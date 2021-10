Empresarios a Feletti: "Lo hemos dicho una y mil veces, no somos la causa, sino la consecuencia de la inflación"

"Las políticas de congelamiento no se justifican en el contexto donde hay una responsabilidad multicausal de la inflación", dijo el titular de la UIA

El nuevo secretario de Comercio, Roberto Feletti, advirtió que aplicará la Ley de Abastecimiento si los empresarios no tienen resuelta para este lunes una lista de precios máximos por 90 días.

"Si hay que firmar una resolución de precios máximos, lo voy a hacer", afirmó el funcionario.

En este sentido, esta mañana Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), remarcó que hay diálogo, pero aclaró: "Políticas de precios máximos no las compartimos".

"Las políticas de congelamiento no se justifican en el contexto donde hay una responsabilidad multicausal de la inflación. Creo en los acuerdos, no solo en los de precios y salarios, sino en los de estabilizar la Argentina y generar empleo", destacó Funes de Rioja en radio Mitre, quien además conduce la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal).

"Las empresas se van a seguir sentando a buscar caminos de solución. A la industria le interesa mejorar el consumo. Esperamos que la estrategia del Gobierno no sea basada solamente en precios máximos o congelamientos", remarcó Funes de Rioja.

"La industria está dispuesta a dialogar en un marco de racionalidad", afirmó el titular de la UIA.

"Ya tuvimos un congelamiento desde marzo de 2020 y tenemos una inflación del 50%", señaló.

Además explicó que "los alimentos procesados no tienen las mismas pautas que los alimentos frescos: carnes, verduras, frutas. Los alimentos procesados tuvieron aumentos del 10% y después poco más del 20 por ciento. Cuando vino el descongelamiento de Precios Máximos hubo un cronograma para ir recuperando el impacto del aumento de los insumos nacionales e importados, que se agravó, porque el post Covid trae novedades en costos de energía y fletes internacionales, que aumentaron hasta el 800 por ciento".

"Lo hemos dicho una y mil veces: no somos la causa sino la consecuencia de la inflación", puntualizó el empresario.

Además aseguró: "Queremos que la gente consuma, que la recuperación del consumo interno sea la plataforma para el mercado interno y externo. Pero no compartimos las políticas de precios máximos. Venimos de una realidad 2020 en que la industria argentina, las 14.500 empresas alimenticias de todas las dimensiones, contribuyeron a la continuidad de la producción y el abastecimiento. No pensamos que tenga que venir ningún congelamiento, sino encontrar un camino razonable. En eso están trabajando las empresas".

Sobre el congelamiento, destacó: "Las políticas de congelamiento no se justifican en el contexto de multicausalidad de la inflación. Hay que buscar políticas de estado que permitan estabilizar a la Argentina. Generar empleo, porque es la posibilidad de acceso a la alimentación, a la salud. Tenemos toda la voluntad de conseguir soluciones compatibles con todos".

"No buscamos excusas, pero tenemos una estructura impositiva que sobre los alimentos significa un 40% entre Nación, Provincias y Municipios, que se ha agravado y tiene un efecto dominó y distorsivo. Hay que ver la creatividad de los municipios para crear impuestos por servicios que no prestan. Solo 60% del precio de los alimentos y 50% del de las bebidas tienen que ver con sus costos", agregó.

Para cerrar, Funes de Rioja explicó: "Acá hay 3 programas de precios a nivel nacional. El de salida de Precios Máximos, con calendario de ajustes, para que no hubiera disrupción. El de Precios Cuidados, que se renueva trimestralmente. Y el Más Cerca. Hay un recorrido pautado. Hacemos nuestros mejores esfuerzos. La inflación de septiembre de alimentos dio 2,9%, contra 3,5% del nivel general. Y de eso, solo 27% son alimentos industrializados. Si verduras o frutas fuera de temporada o por granizo o por los fletes aumentan, la solución no es el congelamiento. Para eso pactamos en Precios Cuidados una canasta muy razonable. Pero hay 280.000 puntos de venta en todo el país. Yo no puedo garantizar cada uno. Hay un 30% que son supermercados, el resto es minorista. Y dista mucho de haber un federalismo productivo".