresario y aseguró que el Gobierno "va a exigir que se cumpla" esa medida.

"No estamos forzando una situación, no estamos atacando al sector empresario. Le estamos diciendo 'vendan más, produciendo más'", señaló el funcionario, para quien los controles de precios "siempre sirvieron para expandir el consumo, por lo menos por un tiempo". Según Feletti, "se define esta intervención de estabilizar precios por noventa días porque la canasta básica está mordiendo más porciones del salario".

"Entonces, hay que levantar el peso del salario respecto a la canasta básica. Los empresarios tienen capacidad instalada, recompusieron márgenes todo este año, mucho, y la canasta básica sigue aumentando. Paremos un poco, aceptemos este apoyo, no es al Gobierno, es la pueblo", señaló el funcionario, en declaraciones a un canal de noticias. Además, enfatizó: "En mercados monopólicos siempre van a ajustar por precio y nunca por cantidad. Llegan a maximizar el beneficio subiendo precios y nunca expandiendo la cantidad".

Feletti, sobre el congelamiento de precios: "No estamos atacando al sector empresario"

Puja distributiva

"Hay puja distributiva en la Argentina porque seguimos teniendo sindicatos y movimientos populares fuertes y que presionan", resaltó. Asimismo, dijo que llegó el momento de "parar la pelota y ordenar la discusión de precios y alimentos".

"No creo que esto se pueda mantener, lo que sí creo es que hay que ordenar y hay que ver. No estamos pidiendo a 60 empresas un esfuerzo sobre 1400 de productos para pasarla mejor. No les estamos diciendo ‘pierdan plata, les rompemos su plan de negocio, los vamos a estatizar", subrayó. En este marco, Feletti destacó que con el congelamiento del precio de 1.432 productos -que estará vigente hasta el 7 de enero- "la apuesta fundamental es conocer donde no se está cumpliendo y exigir que se cumpla".

"Que baje el precio, que la persona se pueda llevar el producto con el precio más bajo o si hay unbque vayan al centro logístico y que aparezca el producto en la góndola. Es la presión directa", afirmó. Según el funcionario, "queremos impedir que se deje el producto en la caja o en la góndola porque no se puede comprar". A la vez, cuestionó la "lógica empresarial", que según dijo es: "No quiero etiquetado frontal, no quiero acuerdos de precios, no quiero ley de góndola".